Государство планирует собирать ДНК подозреваемых и осуждённых

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень лиц, ДНК которых подлежит обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе, ДНК теперь будут регистрировать в том числе у лиц, подвергнутых административному аресту, а также у «лиц, осужденных и отбывающих наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы; лиц, подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в совершении преступлений».

Государство будет регистрировать ДНК осужденных и подозреваемых https://t.co/qoLxePrDlf — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 23, 2020

Сейчас геномная регистрация обязательна только для осуждённых и лишённых свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых взят в ходе следствия.

Геномная информация определяется документом как биометрические персональные данные, характеризующие биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. Полномочиями получать ДНК законопроект наделяет Следственный комитет.

«Получение геномной информации и развитие на ее основе поисковых алгоритмов в том числе с использованием соответствующих информационных систем является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений», — поясняют законодатели.

Предлагаемое законопроектом расширение перечня, по мысли авторов документа, увеличит массив соответствующей федеральной базы и приведёт к более эффективному использованию геномной информации, полученной в том числе за минувшие годы. За 2021-2023 же годы её объём может увеличиться до 5,2 млн. объектов учёта, что будет соответствовать 3,5 % от общего количества населения России.

Руководитель IP/IT-практики Digital Rights Center Михаил Третьяк ранее согласился, что обсуждаемые поправки могут сделать следствие более эффективным. Однако в большинстве юрисдикций образцы данных собираются всё-таки преимущественно у преступников, совершивших опасные либо особо опасные уголовно наказуемые деяния. Также в России постоянно происходят утечки данных. «Поэтому в ситуации с нашей страной обеспокоенность вызывают два момента: сбор образцов ДНК у лиц, отбывающих административный арест, и сохранность этих данных в тайне», — заявил тогда «РосКомСвободе» юрист.

Об отсутствии доверия к сохранности баз данных МВД заговорили и пользователи Сети, опасающиеся, что базы данных утекут к американцам. Замглавы МВД Игорь Зубов назвал тревогу пользователей абсурдом и сказал, что подобная практика существует «везде». Расширение этой базы данных соответствует переходу большинства сфер жизни в цифровое пространство, однако тотального генетического контроля за россиянами не будет, обещает он.

Изменения предлагаются в законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», «О порядке отбывания административного ареста» и «О персональных данных». В случае принятия документа поправки могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

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