IT-платформы занялись политикой и политиками. Мнения экспертов

В США несколько дней назад толпа протестующих, поддерживающих 45-го Президента США Дональда Трампа и уверенная в нечестности подсчёта голосов на последних выборах главы государства, штурмовала Капитолий США. Контроль над некоторыми частями здания находился в руках протестующих в течение нескольких часов, а целью «трампистов» был срыв подведения итогов голосования. В результате беспорядков погибло по меньшей мере пятеро человек, в числе которых был офицер полиции, получивший удар огнетушителем по голове, и представители сторонников Трампа — одна женщина была застрелена правоохранителями, трое скончались из-за проблем со здоровьем. Противники 45-го Президента считают, что штурм был спровоцирован высказываниями Трампа. Видимо, также решили социальные сети, которые заблокировали его, а также его сторонников аккаунты и некоторые паблики.

Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт главы государства из-за риска «подстрекательства к насилию».

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

После этого Трамп заявил, что Twitter — «это не про свободу слова». «Мы не будет молчать!» — написал он в официальном, не личном аккаунте президента США, однако Twitter почти сразу удалил там его посты. В них Трамп также заявил, что рассматривает возможность создания собственной, альтернативной Twitter платформы. После случившегося аккаунт штаба Трампа опубликовал измененное изображение логотипа компании: на птичке, которая стала красного цвета, появились серп и молот. В результате соцсеть приостановила работу и этой учетной записи.

Team Trump responds to the president’s Twitter ban with a hammer and sickle version of the company’s logo pic.twitter.com/QWa0jCcNKN — W.G. Dunlop (@wgdunlop) January 9, 2021

Twitter также заблокировал аккаунт бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл, которую президент предложил назначить спецпрокурором по прошедшим выборам. Она утверждала, что машины для подсчета голосов были изготовлены в Венесуэле по приказу Уго Чавеса.

Google удалил из Google Play Store приложение Parler, популярное среди сторонников Трампа. В своем заявлении компания пояснила, что требует от приложений наличия политики модерации контента, предусматривающей удаление сообщений, подстрекающих к насилию. По данным телеканала, ряд пользователей публиковали в Parler призывы принести оружие на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

YouTube удалил подкаст бывшего помощника Трампа Стива Бэннона «за нарушение условий пользования» сервисом. это произошло через несколько часов, после того как на канале выступил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который обвинил демократов в «цензуре и подавлении» сторонников действующего президента.

Голосовой и видеомессенджер Discord забанил сервер The Donald, на котором общались сторонники Трампа, сообщил со ссылкой на журналистов портал Axios.

Фотохостинг Pinterest, в свою очередь, ограничил использование хештэгов, поддерживающих Трампа, в частности #StopTheSteal — «прекратите воровство». «Pinterest — не место для угроз, пропаганды насилия или ненавистнического контента», — пояснил в беседе с порталом представитель сервиса.

Reddit заблокировал крупнейший сабреддит сторонников Трампа r/DonaldTrump. В пресс-службе компании пояснили, что сообщество после событий в Капитолии неоднократно нарушало политику площадки, запрещающую пропаганду насилия и его поощрение.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели (до инаугурации Джо Байдена), объявил в посте на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Мы считаем, что риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода, просто слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти», — написал Цукерберг.

Amazon может отключить Parler от своих облачных сервисов. В электронном письме Amazon Web Services сообщила директору по политике Parler Эми Пейкофф (Amy Peikoff), что социальная сеть продолжает размещать «агрессивный контент», нарушающий условия обслуживания AWS. Попытки Parler модерировать контент на своей платформе AWS сочла недостаточными и в результате решила перейти к «приостановке действия аккаунта Parler».

Apple удалила приложение Parler. Накануне компания уведомила разработчиков сервиса, что удалит программу, если те за 24 часа не введут надежную систему модерации. «Мы всегда поддерживали разнообразие взглядов, представленных в App Store, но на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности», — передает The Verge сообщение Apple. Компания заявила, что приостановила распространение приложения до тех пор, пока эти проблемы не будут разрешены.

