Законопроект о бесплатном доступе к значимым сайтам внесён в Госдуму

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект №1087071-7, согласно которому интернет-провайдеры должны будут обеспечить своим пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

В соответствии с пояснительной запиской, инициатива вносится кабинетом министров в рамках реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, когда Владимир Путин анонсировал проект «Доступный интернет», в рамках которого россиянам предоставят бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Законопроектом в закон «О связи» вносится новая статья, согласно которой «услуги связи при передаче данных и предоставлению доступа к интернету, оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включённым в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы».

Порядок формирования и ведения уполномоченным кабмином федеральным органом исполнительной власти перечня таких интернет-ресурсов, в том числе критерии отбора сайтов для их включения в данный перечень, устанавливается Правительством РФ.

Авторы отмечают, что предлагаемые изменения «необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции, а также носят ярко выраженный социальный характер и направлены на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов населения, вызванных эпидемией и ее социально-экономическими последствиями».

Законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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