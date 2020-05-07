Депутат Самарской Губернской Думы пожаловался на «закон о фейках» в ЕСПЧ

Депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев пожаловался в Европейский суд по правам человека. Он считает, что местный суд нарушил его право на свободу слова из-за «закона о фейках». Об этом «Волга. МБХ медиа» рассказал сам Матвеев.

В марте депутат опубликовал в Twitter сообщение: «Семья из шести человек вернулась 15 марта в Новокуйбышевск из Европы. В течение недели звонили на „горячую линию“, чтобы их обследовали. Через 7 дней только добились: подтвердилась КВИ». На сегодня это сообщение удалено. Следом за этим сообщением в одной ветке говорится: «Об этом сегодня на совете думы рассказал депутат из Новокуйбышевска…» Далее в той же ветке депутат пишет: «… официальная информация только в оперативном штабе. Я в данном случае пересказываю информацию, прозвучавшую на совете думы». На следующий день парламентарий в «Твиттере» сообщил, что в Новокуйбышевске не подтвердилась информация о заболевших коронавирусом.

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту и перевёл его в административную плоскость. В мае суд признал Матвеева виновным по ч.9 статьи 13.15 КоАП за распространение недостоверной информации и назначил штраф 45 тысяч рублей.

«На момент публикации эта история уже была фактом общественного резонанса. Потому что товарищ сам выложил фоторепортаж из инфекционного бокса, и были СМИ, которые с утра об этом написали. То, что произошло, не подходит под определение фейк-ньюс — распространение заведомо недостоверной информации. Как она могла быть заведомо недостоверной, если человек имел подтвержденный, хотя и первично положительный, тест. На момент распространения информации она была достоверной. Были источники этой информации, а ее объем корректировался»,— рассказывал депутат.

В июне тот же суд оправдал Матвеева по другому «коронафейку». Как следует из текста судебного постановления того же суда, депутат в своём Twitter написал о коронавирусе у сотрудницы ГУМВД РФ и о сокрытии данного факта начальством. В полиции сочли, что таким образом Матвеев создал угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности. Но суд пришёл к выводу, что данная информация не является заведомо недостоверной, и прекратил дело за отсутствием состава административного правонарушения. Позже облсуд подтвердил это решение. Также подтвердилась информация о заражении сотрудницы МВД.

Адвокатами депутата выступили Андрей Карномазов, Андрей Соколов и Станислав Селезнев («Агора»).

«Я абсолютно уверен в политическом заказе историй про несуществующие фейки. Он идет от самарских властей, которые очень переживают, что информация о реальном положении дел с борьбой с коронавирусом в регионе опровергнет их бравые отчёты в федеральный центр», — заявил депутат в разговоре с корреспондентом «Волга. МБХ медиа».

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