IT-платформы занялись политикой и политиками. Мнения экспертов

В США несколько дней назад толпа протестующих, поддерживающих 45-го Президента США Дональда Трампа и уверенная в нечестности подсчёта голосов на последних выборах главы государства, штурмовала Капитолий США. Контроль над некоторыми частями здания находился в руках протестующих в течение нескольких часов, а целью «трампистов» был срыв подведения итогов голосования. В результате беспорядков погибло по меньшей мере пятеро человек, в числе которых был офицер полиции, получивший удар огнетушителем по голове, и представители сторонников Трампа — одна женщина была застрелена правоохранителями, трое скончались из-за проблем со здоровьем. Противники 45-го Президента считают, что штурм был спровоцирован высказываниями Трампа. Видимо, также решили социальные сети, которые заблокировали его, а также его сторонников аккаунты и некоторые паблики.

Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт главы государства из-за риска «подстрекательства к насилию».

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021