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12.01.2021

«Пандемия COVID-19» стала самой популярной темой в Русской Википедии

Крупнейшая онлайн-энциклопедия подвела итоги года в таких категориях как «Популярные статьи/2020» и «Популярные статьи/2020/Тренды» — кроме тем, связанных с коронавирусом, в Вики-топ попали статьи про Моргенштерна, Ефремова, Поправки к Конституции России и Бело-красно-белый флаг

trendy Wikipedia 2020  

Русская Википедия опубликовала Топ-100 своих самых читаемых статей. Об этом сообщил в своём Twitter исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

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Итоги подведены по двум категориям: «Популярные статьи/2020» и «Популярные статьи/2020/Тренды».

Абсолютным победителем в них стала тема коронавируса. Статью «Пандемия COVID-19» просматривали в течение года 38945 раз в день, в «трендах» — та же самая картина. На втором месте идёт статья «Коронавирусы» с 20833,3 просмотров в день, и данная тема стала также вторым по популярности «вики-трендом».

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Популярные статьи/2020

Полностью Топ-100 популярных статей можно посмотреть тут.

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Популярные статьи/2020/Тренды

Полностью Топ-100 популярных трендов можно посмотреть тут.

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Картина в обеих категориях, по сравнению с предыдущим годом, изменилась кардинально.

В 2019 году в пятёрку самых популярных статей входили:

  1. Зеленский, Владимир Александрович (в тот год были выборы Президента Украины, на которых победил экс-комик) с 17 228 просмотрами в день;
  2. Россия — 12 287,2 просмотров в день;
  3. Авария на Чернобыльской АЭС (видимо, сильно помог британский сериал) — 12 198 просмотров;
  4. Началова, Юлия Викторовна — 11 027 просмотров;
  5. YouTube — 10 933,8 просмотров.

Тренды выглядели так:

  1. Зеленский, Владимир Александрович — 17555,8 просмотров;
  2. Авария на Чернобыльской АЭС — 11255,7;
  3. Началова, Юлия Викторовна — 12421,2;
  4. Список умерших в 2019 году — 8662,3;
  5. Чернобыль (мини-сериал) — 7547,3.

Судя по цифрам, тема пандемии в ушедшем 2020 году интересовала россиян гораздо больше, чем «звёзды» и катастрофы прошлого. Прогнозируемо часто русскоязычные пользователи Википедии также интересовались «Списком умерших в 2020 году», «ВКонтакте», «Испанским гриппом», «Москвой», «Моргенштерном (музыкантом)», «Пандемией», «Бумажным домом (сериалом)», премьер-министром Михаилом Мишустиным, президентскими выборами в США, Нагорным Карабахом, президентскими выборами в Белоруссии и Александром Лукашенко.

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Интересно также, что в сотню наиболее читаемых статей вошли «Биполярное расстройство», «Шизофрения» и «Обсессивно-компульсивное расстройство». Видимо, тема здоровья была популярна в ушедшем году во всех его проявлениях, не только эпидемиологических.

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