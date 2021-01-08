Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ-иноагентов

Первые восемь протоколов по статье 19.34.1 КоАП Роскомнадзор составил на СМИ-иноагентов в присутстии их представителей, сообщается на сайте надзорного ведомства. Причина — отсутствие соответствующей маркировки на четырёх интернет-сайтах. По данной статье юрлицам грозит до 500 тысяч рублей штрафа, а должностным лицам — до 50 тысяч.

«Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов», — уточнил Роскомнадзор. О каких именно СМИ идёт речь, на сайте РКН не сказано.

Сейчас в реестре 12 СМИ и пять физлиц. Внесение последних в список стало возможным по подписанному в конце декабря президентом Владимиром Путиным закону. Согласно этой норме, физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам».

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