Вся интернет-общественность не осталась равнодушной к происходящему, и о действиях американских IT-корпораций высказались самые разные российские политики и общественные деятели. Мнения многих из них разнятся кардинально, даже если сами они находятся в обычной жизни «по одну сторону баррикад». Но многих также обеспокоил факт единоличного управления чувствительным интернет-контентом крупными корпорациями, на которые в данный момент не может оказать влияния никто.

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Политик Алексей Навальный опубликовал целый тред в Twitter и назвал бан Трампа «неприемлемым актом цензуры»:

«Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил Твиттера. Я получаю здесь угрозы убийства каждый день в течение многих лет. И Твиттер никого не банит (правда я и не требую этого). Здесь совершенно спокойно существую аккаунты тех, кто в буквальном смысле чудовищные убийцы (Путин или Мадуро) или лжецы и воры (Медведев). Твиттер, Фейсбук и Инстаграм много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает «фабрика троллей» Путина и ее аналоги из других авторитарных стран. В Твиттере свободно существуют и высказываются те, кто отрицали коронавирус. Их слова стоили тысячи жизней. Тем не менее, публично и демонстративно был забанен Трамп. Именно такая избирательность указывает на то, что произошел акт цензуры. Безусловно Твиттер частная компания, но мы видим много примеров в России и Китае, как частные компании становятся лучшими друзьями и помощниками в деле цензуры. В сегодняшней дискуссии замените «Трамп» на «Навальный» и вы получите на 80% точный текст объяснения Кремля о том, почему мое имя запрещено на российском телевидении и почему мне надо запретить участвовать в выборах. Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже».

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«Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере. Если Твиттер и Джек Дорси хотят поступить правильно, то им стоит создать нечто вроде комиссии, которая может принимать подобные решения. Мы должны знать имена членов комиссии, понимать как она работает, как голосуют ее члены и как можно обжаловать их решение», — подытожил Навальный.

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С ним согласен создатель проекта «Сталингулаг» Александр Горбунов. «Те, кто сейчас радуется выпилу твиттера Трампа, завтра будут скулить и возмущаться, когда Кремль заблокирует ютуб и все соцсети. Но так и не поймут, что свобода слова – она либо для всех, либо ни для кого», — написал он в Telegram.

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Этого же мнения придерживается публицист, блогер, депутат Совета депутатов городского округа Химки Московской области Владислав Наганов:

Проблема — не в Твиттере. Трамп забанен на всех популярных платформах. А нарушить пользовательские соглашения сразу со всеми он физически не мог. Так что дело — не в этом. Если что-то выглядит как утка, плавает, как утка, и крякает, как утка, то это — утка и есть. Это — цензура. pic.twitter.com/Zw2jjMLspw — Владислав Наганов (@naganoff_ru) January 9, 2021

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Основатель «Хабра» Денис Крючков считает, что Twitter этой блокировкой открыл ящик Пандоры:

«Теперь какой-то чувак в джинсах и кедах из Долины может выпилить президента самой могущественной страны мира, потому что он говорит вещи, которые, по мнению присоединившихся к нему других чуваков в джинсах и кедах, он говорить не должен. Это акт политической цензуры — Джек Дорси, сооснователь и гендиректор Твитера открыто поддерживает демократов и даже донатил кампанию одного из кандидатов на праймериз демпартии 2020. Решение о блокировке принимал он, обычный модератор так не может. В долгосрочной перспективе этот разрушительный ход сделает интернет ещё более хаотичным. В тех странах, где влияние инкорпорированных в Долине социальных медиа велико и не поддается комфортной для властей цензуре — вот там влияние этих компаний начнут быстрыми темпами выравнивать или вообще обнулять, если не получилось договориться. Идеальная соломка для блокировки твитера, ютуба и фейсбука в РФ. Необходимые законы приняли накануне новогодних праздников».

