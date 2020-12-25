Таможня хочет выделить онлайн-покупки в особую категорию

Федеральная таможенная служба планирует продолжить регулирование интернет-торговли. По словам главы службы Виктора Булавина, в России зафиксирован значительный — более чем в три раза — рост количества интернет-посылок, с которых начисляются таможенные платежи. Ситуация, по его мнению, требует принятия новых мер.

ФТС предлагает выделить товары интернет-торговли в особую категорию и оформлять их по специально разработанным декларациям, которые отличаются от действующих деклараций, применяемых к обычным товарам. В планах службы, рассказывает Булавин:

«Ввести понятие „оператора интернет-торговли“, который бы поддерживал отношения с интернет-площадками за рубежом, занимался бы таможенным оформлением и отвечал за достоверность таможенного оформления. И, кроме того, применить к интернет-торговле такую процедуру, как «таможенный склад». На наш взгляд, это будет способствовать эффективности таможенного оформления, скажется на сроках этого оформления».

.

Что касается рядового жителя, который пользуется интернет-торговлей, то, по словам Булавина, он не должен почувствовать на себе какой-то дополнительной нагрузки с точки зрения времени оформления соответствующих отправлений.

Любопытно, что летом текущего года в первом полугодии количество международных отправлений в Россию сократилось на четверть. Об этом в июле сообщал глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания о регулировании трансграничной электронной торговли.

Сокращение потока вызвано снижением порога беспошлинного ввоза товаров для личного потребления (с 1 января 2020 года он составляет €200; весовой порог для интернет-покупок не изменился), а также распространением коронавируса, которое вызвало ограничение международного авиасообщения.

В настоящее время при заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Помимо нее придется заплатить таможенный сбор 250 рублей.

Для сравнения, в 2019 году, не платя пошлину, можно было получить товары на 500 евро и весом до 31 кг. Пошлина в то время составляла 30% от суммы или 4 евро за каждый килограмм сверх порога. По словам Мишустина, за последние четыре года рынок онлайн-торговли вырос в два раза, а доля товаров из-за рубежа сократилась с 23% до 16%.

Как следует из недавнего интервью Булавина, в целом товарооборот России снизился на 20% и составил $480 млрд. Для сравнения, в 2019 году он составлял $670 млрд.

.

.

.