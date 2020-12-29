За интернет-проповедь экс-схимонаха Сергия обвинили в склонении к суициду

Силовики штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, который занял экс-схиигумен Сергий вместе со своими сторонниками. Как утверждают СМИ, поводом для этого стал размещённый на YouTube видеоролик «За веру Христа мы на смерть стоим», в котором Сергий читал проповедь и упомянул в качестве примера историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей.

После штурма экс-схиигумен был задержан и доставлен на допрос в управление СК по Свердловской области. Ему предъявили обвинения в склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. По словам адвоката Сергия Светланы Герасимовой, сейчас экс-схимонаха конвоируют в Москву, где ему изберут меру пресечения.

Проповедь силовики проверяли по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова, который рассказал свою версию событий:

«На наш взгляд, публикация относится к нарушению закона об информации, наносящей вред несовершеннолетним. Мы обратились, чтобы прокуратура дала оценку. <…> Мы увидели, что публично там в присутствии детей разговор со взрослыми, призывы, на наш взгляд, к добровольному уходу из жизни».

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Адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, уверяет — «речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме».

Ранее экс-схимонах был дважды оштрафован за возбуждение ненависти и вражды и за распространение недостоверной общественно значимой информации.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия. В начале июля Сергия лишили сана. Какое-то время он был известен как духовник экс-прокурора Крыма, а сейчас — депутата Госдумы Натальи Поклонской, но сама она этот факт отрицает.

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