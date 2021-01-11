Декабрь’2020: Государство расширяет границы недозволенного в Сети

Российские власти в самом начале декабря 2020 года дали понять, что поле для выражения собственного мнения в нашей стране будет значительно сокращено. Так, Правительство РФ дало добро на принятие законопроекта о возможности признания физлиц и политобъединений иностранными агентами, и буквально через пару недель такой закон был принят. Теперь за отказ подавать заявление на включение в соответствующий реестр могут лишить свободы сроком до пяти лет. Кроме этого, будут штрафовать СМИ и другие публичные источники информации, если те, выкладывая новость о признанной иноагентом организации или человеке, не упомянут его статуса, как это происходит с запрещёнными на территории России «Правым сектором», «ИГИЛ» и «А.У.Е.». Такой запрет распространяется и на интернет. Штрафы за репосты об иноагентах коснутся также обычных граждан. Но декабрь оказался богат не только законодательными, но и правоприменительными событиями, которые не могут не вселять обеспокоенность.

К примеру, тема «оправдания терроризма» не покидала новостной повестки с начала месяца. Санкт-Петербургский городской суд перевёл под домашний арест анархиста, антифашиста и ЛГБТ-активиста Александра Меркулова (Пежича), обвиняемого по ч.2 статьи 205.2 УК РФ, который с ноября 2018 года по октябрь 2019 года опубликовал во «ВКонтакте» несколько постов о 17-летнем анархисте Михаиле Жлобицком, взорвавшего бомбу в здании архангельского УФСБ. Эксперты обнаружили в постах «признаки оправдания действий» анархиста. Его отправили под стражу в начале июля 2020 года. 23 декбаря суд смягчил анархисту меру пресечения, разрешив ежедневные прогулки в течение 2-х часов.

В начале лета 23-летний Александр Меркулов стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за поста в соцсетях о взрыве в архангельском управлении ФСБ https://t.co/oX7lGdCJ9w — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 1, 2020

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В декабре ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что некие «московские следователи» занялись проверкой выступления Алексея Навального на «Эхе Москвы» по статье о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Якобы политик в утренней передаче «Разворот» в конце апреля прошлого года «призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ». Однако в ГСУ СК по Москве этот факт опровергли, и статус проводимой проверки до сих пор неизвестен. Вполне возможно, дело «всплывёт» чуть позже, а пока власти решили его поставить на паузу, поскольку подконтрольный властям ТАСС опровержения не публиковал.

Цирк продолжается «Высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» проверят на экстремизм, сообщали источник RT в правоохранительных органах.

Проверку 30 ноября начало ГСУ ГУВД Москвы, уточнил собеседник. «После этого следователи дадут оценку заявлениям Навального», — добавил он». — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) December 1, 2020

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Гайский городской суд оштрафовал на 1 тысячу рублей местного жителя за то, что он в 2012 году опубликовал в соцсетях фото с символикой движения «А.У.Е.», которое в августе прошлого года признали экстремистским.

Суд установил, что молодой человек «разместил фотографию, где в центре фото изображена восьмиконечная звезда в черно-белой цветовой гамме с надписью „А.У.Е., Арестанское Уркаганское Единство“».

«Таким образом, молодой человек осуществил публичную демонстрацию запрещенной символики в социальных сетях, что является административно наказуемым деянием», — сказано в сообщении судебной пресс-службы.

Суд оштрафовал 21-летнего жителя города Гай в Оренбургской области на тысячу рублей за публикацию с символикой АУЕ (запрещено в РФ), сделанную в социальной сети "ВКонтакте" восемь лет назад: https://t.co/PKYHt2OSGn pic.twitter.com/RvlJJtPb9A — lifenews_ru (@lifenews_ru) December 3, 2020

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Жительница Барнаула, сообщает городская прокуратура, была оштрафована на 1000 рублей по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) за публикацию во «ВКонтакте» листовки о «Единой России». Материал, о котором идёт речь, внесён в список экстремистских в 2011 году Кропоткинским судом Краснодарского края:

«В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что гражданка Д. в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице разместила и хранила в свободном доступе листовку, признанную судебным решением экстремистской, так как в ней, имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии „Единая Россия“», — говорит в своём пресс-релизе барнаульская прокуратура.