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Историк, журналист и публицист Леонид Млечин, в свою очередь, отметил — взволновавший практически весь мир факт блокировки аккаунтов Трампа показывают, насколько сильно социальные сети изменили всю нашу жизнь — и личную, и политическую. «Это колоссальная тема, выходящая далеко за рамки истории с Президентом Трампом», — считает он.

По его словам, соцсети стали способом обращения главы государства к своим избирателям, минуя СМИ и журналистов. Он также упомянул проблему фейковой информации в интернете и в использовании социальных платформ как площадки для пропаганды самых разных идей, не всегда законных. По его словам, государства и пользователи постоянно давили на соцсети с требованием хоть что-то сделать против опасной информации, и вот сети наконец-то отреагировали, но это тут же возмутило другую половину пользователей, увидевших в этом цензуру.

Млечин считает, что модерировать контент соцсетям придётся, поскольку долгое время данное пространстно развивалось хаотично, сумбурно, поэтому владельцы таких платформ пришли к той точке, которой когда-то достигла журналистика, поняв, что необходимо вырабатывать некие стандарты, кодексы, регулирующие их деятельность, не позволяющиеся скатываться в откровенную желтизну или дезинформацию.

«Только регулировать всё должен, боже упаси, не государственный надзорный орган, — отметил историк, — поскольку создаётся опасность проявления цензуры, а я против неё».

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«Есть разные точки зрения насчёт твиттера Трампа. Кто-то радуется и считает, что тем самым Америка была спасена, кто-то возмущается и утверждает что Твиттер не имеет права устраивать цензуру и выпиливать аккаунты неугодных. Реже поднимается вопрос почему это вообще возможно», — рассуждает бывший «узник Tor», математик и политэмигрант Дмитрий Богатов:

«Может быть Web-2.0, при котором одна контора может положить половину сайтов и лишить доступа к информации 80 миллионам человек разом была ошибкой? Между прочим, разделегировать домен сложнее, чем заблокировать Твиттер. А убить Tor hidden service почти невозможно. Возможно, Трампу стоило нанять сисадмина чтобы тот ему поднял какой-нибудь бложик на своем домене. Это не слишком дорого. Возможно, ради любимого Президента подписчики были бы готовы даже Tor browser скачать. Впрочем, о чем это я? Даже до программистов такие простые вещи доходят туго. Посмотрите недавнюю эпопею с youtube-dl».

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Депутат госдумы от «Единой России», соавтор нескольких регрессивно регулирующих Рунет законов Антон Горелкин назвал сторонников Трампа «цифровыми беженцами», которые мечутся между разными интернет-платформами и не знаю, «где завести акк, чтобы их не забанили за пропаганду консервативных взглядов».

«Принципиально важно, что все это [бан Parler в магазинах приложений, блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях] происходит в прямом смысле без суда и следствия. И не в качестве экстренных временных мер, как было с акком Трампа в Твиттере в момент штурма Капитолия. Теперь заблокировали навсегда. Мы не знаем даже имен тех, кто принял эти решения. И это, называется, главная демократия мира, статуя Свободы, сдержки и противовесы…», — подчёркивает депутат, подытоживая свой спич уже привычным «суверенным» нарративом с некоторой иронией:

«…теперь особенно ясно, зачем России нужны собственные большие и популярные соцсети и видеохостинги. Во-первых, чтобы однажды какие-то люди за океаном не приняли решение заткнуть рты нашим политикам и гражданам. А во-вторых, чтобы беженцев принимать. «Одноклассники» для американцев, конечно, слишком специфичны, но англоязычный раздел ВК абсолютно функционален, и американским демократам не подвластен».

