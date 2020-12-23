За клевету будут сажать на пять лет

Закон авторства Дмитрия Вяткина, для которого «вся клевета переместилась в интернет», принят сразу во втором и третьем чтениях, тем самым сделав «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» (такое определение клеветы прописано в документе) уголовно наказуемым деянием.

Среди новелл, которые озадачили многих других депутатов, содержится такой странный оборот как «клевета… в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных», поскольку таит в себе правовую неопределённость, однако он успешно пережил все чтения и был принят в неизменном виде.

Законом Вяткина вносятся изменения в ст. 128.1 УК. Согласно поправкам, за распространяемую публично клевету, в том числе через СМИ или интернет, предлагается наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Также законопроект предусматривает следующее наказание:

за клевету с использованием служебного положения — штраф в размере до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет;

за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — штраф в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет;

за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, — штраф в размере до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В действующей редакции наказание по ст. 128.1 УК не предусматривает тюремный срок. Максимальная мера по ней — штраф до 5 млн руб. и обязательные работы на срок до 480 часов.

Как пишет РБК, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей депутат ГД Оксана Пушкина считает, что ужесточение приведет к нарушению баланса в правовом урегулировании:

«Излишняя строгость предусмотренных наказаний не соответствует принципу справедливости, предполагающему в каждом конкретном случае обеспечение адекватности предусмотренного законом наказания степени общественной опасности совершенных преступлений».

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По ее мнению, особенно несоразмерна мера в виде лишения свободы на сроки от трех до пяти лет за квалифицированные виды клеветы, что относит их к категории преступлений средней тяжести.

«При этом целый ряд преступлений против половой свободы не предусматривает столь суровых наказаний», — указала депутат. В качестве примера она привела понуждение к действиям сексуального характера (ч. 1 ст. 133 УК РФ, по этой статье грозит до года тюрьмы), половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 133 УК, до четырех лет тюрьмы) и развратные действия (ч. 1 ст. 135 УК, до трех лет тюрьмы).

Стоит заметить, перед голосование в первом чтении законопроект подвергся жёсткой критике депутатов оппозиционных фракций, а сам автор документа не смог внятно ответить ни на один вопрос по существу, прибегая к откровенным манипуляциям.

Судя по тому, как оперативно был принят этот закон (Вяткин зарегистрировал его на сайте ГД 14 декабря текущего года), благословение он получил «на самом верху».

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