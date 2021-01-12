В России могут создать монополиста по хранению профилей eSIM

Подведомственное Россвязи ФГУП ЦНИИС (отвечает за ведение базы перенесенных мобильных номеров) предлагает создать единую платформу для удаленной загрузки и хранения абонентских профилей eSIM с поддержкой отечественной криптографии. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на собственные источники.

Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) предлагает за счет госбюджета создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM). Сейчас операторы используют для этого решения разных поставщиков, в том …https://t.co/cvbkNmkpmt — Коммерсантъ (@kommersant) January 12, 2021

Предполагается, что платформой будет управлять сам ЦНИИС, а операторы связи должны пользоваться его услугами, такое требование, по словам собеседников «Ъ», записано в проекте концепции применения eSIM, которую готовит институт. Финансирование будет осуществляться через госбюджет.

В Минцифры рассказали, что одобряют инициативу, но исполнитель должен определиться в результате конкурса. Сам институт никаких комментариев пока не дал.

С помощью технологии eSIM можно избавиться от традиционной SIM-карты и использовать встроенный чип, с помощью которого абоненты смогут подключиться к сетям разных операторов. Уже более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung, Huawei и около десяти планшетов Apple, доступных в России, поддерживают eSIM.

Пока нет законов, которые регулируют eSIM в России, но в 2020 году власти разрешили мобильным операторам МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 вместе с виртуальными «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл» тестировать технологию, пишет издание. Каждому оператору выделили по 15 тысяч номеров. Сейчас для загрузки и хранения профилей абонентов eSIM операторы используют решения иностранных Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, российского «А1 Системс» и других.

Операторы связи скептически отнеслись к идее ЦНИИС. В «Билайне» считают, что создание централизованной базы приведет к монополизации рынка, поэтому лучше использовать разных поставщиков. В МТС согласны: распределенная система хранения данных наиболее безопасна, считают там.

Эксперты видят у концепции и плюсы. Наличие единого поставщика позволило бы проще отслеживать, контролировать и защищать профили eSIM, считает старший консультант по операторским решениям «Инфосистемы Джет» Денис Гудцов. С точки зрения операторов, по его мнению, принципиально ничего не изменится, так как они и сейчас самостоятельно не обслуживают базы данных профилей eSIM, поэтому для них ЦНИИС, по сути, будет выступать просто новым поставщиком сим-карт.

Россвязь всерьёз интересуется темой eSIM уже не первый год. Ранее ведомство размещало тендер на 15 миллионов рублей на сайте госзакупок, согласно которому исполнитель должен был разработать концепцию применения данной технологии в РФ. Сроком завершения работ ставился декабрь прошлого года. Исполнитель должен был кроме всего прочего представить предложения по идентификации пользователя eSIM и проверке подлинности его данных, а также изучить возможность использования в eSIM технологий информационной безопасности, в частности — отечественной криптографии.

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