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Против блогера и автора YouTube-канала «Смертельно опасно» Андрея Дейнеко возбудили уголовное дело из-за съемок ролика в администрации Николо-Архангельского кладбища в Балашихе. Об этом ОВД-Инфо рассказала адвокат Анастасия Саморукова, представляющая интересы Дейнеко.

На канале в октябре появилось видео с визитом Дейнеко на Николо-Архангельское кладбище. Из ролика следует, что блогер и оператор находились в здании администрации кладбища и пытались найти его руководство. В какой-то момент к участникам канала подошли сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, начали выталкивать Дайнеко и оператора, хватать за руки, началась потасовка.

Через некоторое время в кадре появился заместитель директора кладбища по благоустройству Коба Мезвришвили и заявил, что «запрещает снимать» блогерам. Дейнеко в ответ задал Мезвришвили вопросы о трудоустройстве на кладбище, Мезвришвили отказался отвечать. После этого охранники вытолкали блогера и оператора на улицу.

По версии дознавателя, во время съемок ролика Дейнеко, «используя малозначительный повод как предлог, учинил словесную ссору» с Мезвришвили, «в ходе которой Дейнеко, имея умысел на нанесение телесных повреждений из хулиганских побуждений, нанес один удар кулаком в область груди Мезвришвили».

Адвокат Саморукова пояснила ОВД-Инфо, что в распоряжении защиты есть видеозапись всего инцидента с Мезвришвили. Съемка демонстрирует, что блогер не прикасался к заместителю директора кладбища. Саморукова подчеркнула, что в деле против Дейнеко «отсутствует событие преступления».

Изначально Дейнеко предъявили обвинение по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК), затем обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК). В начале декабря блогера задержали в аэропорту Домодедово, после чего суд отправил его под арест.

Многие общественники считают, что Дейнеко преследуют из-за его расследовательской деятельности и публикаций в Сети о коррупции, поборах и уходе от налогообложения в сфере московского и подмосковного ритуального бизнеса.

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Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда Москвы заочно арестовать тюменского блогера Алексея Кунгурова по обвинению в призывах к террористической деятельности и возбуждению ненависти либо вражды. «В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Лефортовского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении А. А. Кунгурова. Московский городской суд оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказали в суде.

Кунгуров обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности через интернет) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды через интернет), ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ.

Это уже второе уголовное дело в отношении Кунгурова. В 2016 году суд признал его виновным в оправдании терроризма за один из его постов в «Живом журнале» с критикой военной операции российских войск в Сирии. Блогер был осужден по ст. 205.2 УК РФ и приговорен к двум годам колонии-поселения. Процесс проходил в закрытом режиме. После отбытия наказания Кунгуров выехал из России.

По словам блогера, поводом для возбуждения дела стало его выступление 2016 года на «Первом съезде народной журналистики» и посты 2020 года, якобы разжигающие ненависть к социальной группе «сотрудники органов ФСБ России».

Кунгуров: Новое дело против меня возбудили за оскорбление "социальной группы сотрудники ФСБ" https://t.co/VZGhicHp88 pic.twitter.com/i0AxabUmxD — KasparovRu (@KasparovRu) November 27, 2020

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Активиста Льва Гяммера «за оскорбление власти» приговорили к штрафу в 80 000 рублей. Об этом в своём Facebook сообщил политолог, журналист и общественный деятель Фёдор Крашенинников:

«В 2020 году Лев занимал должность координатора Краснодарского штаба Алексея Навального. В то же время он опубликован на своем Youtube канале видео, в котором говорил, что «Путин – это война», «Путин – это политические заключённые и заказные убийства» и т.д. Это видео попалось на глаза правоохранителям 3 июля 2020 года и «в ходе мониторинга в этих высказываниях суд усмотрел оскорбление власти, а именно «непристойное содержание, неприемлемые обществом сравнительные образы и оскорбительные выражения в отношении президента РФ» и демонстрировал «унизительное отношение к обществу, государству и госсимволам». При этом в самом видео не содержался мат или другая нецензурная брань, а только критика действий Путина как Президента. Но тенденциозных материалов следствия оказалось достаточно чтобы Ленинский районный суд, а за ним и Краснодарский краевой суд, признали Льва виновным в оскорблении власти. Судьи оценили это видео в 80 000 рублей. В настоящий момент это самый большой штраф, который был назначен по статье за оскорбление власти».

