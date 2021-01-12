«Пандемия COVID-19» стала самой популярной темой в Русской Википедии

Русская Википедия опубликовала Топ-100 своих самых читаемых статей. Об этом сообщил в своём Twitter исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
Топ100 самых читаемых статей Русской Википедии в 2020 году: https://t.co/L8hCYaSUkm
— Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 11, 2021
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Итоги подведены по двум категориям: «Популярные статьи/2020» и «Популярные статьи/2020/Тренды».
Абсолютным победителем в них стала тема коронавируса. Статью «Пандемия COVID-19» просматривали в течение года 38945 раз в день, в «трендах» — та же самая картина. На втором месте идёт статья «Коронавирусы» с 20833,3 просмотров в день, и данная тема стала также вторым по популярности «вики-трендом».
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Популярные статьи/2020
Полностью Топ-100 популярных статей можно посмотреть тут.
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Популярные статьи/2020/Тренды
Полностью Топ-100 популярных трендов можно посмотреть тут.
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Картина в обеих категориях, по сравнению с предыдущим годом, изменилась кардинально.
В 2019 году в пятёрку самых популярных статей входили:
Тренды выглядели так:
Судя по цифрам, тема пандемии в ушедшем 2020 году интересовала россиян гораздо больше, чем «звёзды» и катастрофы прошлого. Прогнозируемо часто русскоязычные пользователи Википедии также интересовались «Списком умерших в 2020 году», «ВКонтакте», «Испанским гриппом», «Москвой», «Моргенштерном (музыкантом)», «Пандемией», «Бумажным домом (сериалом)», премьер-министром Михаилом Мишустиным, президентскими выборами в США, Нагорным Карабахом, президентскими выборами в Белоруссии и Александром Лукашенко.
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О-о-о, в сотне самых читаемых статей Википедии на русском языке среди событий и личностей есть биполярное расстройство (№70), шизофрения (№98) и обсессивно-компульсивное расстройство (№100). https://t.co/hKeL3HjbEr
— Паша из Дуолинго (@PachaTchernof) January 11, 2021
Интересно также, что в сотню наиболее читаемых статей вошли «Биполярное расстройство», «Шизофрения» и «Обсессивно-компульсивное расстройство». Видимо, тема здоровья была популярна в ушедшем году во всех его проявлениях, не только эпидемиологических.
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