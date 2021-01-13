В реестр по слежке внесены бизнес-агрегатор и парсер смс-сервисов

На днях обновился реестр организаторов распространения информации, составляемый Роскомнадзором по указанию ФСБ. На сей раз в список сервисов, которые обязаны собирать, хранить и предоставлять спецслужбам информацию о действиях и взаимодействиях своих пользователей оказались:

1. Онлайн-площадка для бизнеса и его клиентов begeton.com

https://reestr.rublacklist.net/distributor/109681

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2. Парсер сервисов смс-сообщений tempsms.ru

https://reestr.rublacklist.net/distributor/109680

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Первый сервис позиционирует себя как уникальную экосистему для человека и бизнеса, позволяющую компаниям и частным лицам взаимодействовать друг с другом в режиме онлайн, обеспечивая их всеми необходимыми сервисами. По словам владельцев, это пока единственная в своём роде платформа.

Begeton позволяет собирать актуальные резюме от достойных соискателей, быстро находить сотрудников. Также с его помощью можно продавать свои товары без посредников, публиковать и агрегировать новости, акции, вакансии, свежую информацию о скидках, купонах, знакомиться с интересующим вас человеком более подробно, формировать и узнавать объективные рейтинги. Чтоб получить нужные услуги, на сайте необходимо пройти регистрацию.

В Пользовательском Соглашении Begeton позиционируется как социальная сеть, а сами пользователи предупреждаются о наличии ряда ограничений, в частности — запрете на публикацию порнографии, суицидального, экстремистского и другого запрещённого законодательством контента.

Обработка персональных данных юзеров, сказано в Соглашении, осуществляется в соответствии с законодательством РФ, и администрация сайта имеет право передавать их третьим лицам в целях соблюдения действующего российского законодательства. Кроме этого:

«Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства о персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется».

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Сообщество Begeton во «ВКонтакте» имеет 3690 подписчиков, в Facebook — порядка 2,8 тысяч, в YouTube — 3,43 тысячи, в Instagram — почти 10 тысяч.

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Второй сервис, несмотря на свою относительную известность, оказался в данный момент недоступен. Возможно, сайт переезжает на новый хостинг, а возможно вообще прекратил своё существование:

Однако следы tempsms.ru всё ещё можно найти в Сети, в том числе — на WayBack Machine (или «Архиве Интернета»).

Как следует из этой информации, сервис предоставляет бесплатный приём sms на виртуальные номера телефонов. У tempsms.ru есть своя немногочисленная и, похоже, уже нефункционирующая группа во «ВКонтакте», через которую осуществлялось не только общение с пользователями, но также публиковались анонсы обновлений номеров.

На сайте сервиса было указано, что он создан для того, чтоб пользователи «могли спокойно и бесплатно регистрироваться на любых сайтах, требующих указания вашего номера телефона, на который должна прийти смс». Среди вариантов использования бесплатных номеров для смс указывались следующие:

Вам нужно зарегистрироваться на сайте, требующего подверждения по смс, а личного телефона нет под рукой, либо села батарейка, и нет шнурка для зарядки;

Обезопасить свой номер телефона от мошенников, указав наш временный, анонимный номер телефона;

Регистрация учетных записей в социальных сетях с сохранением собственной анонимности;

Бесплатная регистрация в сервисах, требующих обязательного указания вашего личного номера телефона;

В следствии перечисленных выше пунктов, практически полностью предотвращается возможность попадания вашего личного мобильного номера телефона в спам-базы.

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Напомним, согласно законодательству РФ, участник реестра ОРИ обязан хранить на территории РФ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей (факты приёма, отправки, доставки любых сообщений) в течение одного года, а также всю текстовую, голосовую и другую информацию, изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения — до шести месяцев. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан предоставлять указанную информацию ФСБ.

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