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Всем привет! Меня зовут Лев Гяммер и меня оштрафовали на 80.000 рублей да слова ниже. На оплату штрафа осталось всего 15 дней и я буду признателен любой помощи в сборе этой суммы: Сбербанк: 5469 2600 1420 517

Альфа-банк: 5559 4937 1804 4424

Ю.Деньги: 4100 1121 4000 7382 pic.twitter.com/0OnkvbcNph — Лев Гяммер (@HammerOfFreedom) December 1, 2020

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Курьёзный случай произошёл в Красноярске. Местная активистка прокомментировала у себя в ленте видеоролик, где двое полицейских брутально задерживают мужчину за нарушение карантинных мер. Женщина получила десять суток ареста, но как выяснилось позже — за оскорбление украинских полицейских, на чью форму обратили внимание журналисты «Граней.Ру».

Но даже если бы дело касалось российских правоохранителей, в её деле, по мнению защиты, много нарушений. «Недопустимая экспертиза — ксерокопия из Томска, не относимая к нашему делу, эксперт нас не знал, не был знаком с делом. На ксерокопии ни одной печати, ничего», — рассказал адвокат «Агоры» Владимир Васин.

Является ли полиция социальной группой, по словам Васина, вопрос отдельный, а с учётом того, что полицейские оказались украинскими, вопрос о «социальной группе» становится ещё более сложным.

СЕНСАЦИЯ! В России жительницу Красноярска посадили на 10 суток за оскорбление УКРАИНСКИХ полицейских! Подробности в видео.

Скоро придут за Соловьевым, Киселевым и другими пропагандистами!https://t.co/DldGiI2eJo pic.twitter.com/CQskWE6Yjj — Грани.Ру (@GraniTweet) December 10, 2020

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В декабре 2020 года были приняты федеральные законы 420-ФЗ и 425-ФЗ, усиливающие ответственность за «призывы к отчуждению российских территорий», в том числе — с помощью интернета. Более того, ответственность за использование Сети даже выше, чем при обычных «призывах». Законами дополнены КоАП, УК и УПК РФ. При первичном нарушении наступает административная ответственность, которая грозит штрафами до 60 000 рублей для граждан, а если те же действия совершены с использованием СМИ и интернета, то до 100 000 рублей. Предусмотрены также штрафы для юридических и должностных лиц.

Повторное нарушение в течение года — это уже новая статья 280.1 УК, которая предполагает до 10 лет лишения свободы.

Предполагаем, что статистика наказаний за высказывания в интернете имеет все шансы пополниться за счёт этих «правовых новелл».

«ФСБ получает новый рычаг давления на крымчан». В России ужесточили наказание за отчуждение территорий https://t.co/uiuatY8Rz7 — Крым.Реалии (@krymrealii) December 12, 2020

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Второй Западный окружной военный суд признал 36-летнюю активистку Надежду Белову виновной в оправдании терроризма. Женщину приговорили к 400 тыс. рублей штрафа. Прокуроры просили о большей сумме – полмиллиона. Дело слушалось в Советском суде Воронежа.

По версии следствия, Надежда Белова комментировала во «ВКонтакте» взрыв на входе в УФСБ в Архангельске. Силовики посчитали, что она оправдывала действия террориста, и возбудили уголовное дело (ст. 205.2 УК РФ).

Апелляционная жалоба защиты Беловой на приговор принята к рассмотрению судом.

Воронежскую активистку Надежду Белову оштрафовали на 400 тысяч за комментарий «ВКонтакте». Этот комментарий посчитали оправданием терроризма: https://t.co/us47OqjHcY. — Журнал «7×7 Горизонтальная Россия» (@7x7journal) December 4, 2020

Деньги на штраф ей собрали друзья и сочувствующие через интернет.

