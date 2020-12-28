Роскомнадзор заставил Babr24 удалить статью про депутата Хинштейна

Популярный сибирский новостной портал Babr24 сообщил в своём Telegram о получении письма из Роскомнадзора, в котором надзорное ведомство требует удалить статью «Депутат-громила. Александр Хинштейн бегал в трусах по гостинице и бил окна».

Роскомнадзор потребовал от «Бабра» удалить заметку о депутате Госдумы Александре Хинштейне, который бегал по гостинице в трусах и пугал Максима Галкина и Лолитуhttps://t.co/5ikSzrhfgw текст 2006 года pic.twitter.com/EktwQlxNhK — Тайга.инфо (@taygainfo) December 28, 2020

«Ни телефона, ни контактов, но возможных санкций в случае невыполнения распоряжения», — отмечает издание, но при этом письмо действительно было отправлено с официального адреса РКН:

«О чем идет речь в статье? О безобразном поведении пьяного депутата Госдумы Александра Хинштейна (скан прилагается). Любопытно, как надзорное ведомство используется для обеления репутации отдельных депутатов. Нет, это не фишинг. Письмо действительно отправлено с IP-адреса почтового сервера Роскомнадзора».

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В статье от 2006 года говорится, что Хинштейн отмечал день рождения друга в гостинице и устроил там «дебош» — «бегал в трусах в красный и белый горошек», «запустил стулом в окно» https://t.co/ZO3VUnYxTQ — Открытые медиа (@OpenMedia_io) December 28, 2020



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Материал уже удален с сайта, но копия доступна в кэше Google. Как отмечает «Тайга.инфо», сам текст представляет собой перепечатку с сайта «Полит.ру» — последний, в свою очередь, ссылается на публикацию в издании «Жизнь» за 2006 год.

«„Депутат Госдумы держал в заложниках Галкина и Лолиту. Александр Хинштейн так дебоширил в ижевской гостинице, что артисты боялись выйти из своих номеров до рассвета“. С таким заголовком вышел № 020 газеты „Жизнь“, — говорилось в тексте. — Максим Галкин, Лолита и Александр Песков, которые провели сутки в Ижевске, стали свидетелями безобразного поведения депутата Госдумы Александра Хинштейна, пишет газета».

По сведениям издания, Александр Хинштейн отмечал день рождения друга в Ижевске: «Как пишет газета со слов администраторов отеля столичный бизнесмен специально к празднику выписал из Москвы два самолета (один с артистами, другой — с друзьями) и полностью снял небольшую загородную гостиницу „Парк-отель“».

В материале со ссылкой на очевидцев утверждалось, что Хинштейн «устроил <…> настоящий дебош». Например, после выступления пародиста Александра Пескова депутат якобы отпускал в его адрес «сальные шуточки». Директор артиста Рудольф Разжигаев прокомментировал ситуацию: «Хинштейн перед этим выпил, но хорошо, что его слов не слышал Саша. Иначе была бы очень неприятная ситуация. Песков не из тех, кто будет молчать. Правда, потом за Хинштейна извинились».

В тексте описывались и другие сцены поведения Хинштейна, из-за которого Максим Галкин, Лолита и Песков якобы не могли покинуть свои номера. Издание со ссылкой на газету «Жизнь» утверждало, что депутат Госдумы всё это время бегал в трусах в красный и белый горошек.

«Я действительно там был, — утверждал Хинштейн. — Но никаких действий, нарушающих закон, не совершал».

Возможно, на публикацию обратили внимание после того, как депутат стал проявлять особую активность в законотворчестве:

Александр Евсеич, как "Парк-отель" поживает?😁 Именинник оплатил? — Ети его мать… (@porphavor) April 29, 2020

Причем материал можно найти не только на вышеназванных сайтах — перепечатки активно разошлись по Сети. Видимо, стоит предположить, что интерес к нему в свете последних законодательных событий возрастёт с взрывной силой.

Напомним, в 2018 году был принят федеральный закон №102-ФЗ, который предполагает санкции в отношении сайтов или граждан, опубликовавших сведения, признанные судом «порочащими». Если такие сведения не будут удалены в течение установленного судом срока, в дело вступают судебные приставы, выносящие постановление о взыскании дополнительного сбора и постановление об ограничении доступа к таким материалам. Нарушителю также может грозить реальный срок.

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