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Политик Михаил Ходорковский, как и Навальный с Нагановым, считает действия соцсетей цензурой и требует вернуть аккаунт Трампу:

Неожиданно: мы с Алексеем Навальным на одной позиции в отношении свободы слова, а некоторые наши друзья — на другой)) — Ходорковский Михаил (@mich261213) January 9, 2021

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Провластный журналист Владимир Соловьев увидел в блокировке аккаунта Трампа нарушение Конституции США: «Судья Манхэттенского окружного суда Наоми Райс Бухвальд посчитала, что президент США Дональд Трамп не может блокировать доступ избранных пользователей к своим твитам, поскольку такой запрет нарушает право на свободу слова. Таким образом, утверждая, очевидный приоритет конституционного права на свободу слова (первая поправка), над правом Трампа распоряжаться своим аккаунтом, расположенном на площадке компании Твиттер. Однако, право компании Твиттер заблокировать навсегда аккаунт Трампа, даже без решения суда, оправдывается многими комментаторами тем, что таковы внутренние правила и компания является частной. Таким образом утверждают, что конституция США стоит ниже чем внутренние документы компании Твиттер? То есть частным компания позволительно создавать зоны свободные от действия американской конституции? Так каких еще прав лишены американцы на основании корпоративных решений частных компаний?»

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Директор «Информационной культуры» Иван Бегтин назвал требование Amazon к Parler «фактически ультиматумом», и нет гарантии, что новый хостинг, куда соцсеть может мигрировать, не предъявит аналогичных требований:

«Только Electronic Frontier Foundation пишут о том, что права человека первичны, впрочем борьба с цензурой интернет платформ — это достаточно давняя их позиция. Это, конечно, очень важная ситуация резкой политизации компании Кремниевой долины и технологических компаний. Список «сетевых цензоров» теперь состоит как минимум в виде Apple, Google и Amazon. Причём, если первые просто отрезают компании/сервисы от своей экосистемы, то Amazon не даёт другого выбора кроме поиска другого провайдера. Честно говоря, интересно — что будет дальше? Поступят ли также облачные CDN вроде Cloudflare? Поступит ли также AT&T, фильтруя трафик к сайтам со сторонниками Трампа? Иначе говоря, есть ли пределы подобной технологической цензуре?»

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Оппозиционный политик Любовь Соболь не согласилась с мнением коллег, посчитав, что Twitter имеет полное право на блокировку президента США, дав однозначно понять — по её правилам нельзя подстрекать к насилию, даже если ты — глава государства: «Аккаунт Трампа, который он активно вел во время президентства, дал самому Твиттеру мощный импульс, кучу политических дискуссий и новых пользователей».

Вау, в удивительное время живем. Площадка однозначно дала понять, что по ее правилам нельзя подстрекать к насилию (если ты президент, то тоже нельзя). https://t.co/CCs7E1KgMi — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 9, 2021

«Да, они забанили аккаунт одного из своих главных инфлюенсеров, но правила оказались важнее, — отмечает Соболь. — Так и работают институты общества. И, конечно, Твиттер — частная площадка, имеет право устанавливать свои правила, которые согласуются с законами (!), и требовать от пользователей их соблюдения».

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Юрист-правозащитник, блогер Алексей Златкин считает, что в силу своей важности социальные сети, заблокировавшие Трампа, уже давно играют роль не частных компаний, а общественных информационных площадок, где на компетенции руководства должны накладываться соответствующие ограничения.

«Социальная роль в данном случае явно превалирует над частными коммерческими интересами, учитывая значение информационного обмена, а самовластие администраций соцсетей в таком случае начинает угрожать интересам общества. Так же, как особые требования накладываются на СМИ, или, например, автотранспортные предприятия и медицинские учреждения, — социальные сети так же должны иметь собственное специфическое правовое регулирование, защищающее право граждан на получение и распространение информации. Потому как социальные сети могут предоставлять неравнозначные возможности для отдельных субъектов перед другими, или наоборот — участвовать в незаконном раскрытии информации. Кроме того, общество должно иметь способы защиты от злоупотребления субъектами, обладающими большими информационными возможностями в этих сетях», — высказывает своё мнение в блоге «Эха Москвы» Златкин.