Не так давно Белова стала получать анонимные угрозы о заведении нового уголовного дела, поводом к которому станут оправдывающие терроризм комментарии. Некто неизвестный создал во «ВКонтакте» поддельный профиль, где от её имени постит соответствующие сообщения. Сама Белова утверждает, что не имеет к данной учётке никакого отношения и подозревает, что это силовики остались недовольны слишком «мягким» приговором, и теперь пытаются довести дело до реального срока. Также в интернете была размещена петиция, снова с поддельного аккаунта, с требованием запрета работать Беловой в России.

«Еще раз напомню: все, чем провинилась Надежда перед государством – это сохранением прямых автобусов из своего села в Воронеж: не дала нажиться паре местных депутатов и чиновников, — комментирует данную ситуацию оппозиционный политик Дмитрий Гудков. — Вот за это ее судила тройка выездных военных судей, прокурор допрашивал, «любит ли она Путина», следователь раздевал и унижал – и до сих пор все эти люди никак не успокоятся, что их месть не удалась. Их служба и опасна, и трудна. И омерзительна. А Надежду мы не бросим, так и знайте, подлецы».

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Электрика и бывшего главу «Яблока» в Торопце (Тверская обл.) Владимира Егорова в 2018 году приговорили к условному сроку за пост о Путине, а в декабре 2020-го снова пришли с обысками в его дом по обвинению в оправдании терроризма в интернете. Мужчине грозит минимум пять лет колонии.

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В Екатеринбурге судят 25-летнюю Дарью Беляеву, у которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство, вследствие чего она вынуждена принимать дорогие лекарства. Проконсультировавшись с врачом, она через интернет заказала в Польше препарат бупропион, который продаётся там под торговым названием Elontril. 8 апреля 2019 года Беляева пришла на почту, чтобы забрать посылку. Там ее задержали сотрудники таможни по подозрению в контрабанде наркотиков. Против нее возбудили дело по двум статьям: незаконное приобретение наркотиков (ч. 2, ст. 228 УК РФ) и контрабанда наркотиков (ч. 3, ст. 229.1 УК РФ).

Препарат отправили на экспертизу. Эксперт отметил, что бупропион не входит в списки наркотических средств, однако добавил, что его «можно рассматривать как продукт формальной замены атома водорода в третьем положении ароматического кольца эфедрона», который считается наркотиком. Беляевой была назначена судебно-психиатрическая экспертиза: в конце ноября ее признали невменяемой, а обвинение потребовало назначить ей принудительное лечение.

Защита собирается отстаивать невиновность Беляевой — ее адвокат Ирина Ручко считает, что в действиях девушки отсутствует состав преступления. «Уголовный закон предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Заказанный Дарьей препарат не является наркотическим средством, отнесение бупропиона к наркотическим средствам на основании лишь сходства химической формулы без учета фармакологического действия является абсолютно неверным. Кроме того, действие статей 229.1 и 228 УК РФ не должно распространяться на лекарственные средства», — заявила Ручко.

Екатеринбурженка Дарья Беляева живет с шизотипическим расстройством личности. По рекомендации врача она заказала по почте антидепрессант из Польши, который не продают в России. Теперь девушке грозит от 10 до 20 лет за контрабанду наркотиков https://t.co/DyebMhS5Ku — Snob (@snob_project) April 25, 2019

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В Челябинской области активистку из Кунашакского района Марину Бикбову оштрафовали на 5000 рублей за просьбу провести митинг за отставку главы района. Митинг не провели из-за распоряжения администрации, запретившей любые массовые мероприятия, но активистку оштрафовали за то, что она опубликовала в соцсетях свое уведомление в администрацию о проведении акции.

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Приговорённый по делу об «оправдании терроризма» к более чем 5 годам колонии Иван Любшин подал жалобу с требованием пересмотреть квалификацию вменяемого ему преступления, поскольку взрыв в Архангельском УФСБ не был признан терактом в судебном порядке. Информацию об подаче Любшиным жалоб «РосКомСвободе» подтвердил отец осужденного Виктор.

В жалобах калужанин указывает на то, что по делу Михаила Жлобикцого, совершившего самоподрыв в Архангельском УФСБ, до сих пор не поставлено точки, поэтому уже в его, Любшина деле квалификация проставлена ошибочно, по незаконченному делу.

