В США планируют следить за владельцами частных криптокошельков

Американское федеральное агентство FinCEN Министерства финансов США выступило с инициативой, которая облегчит правительству отслеживание криптовалютных транзакций, пишет The Verge. В частности, владельцев частных криптокошельков при переводе более 3 тыс. долл. за транзакцию могут обязать идентифицироваться на криптовалютных биржах, а при взаимодействии с другими пользователями — предоставлять подробную информацию о себе. Биржа должна будет сохранять эти данные, а также отчитываться об операциях на сумму свыше 10 тыс долл.

Криптовалютные биржи легко позволяют позволяют переводить доллары в криптовалюту и обратно, что делает последнюю доступной для большего числа людей. По мнению издания, предложение FinCEN добавит работы биржам и поставит под угрозу анонимность пользователей. Как только станет известен конкретный адрес кошелька, можно увидеть каждую когда-либо совершённую криптовалютную транзакцию, записанную публично (например, у Bitcoin), согласны в фонде Electronic Frontier Foundation (EFF). Это означает, что

С 18 декабря открыт 15-дневный период общественного обсуждения, который криптовалютная биржа Coinbase и Electronic Frontier Foundation назвали подлым, потому что он приходится на Рождество и Новый год. Coinbase просит дать для отзывов 60 дней, что вообще-то является нормой. Министерство финансов оправдывает укороченный срок вопросами национальной безопасности. По мнению ведомства, криптовалюты «способствуют международному финансированию терроризма, распространению оружия, уклонению от санкций и транснациональному отмыванию денег». Однако никаких фактических оснований для этого утверждения нет, убеждены в EFF.

If this proposed bill passes, your withdrawals to your non-KYC'd address will take two transactions instead of one.

Before: Exchange -> Wallet Address

After: Exchange -> KYC Wallet Address -> Wallet Address

— Eric Wall 🟩🟩 (@ercwl) December 18, 2020