Для Трампа, считает блогер, открываются возможности дальнейших судебных разбирательств с ссылкой на основной закон и аналогию правоприменения, поскольку конкретными законами это не урегулировано.

«В любом случае возникший правовой вакуум требует международного правового урегулирования учитывая глобальное значение социальных сетей», — подытоживает он.

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Проект «Чёрный треугольник» полагает, что действия соцсетей — это желание «кучки монополистов поиграть в бога».

«Они выбирают и свергают президентов, устраивают революции, решают за вас что вам покупать и как жить, определяют что можно говорить а что нельзя. У них все деньги мира и им всегда мало. И поверьте они не остановятся, пока окончательно не превратят этот мир в антиутопию», — рассуждает он.

Проект обратил внимание на заявление гендиректора Mozilla Митчелл Бэйкер, которая в официальном блоге сообщила о намерении не просто удалять аккаунты и платформы разного рода политических сил, но также выявлять заказчиков рекламы и оплаченные суммы, делать прозрачными алгоритмы платформы для понимания — на кого рассчитан контент и какое оказывает влияние, включать по умолчанию инструменты фактчекинга, работать с независимыми исследователями и тем самым «способствовать глубокому изучению влияния платформ на людей и наше общество, а также того, что мы можем сделать для улучшения ситуации».

«Чёрный треугольник» считает, что:

«Они хотят собирать ваши данные не только ради продажи сторонним лицам, чтобы понять какую рекламу вам показывать. Но и чтобы понять нужно ли вам затыкать рот и как именно это сделать. Любое свободомыслие и отстаивание собственного мнения, расходящегося с официальной версией событий будет признаваться дезинформацией и подвергаться цензуре».

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Директор по распространению технологий компании «Яндекс» Григорий Бакунов считает, что на сегодня проблема куда глубже, чем это было всего пару дней назад. «Когда Parler удалили из сторов Гугла и Эппла, это не выглядело так страшно, — пишет он в своём Telegram. — Но ночью Амазон дел сервису 24 часа на то, чтобы уехать с их Amazon Web Services. Что это значит: если ребята из Parler не приложили заранее специальных усилий и с самого начала не строили сервис так, чтобы его легко можно было перевезти на другой хостинг, то скорее всего с понедельника сервис временно перестает работать. И это «временно» может и неделю длиться, и больше (если сервис был завязан на особенности работы Амазона). Да что там! Даже на то, чтобы перевезти такой объём данных (а речь идет о петабайтах) может уйти несколько дней».

«Parler как технологическую компанию очень жалко. Это просто несправедливо и очень жестко. Это не то, о чем можно было подумать еще буквально месяц назад. По сути мы сейчас наблюдаем масштабную победу политики над аполитичным IT-подходом начала XXI века. И если раньше я говорил, что «вы должны быть готовы уехать с Амазона» только сервисам из группы риска, то теперь кажется это обязательным условием создания любого большого проекта. Ну и ждем появления специальных дата-центров (как те, что в Sealand), которые имитируют работу AWS, но не находятся в зависимости от американской или любой другой сильной юрисдикции», — подытоживает Бакунов.

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Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров говорит, что ему неприятен Трамп и его взгляды, но ему крайне не нравится, когда из-за взглядов вводится цензура. «Речь не только о блокировке самого Трампа: за ним же заблокировали аккаунты и сайты его сторонников. Не по решению суда, а исходя из политики частных кампаний», — подчёркивает он.

«Аргументы про то, что это их право, не кажутся мне справедливыми, — продолжает Пивоваров. — Также и Яндекс и НТВ формально являются частными. Мы же возмущаемся цензуре и сливу наших данных. Человек может не нравится, но если он не совершает преступлений (а это могут решить лишь правоохранительные органы), то лишать его прав нельзя».