Приговорённый по делу об «оправдании терроризма» за комментарии в Сети к 5 годам колонии Иван Любшин подал жалобу с требованием пересмотреть квалификацию вменяемого ему преступления, поскольку взрыв в Архангельском УФСБ не был признан терактом в суде https://t.co/n6qhqc0wEQ — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) December 18, 2020

Кроме этого, Любшин отправил обращение в Совет Безопасности России, где указал, что одним из условий снятия санкций в Конгрессе США является освобождение политзаключённых (сам он включён в соответствующий список «Мемориала»). Эту информацию нам также передал отец активиста.

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В Калининграде следственный отдел регионального управления ФСБ в феврале 2020 года возбудил против местного жителя по имени Павел дело по статье об оправдании терроризма из-за видеоролика во «ВКонтакте». Об этом ОВД-Инфо рассказал сам Павел. Поводом для возбуждения дела стал фрагмент видеоинтервью чеченского боевика Шамиля Басаева, которое он дал журналисту Андрею Бабицкому в июне 2005 года. Видеоролик Павел разместил в 2019 году на своей странице во «ВКонтакте».

В видео Басаев рассказывает о своих действиях и рассуждает об их причинах. Сам видеоролик Павел не сопроводил ни описанием, ни какими-либо комментариями, которые позволили бы сделать вывод, что он поддерживает позицию террористов, а не осуждает. ФСБ на основании экспертизы посчитала, что в самой видеозаписи содержатся признаки публичного оправдания терроризма — и возбудила уголовное дело. Павел проходит по делу в качестве обвиняемого, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Житель Калининграда рассказал, что первый допрос — в феврале 2020 года — проходил без адвоката. Под влиянием силовиков Павел дал признательные показания, и его отпустили. На следующий день он отказался от своих показаний. Вину обвиняемый не признает.

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Сургутский городской суд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Тимура Рахманова за видео с речью Адольфа Гитлера, которые использовались для написания научных работ.

Как рассказал «МБХ медиа» Рахманов, речь идет об архивных записях с шестого съезда Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Он добавил эти ролики в свои видеозаписи во «ВКонтакте» в 2012 году, когда учился в Сургутском государственном педагогическом институте. Видео Рахманов использовал при написании дипломной работы по теме «Профилактика экстремистских настроений в молодежной среде», а также нескольких курсовых, за которые получил оценку «отлично».

По его словам, протокол на него составили после жалобы дружинников из Сургутского государственного университета. При этом на момент составления протокола на одном из видео было только три просмотра: от самого Рахманова, дружинников и следователя.

На заседании суда Рахманов вину не признал, поскольку опубликованные видео представляли для него научный интерес. В качестве одного из доказательств он предоставил диплом. «Но суд постановил, раз в видео не было осуждения нацизма, значит я виновен», — сказал Рахманов. В итоге его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики).

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Избражения нацистского лидера и его производные не давали покоя правоохранителям по всей стране. Так, Данковский городской суд Липецкой области оштрафовал мужчину за ролик «Картмен-Гитлер», размёщенный 10 лет назад во «ВКонтакте». По сюжету ролика, один из героев надел на Хэллоуин костюм Гитлера. Суд посчитал это нарушением российского законодательства по части «демонстрации нацистской символики» и назначил мужчине штраф в размере 1000 рублей.

Мужчину оштрафовали за отрывок из мультика «Южный Парк», который он 10 лет назад выложил на стену «ВКонтакте». В нём один из главных героев надел костюм Гитлера на Хэллоуин. Суд счёл это демонстрацией нацистской символики pic.twitter.com/dvUO3wsJg9 — Лента.ру (@lentaruofficial) December 12, 2020

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Продолжается расследование по делу «канских подростков», которые планировали «построить в Minecraft здание ФСБ и взорвать его». 14-летние школьники, увлекавшиеся идеями анархизма, вели в соцсетях переписку, где позволяли себе весьма радикальные с точки зрения силовиков высказывания, и те расценили это как повод для привлечения к уголовной ответственности по делу о терроризме.

«Детям вменяют статью, относящуюся к особо тяжким. Даже с учетом несовершеннолетнего возраста обвиняемых подростков им может грозить до 10 лет колонии. Основным каналом, из которого силовики черпали информацию, стал чат в соцсети «Вконтакте»», — пишет «МБХ Медиа».

