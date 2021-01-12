«Пандемия COVID-19» стала самой популярной темой в Русской Википедии

Русская Википедия опубликовала Топ-100 своих самых читаемых статей. Об этом сообщил в своём Twitter исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Топ100 самых читаемых статей Русской Википедии в 2020 году: https://t.co/L8hCYaSUkm — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 11, 2021

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Итоги подведены по двум категориям: «Популярные статьи/2020» и «Популярные статьи/2020/Тренды».

Абсолютным победителем в них стала тема коронавируса. Статью «Пандемия COVID-19» просматривали в течение года 38945 раз в день, в «трендах» — та же самая картина. На втором месте идёт статья «Коронавирусы» с 20833,3 просмотров в день, и данная тема стала также вторым по популярности «вики-трендом».

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Популярные статьи/2020

Полностью Топ-100 популярных статей можно посмотреть тут.

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Популярные статьи/2020/Тренды

Полностью Топ-100 популярных трендов можно посмотреть тут.

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Картина в обеих категориях, по сравнению с предыдущим годом, изменилась кардинально.

В 2019 году в пятёрку самых популярных статей входили:

Зеленский, Владимир Александрович (в тот год были выборы Президента Украины, на которых победил экс-комик) с 17 228 просмотрами в день; Россия — 12 287,2 просмотров в день; Авария на Чернобыльской АЭС (видимо, сильно помог британский сериал) — 12 198 просмотров; Началова, Юлия Викторовна — 11 027 просмотров; YouTube — 10 933,8 просмотров.

Тренды выглядели так:

Зеленский, Владимир Александрович — 17555,8 просмотров; Авария на Чернобыльской АЭС — 11255,7; Началова, Юлия Викторовна — 12421,2; Список умерших в 2019 году — 8662,3; Чернобыль (мини-сериал) — 7547,3.

Судя по цифрам, тема пандемии в ушедшем 2020 году интересовала россиян гораздо больше, чем «звёзды» и катастрофы прошлого. Прогнозируемо часто русскоязычные пользователи Википедии также интересовались «Списком умерших в 2020 году», «ВКонтакте», «Испанским гриппом», «Москвой», «Моргенштерном (музыкантом)», «Пандемией», «Бумажным домом (сериалом)», премьер-министром Михаилом Мишустиным, президентскими выборами в США, Нагорным Карабахом, президентскими выборами в Белоруссии и Александром Лукашенко.

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О-о-о, в сотне самых читаемых статей Википедии на русском языке среди событий и личностей есть биполярное расстройство (№70), шизофрения (№98) и обсессивно-компульсивное расстройство (№100). https://t.co/hKeL3HjbEr — Паша из Дуолинго (@PachaTchernof) January 11, 2021

Интересно также, что в сотню наиболее читаемых статей вошли «Биполярное расстройство», «Шизофрения» и «Обсессивно-компульсивное расстройство». Видимо, тема здоровья была популярна в ушедшем году во всех его проявлениях, не только эпидемиологических.

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