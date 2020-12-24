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24.12.2020

Генштаб РФ видит риск «инцидентов» с ядерным оружием из-за кибервойн

При этом глава ведомства Валерий Герасимов подчеркнул, что ядерное оружие рассматривается «как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны»

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе предупредил о возможных ядерных инцидентах в связи с наращиванием противостояния в космосе и киберпространстве:

«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия».

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По его словам, в таких условиях основным элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание.

Он напомнил, что российская политика в сфере ядерного сдерживания «сугубо оборонительная». По его словам, она направлена на поддержание потенциала ядерных сил «на достаточном для сдерживания уровне».

«Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны»,— сказал начальник Генштаба.

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