Журналисты пообщались с одним из свидетелей, который выразил мнение о серьёзности намерений следователя — он «настроен закрыть ребят».

«Мы живем в маленьком городке. Лишние звездочки на погонах не помешают. Про ребят я действительно ничего толком сказать не могу — я просто никогда их не видел; все наши с ними контакты свелись к моему недельному присутствию в их чате», — добавил источник «МБХ Медиа».

14-летним школьникам грозит срок до 10 лет за «подготовку теракта». В основе обвинения – переписки, где ребята обсуждают взрыв здания ФСБ в «Майнкрафт». Их взяли за то, что они расклеили листовки в поддержку анархиста Мифтахова на здании ФСБ в Канске.https://t.co/TCpOBqki8u — baza (@bazabazon) December 6, 2020

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В Москве муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову вызвали в полицию и прокуратуру из-за видеоролика о равных правах для представителей ЛГБТ.

«Вчера направили в муниципалитет почему-то на чужое имя требование явиться в прокуратуру. И мне на мобильный позвонили из полиции тоже, сказали, что есть обращение проверить мой ролик про ЛГБТ на гей-пропаганду среди несовершеннолетних», – сообщила она.

Брюханова отметила, что прокуратура и полиция проводят проверку соблюдения законодательства о правах несовершеннолетних при размещения в интернете данного видеоролика. Депутат рассказала, что уже была в прокуратуре сегодня утром, и ей там задавали «странные вопросы».

«[Спрашивали], были ли у меня намерения распространять этот ролик именно среди детей; какие [возрастные] настройки выставлены в YouTube — я сказала, что там не для детей указано. [Спрашивали], что побудило меня снимать это видео, и были ли у меня до того, как я начала снимать это видео, какие-то экспертные заключения. Я так понимаю, что эти вопросы начальство прислало», – сообщила депутат.

Речь идет о видео, которое было опубликовано в YouTube-канале Брюхановой в начале ноября. В нем депутат спрашивает людей на улице, выступают ли они за равные права для представителей ЛГБТ. В итоге большинство опрошенных высказываются «за».

Полиция и прокуратура в один день вызвали меня к себе. Кому-то не понравилось, что депутат (это прямо подчеркнули) высказывается за права ЛГБТ. Теперь два силовых ведомства проверяют, нет ли пресловутой "гей-пропаганды" и нельзя ли меня привлечь.https://t.co/ZH4urHaoQD — Анастасия Брюханова (@bananstena) December 15, 2020

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Прокуратура потребовала заменить калининградке Людмиле Стеч штраф в 350 000 рублей за репост сообщения об «архангельском террористе» на реальный срок в колонии.

Со слов ее адвоката, прокуратура считает штраф слишком мягким наказанием для того, чтобы дело могло стать уроком тем, «кто легкомысленно относится к обсуждению терроризма в социальных сетях».

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В Ижевске полицейские возбудили административное дело из-за видеообращения против вырубки леса. По мнению полиции, одна из экоактивисток организовала несогласованный пикет.

Экоактивистку вызвали в отдел полиции «на опрос», а когда она пришла — задержали. Задержанную доставили в суд, но заседание перенесли, а саму активистку отпустили: сейчас она на свободе.

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Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина получила два года условно по обвинению в повторном нарушении порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК или «Дадинская статья»).

Прокуратура просила назначить 3 года колонии общего режима для муниципального депутата Юлии Галяминой по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Гособвинение считает, что подсудимая призывала в соцсетях к участию в несогласованных акциях, на них скандировала лозунги, призывала «выходить и защищать свои права», не выполняла законные требования полицейских, создавала условия нарушения правопорядка, привлекала внимание граждан и сотрудников СМИ, мешала проходу пешеходам и проезду общественного транспорта.

«Люди реагировали на призывы Галяминой, ставили лайки, делали репосты и приходили на акции», — добавила прокурор.

Мундеп будет обжаловать приговор и считает дело против себя политическим.

