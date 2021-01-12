Telegram стал вторым по скачиваниям мессенджером в США

Мессенджер Telegram оказался на втором месте по числу скачиваний приложением в США. По данным The Daily Telegraph, с 6 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Предположительно причиной стала блокировка Твиттером аккаунта действующего президента Дональда Трампа, а также удаление из магазинов приложений Apple и Google популярной у сторонников Трампа соцсети Parler.

По данным The Daily Telegraph, это произошло на фоне штурма Капитолия и удаления аккаунтов сторонников Трампа в соцсетях.https://t.co/A4Gn1aL5ee — Esquire Russia (@esquireru) January 12, 2021

Также на рост популярности Telegram могло повлиять изменение политики конфиденциальности другого популярного мессенджера — WhatsApp. 8 января администрация последнего объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Согласно данным сервиса App Annie, в топе бесплатных приложений в App Store США находятся мессенджеры Signal и Telegram:

«Аналогичная ситуация наблюдается в Google Play, — отмечает Ferra.ru. — Если зайти в сам магазин приложений (данные App Annie запаздывают), там первое место занимает также Signal, а вот Telegram — уже второе».

После объявления о передаче WhatsApp данных Фейсбуку, американский миллиардер Илон Маск посоветовал своим подписчикам перейти на другие платформы, в частности — Signal, после чего количество скачиваний данного мессенджера резко подскочило.

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров ранее сообщал о том, что тенденция к переходу пользователей мессенджера WhatsApp к конкуренту Telegram заметно усилилась. Он также видит в этом недавнее изменение WhatsApp своей политики конфиденциальности.

В то же время Дуров обвинил компанию WhatsApp в использовании в конкурентной борьбе методов так называемого «скрытого маркетинга». По его данным, редакторы портала Wikipedia за последнее время выявили целый ряд случаев публикации ботами предвзятой информации в статье о мессенджере WhatsApp. «Кроме этого, мы выявили ботов, распространяющих в социальных СМИ неточную информацию о Telegram», — указал Дуров в своем Telegram-канале.

Он называет три основных «мифа» о созданном им мессенджере, курсирующих сейчас в интернете: «код Telegram не является открытым», «Telegram — русский» и «Telegram не использует шифрование данных». Все эти утверждения Дуров опровергает, подчеркивая, в частности, что у мессенджера нет ни серверов, ни представительств в России, а программный интерфейс и методы шифрования данных, используемые Telegram, «уже тысячу раз проверяли эксперты по безопасности».

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