«Мне не нравится Трамп, а ещё больше не нравятся Кадыров, Соловьев, Милонов и кто ещё там из наших упырей есть в соцсетях? Если он призывал к нарушению закона — судите его, отправляйте под арест. Судом запрещайте пользование соцсетями. Я сам отбывал административный арест именно за призывы в соцсетях. Несправедливо, но это было решение суда (хоть я и всё понимаю про российский суд). А в данном случае мы открываем ящик Пандоры, которым первым делом воспользуется путинская пропаганда. Не люблю пафос, но тут очень уместно напомнить: Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить», — говорит политик.

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В то же время российский политик и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал блокировку: «Ну, хорошо. Один болван хотел поджечь страну. У него отняли спички. Что не так?»

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Журналист TechDirt Майк Масник считает действия Facebook и Twitter не цензурой и не желанием угодить трампоненавистникам. По его мнению, соцсети просто отказались от политики в отношении Трампа и других деятелей, проводимой ими в последние четыре года, когда им приходилось защищать его точку зрения, а порой даже оправдывать: «Этот беспрецедентный шаг, не имеющий четкой основы ни в одной из ранее заявленных политик Facebook, в миллионный раз подчеркивает, что доминирующие платформы буквально создают правила онлайн-общения по мере своего продвижения. Как я писал в 2019 году, есть только одно золотое правило умеренности контента, которую следует принять каждой платформе: Если политика становится слишком спорной, изменить её».

Здесь Масник, очевидно, вспомнил те времена, когда Трамп позволял себе достаточно резкие высказывания, за что соцсети подвергались критике — «почему не блокируете?», но те, в свою очередь, находили всё новые и новые поводы для сохранения присутствия 45-го президента США в своей новостной ленте.

Журналист обвиняет и Facebook, и Twitter в непоследовательности, а также в желании действовать в угоду конъюнктуре, а не собственным принципам. Также, по его словам, обычные правила не могут применяться к Трампу, потому что Трамп — не обычный человек, и даже сравнения его с иностранными лидерами неуместны. «Трамп, возможно, является прекрасным примером того, почему требовать четких правил и модерации от соцсетей — это глупо», — рассуждает Масник.

Почему же это произошло именно сейчас? Масник считает, что причина — в изменившемся контексте событий, который состоит в том, что Трамп фактически вдохновил своих сторонников к беспорядкам, а также в наличии угрозы продолжения погромов с их стороны.

«Помните, что хотя Трамп не может отправить твит прямо сейчас, — подытоживает журналист, — он всё же имеет буквальную возможность отправить ядерные ракеты. И в этом действительно есть проблема. Очевидно, Трамп слишком токсичен для Twitter. Но он также токсичен и для Белого дома. И настоящая проблема заключается не в позднем или раннем задействовании своих правил Твиттером и Фейсбуком, а в невыполнении Конгрессом своих обязанностей по отстранению сумасшедшего от власти».

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Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв также не считает блокировку аккаунтов Трампа цензурой. «Я не думаю, что тут кому-то что-то можно доказать — все спорщики упороты до состояния невменяемости, никто не слушает никаких разумных аргументов, — пишет он в своём Telegram. — Давайте я очень просто попробую. Медленно читайте: блокировка Трампа никакая, конечно же, не цензура». Далее эксперт приводит следующие аргументы:

«Твиттер, ФБ, Дискорд — частные американские компании, которые управляются взрослыми людьми, которые сами решают, что для них лучше — с Трампом или без. Лично ТЕБЯ они точно не спросят. Да, мир изменился. Теперь соцсети могут банить действующего (пусть и в статусе «хромой утки») президента. И им за это ничего не будет. Это ж вам не ВКшечка какая. У чуваков есть яйца и гражданская позиция. Если ТЕБЕ не нравится Твиттер, ФБ, Дискорд etc — не пользуйся. Ныть в Твиттере@ФБ про то, что ТЕБЕ не нравится «цензура» в Твиттере@ФБ, по меньшей мере, странно. В знак протеста закрой свой аккаунт. Если таких будет слишком много — компании начнут терять деньги и, как знать, может еще и вернут тебе твоего любимого старого <ворчуна> с мочалкой на башке. Да, американский big tech не любит Трампа. И нефиг тут лицемерить. Трамп сделал все, чтоб его не просто не любили, а дико ненавидели все крупные интернет-платформы. А еще, Трамп — лицемер, который обещал уничтожить ТикТок. А на Джека Дорси какой-то <чудак>-сенатор буквально орал, брызгая слюной: «кто ты такой?» (при том, что если б Дорси был никем, то чего бы его в сенат-то вызывать?)».