«Я считаю, что этот приговор нечестный, потому что я никаких преступлений не совершала. Но, конечно же, я рада, что я на свободе» Первый комментарий Юлии после оглашения приговора pic.twitter.com/8ey614Ymq5 — Дождь (@tvrain) December 23, 2020

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В конце декабря стартовал судебный процесс по делу псковского пенсионера Александра Филатова, которому ФСБ вменяет призывы к экстремизму. Его обвиняют в призывах с побуждением военнослужащих к насильственной смене власти, за это ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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В Архангельской области за комментарии в интернете будут судить по уголовной статье 41-летнего уроженца Ленского района Михаила Курбатова. Его обвиняют по статьям 319 УК РФ ч. 5 ст. 128.1 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти и клевета.

Как сообщает прокуратура, Курбатов в период с 31 мая по 18 июля 2019 года оставлял комментарии в паблике во «ВКонтакте». В прокуратуре пояснили, что он обвинил прокурора Ленского района в присвоении, а также всячески оскорблял его.

В прокуратуре рассказали, что Михаил Курбатов переехал в Санкт-Петербург, откуда он и писал комментарии. Свое отношение к обвинениям он не высказал, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя.

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Верховный суд Башкортостана прекратил дело экоактивистки за защиту шихана Куштау. Ранее Альшеевский районный суд Республики Башкортостан признал Диляру Ахуньянову виновной по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ из-за массового пикета на горе, потому что девушка не подала уведомление о предстоящем пикетировании. Тогда «Апологии протеста», которая представляет интересы активистки в суде, удалось добиться переквалификации по делу с ч.2 на ч.5 и снизить штраф до 5 тысяч рублей (что даже ниже низшего предела), когда грозил арест или штраф от 20 до 30 тысяч рублей. «Ведь никакого публичного мероприятия вне границ населённого пункта быть не может, а животным пикетирование не мешало (по крайней мере, их жалоб нет в материалах дела)», — иронизирует «Апология».

Верховный Суд Башкирии оправдал женщину по делу о фотографии в поддержку защитников Куштау. Судья не нашла ее на изображении Сегодня в Верховном Суде Башкирии состоялось рассмотрение апелляции. Как рассказала “Эху” Диляра Ахуньянова, заседhttps://t.co/BKnXn4XF0T pic.twitter.com/xK5F1I70zF — Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) December 23, 2020

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Экспертизу сериала «Секс в большом городе» в рамках дела художницы Юлии Цветковой о распространении порнографии проведет искусствовед с судимостью за контрабанду скульптуры Будды. Речь идет об искусствоведе из Подмосковья Татьяне Троицкой, которая работала в музейном объединении «Музей Москвы» экспертом отдела контроля вывоза и ввоза культурных ценностей. В 2017 году она за взятку содействовала незаконному ввозу на территорию России скульптур «Будда Шакьямуни» и «Цзонхава», изготовленных во второй половине XIX века во Внутренней Монголии. Тогда ее приговорили к 3 годам условно.

Экспертиза должна проверить информацию, размещённую ранее Цветковой в группах «ВКонтакте» и ответить на вопросы, «являются ли порнографическим материалом сцены, демонстрирующие картины с изображением женского полового органа», имеют ли «материалы» историческую, художественную или культурную ценность, а также провоцируют ли они «психическое состояние, вредное для здоровья человека, в том числе несовершеннолетнего?».

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Судья Алексей Васьков перенёс рассмотрение дела координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова, обвиняющегося в распространении порнографии, на 22 января 2021 года. Заседание состоится в Ломоносовской районном суде города Архангельска. Активисту грозит до 6 лет тюрьмы за клип группы Rammstein «Pussy».

Меня будут судить 29 декабря в 10:00 в Ломоносовском районном суде г. Архангельска. Мне грозит от 2 до 6 лет тюрьмы за клип Rammstein "Pussy".

Меня судили по "дадинской" и за клип Децла, а теперь ещё и за Rammstein. Ублюдки думают меня сломить, но я ещё спою на похоронах Путина. — Андрей Боровиков (@borovikov_andre) December 24, 2020

Ранее ему вменяли всё ту же «дадинскую статью», а также «пропаганду наркотиков» — за песню Децла.

Боровиков в видеообращении приглашал всех на суд 29 декабря, но в итоге заседание было перенесено.

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Суд приговорил жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко к штрафу в размере 120 тыс. рублей за публикацию фото Адольфа Гитлера для трансляции на онлайн-акции «Бессмертный полк». «Доказательства, собранные следователями Главного следственного управления СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кемерово Дмитрию Бородаенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (покушение на реабилитацию нацизма). … Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Также кемеровчанин извинился за свои действия. «Мой поступок был некрасивым. Всех, кого он задел и оскорбил, прошу простить меня. Теперь точно буду думать, прежде чем что-то публиковать или размещать в интернете и не только. Мне жаль, что так получилось», – сказал перед оглашением приговора мужчина.

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В Перми задержали лидера местного отделения «Другой России Э. В. Лимонова» Кирилла Имашева из-за роликов с символикой запрещенной на территории России Национал-большевистской партии. Дело о пропаганде запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) на Имашева возбудили в начале ноября. Интерес силовиков вызвали два ролика на странице нацбола. Первый — это нарезка видео с акций НБП.

Второе видео снял автор юмористического блога The Big Man Tyrone, который называет себя «президентом Кекистана».

В меметичном ролике Tyrone передает «важное сообщение» «банде нацболов», призывая прекратить терпеть тех, кто отбирает у них «прибавочную стоимость». В конце видео блогер обращается ко всем «глобалистам», которые смотрят его видео, и кричит: «Твоя мать — гей». На столе, за которым сидит блогер, стоит монитор с изображением флага НБП. Он, вероятно, и заинтересовал полицию.

Свердловский районный суд Перми назначил Имашеву штраф в полторый тысячи рублей.

Удивительно! Задержанного из-за двух видео лидера пермских нацболов не арестовали под Новый год, а всего-лишь обязали заплатить полторы тысячи рублей государству — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 30, 2020

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В Удмуртии активист Российского социалистического движения (РСД) Дмитрий Морозов сообщает, что в отношении него правоохранительные органы начали проверку по статье за «экстремизм» (статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Поводом для проверки стала жалоба ижевской строительной компании «АССО-Строй», которую Морозов обвинил в незаконной вырубке леса.

«Жалобы застройщик написал на всех активистов, которые выступают против вырубки леса. Меня уже три раза допрашивали. Пока обвинение не предъявлено, идёт проверка. Правоохранительные органы в материалах дела отметили, что в моем статусе написано «делаю революцию», и РСД выступает за свержение «путинского режима»», — прокомментировал Дмитрий Морозов.

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Как видим, правоохранительные органы и суды проявляли в декабре заметную активность, наказывая россиян за выражение собственного мнения в интернете.

Публикуем последний в этом году ежемесячный обзор основных и наиболее показательных событий в сфере неправомерного применения антиэкстремистского законодательства: https://t.co/pYl5y64JcE pic.twitter.com/o4hkdRyUyM — СОВА (@sova_center) December 30, 2020

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Но, как мы уже говорили выше, законодательная база под конец 2020 года сильно расширилась и кроме усиления ответственности за онлайн-сепаратизм, был принят целый пакет репрессивных законов, которые непременно будут использованы для снижения активности российских пользователей в Сети.

Обычных пользователей коснутся следующие законы:

— об онлайн-сепаратизме;

— о признании физических лиц иноагентами за политическую деятельность;

— о запрете рекламы «веселящего газа»;

— об усилении ответственности за «пропаганду наркотиков»;

— об уголовной ответственности за клевету в Сети;

— о повышенных штрафах за «явное неуважение к обществу»;

— об оскорблениях в интернете.

В связи с этим, «Агора» запустила службу оперативного реагирования на репрессии. По словам главы организации Павла Чикова:

«Мы ожидаем резкого ухудшения общественно-политической обстановки в стране, в том числе в связи с принятыми репрессивными законами, грядущими выборами в Госдуму, воинственной и милитаристской риторикой высших должностных лиц. Новая волна давления будет направлена на неправительственные организации вне зависимости от их политической активности, на организаторов и участников уличного протеста, на независимые медиа и администраторов общественно-политических пабликов, на активистов политической оппозиции в регионах, обычных пользователей соцсетей, критикующих власть».

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Обращаться необходимо будет к Дмитрию Колбасину, изложив в обращении суть произошедшего, предоставив имеющиеся на руках подтверждающие документы.

«Руководить адресной юридической помощью буду я», — подытоживает Павел Чиков.

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