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«ВЫВОД: а назовите мне хотя бы одну причину, по которой частной компании со зрелым, уважающим себя менеджментом, имеющим яйца, не забанить неприятного мудака, который на ресурсах этой же компании обещал уничтожить бизнес этой компании? Вы можете хоть <устать>, обсуждая (в Твиттере, ага) цензурность этого поступка, но факт в том, что мир в котором мы живем устроен так, что big tech может забанить президента и вообще кого угодно. Смиритесь с этим», — подытоживает Климарёв.

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Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США. Соответствующее видеообращение Шварценеггер опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

«Президент Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов. Он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи», — подчеркнул актер. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», — заявил Шварценеггер в видеообращении продолжительностью более семи с половиной минут.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

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Адвокат Калой Ахильгов разобрал блокировку аккаунтов Трампа и его сторонников с точки зрения права:

«Вот мне в личку пишут, мол, чем Фейсбук, твиттер и инстаграм, которые заблокировали аккаунты Трампа, лучше нашего Роскомнадзора. Это ли не цензура?! Это ли не ограничение свободы слова?! Давайте по порядку: 1. Фейсбук и твиттер — частные компании. 2. В их правилах прописана такая возможность. Ставя галочку напротив правил, мы с вами и Трамп согласились с этими правилами. 3. Роскомнадзор — структура власти, действующая от имени и в интересах власти. Она ограничивает наши свободы, но не свободы чиновников. Это говорит о том, что чиновники по умолчанию и всегда правы, а мы — нет. 4. Наличие возможности у частных лиц ограничить действия президента страны (и не только) говорит о свободе. 5. Трамп может обжаловать в суде решение платформ. И шансов получить положительный результат у него гораздо больше, чем когда судишься с властью. Нет. Это не ограничение свободы слова».

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Журналист, главный редактор It’s My City Дмитрий Колезев всё же видит в действиях крупных интернет-платформ опасную тенденцию, которая может обернуться сворачиванием свободы слова во всём цифровом мире.

«Можно смотреть на эту ситуацию под разными углами, — пишет он в своём Telegram. — Можно сказать, что американское общество (в лице крупного бизнеса, медиа, экспертов) таким образом очищается и ставит заслон экстремистам и конспирологам, которые могут завести страну в дебри настоящего фашизма. И эта угроза, как показала атака на Капитолий, вполне реальна. … А можно сказать, что это рождение опасной традиции и практики, которая угрожает демократии и свободе слова, причем не только в США, но и в других странах. Вот, например, завтра трамписты ломанутся в Telegram, заведут тут кучу анонимных каналов, и тогда Apple/Google придут к Дурову и скажут: меняй политику конфиденциальности пользователей, а то мы тебя тоже выгоним из магазинов приложений. И спорить с ними у Дурова вряд ли получится — это штука посильнее Роскомнадзора».

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По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, высказанного для РБК, оттока политиков и их пользователей из основных социальных сетей не произойдет, потому что эти площадки необходимы им для пропаганды. При этом он уверен, что «рано или поздно» появится консенсус о регулировании соцсетей, потому что «очевидно, что текущая ситуация вокруг модерирования контента не устраивает никого, ни правых, ни левых. Это все усиливается очевидными проблемами в разрезе конкуренции и антимонопольного законодательства. У власти будет множество новых требований по модерации контента, но одновременно они будут требовать прозрачность решений и их контролируемость».

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