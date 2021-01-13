Роскомнадзор из Саратова увидел мат в названии мексиканского города

Роскомнадзор по Саратовской области потребовал у ИА «Свободные новости» удалить с сайта комментарий пользователя, который содержит, по мнению ведомства, нецензурную брань.

Об этом сообщило само издание, уточнив также, что перед Новым годом оно проводило игру в «Города», и один из участников под ником «Мексиканец Педро» упомянул несколько мексиканских городов, в числе которых был Охуэлос-де-Халиско (по-испански Ojuelos de Jalisco).

Надзорное ведомство посчитало слово Ojuelos нецензурным и прислало в редакцию официальное письмо с требованием избавиться от «крамольного» комментария саратовского эрудита.

Руководство «Свободных новостей» попросило главу регионального Роскомнадзора Романа Чуйченко прокомментировать случившееся, тот пообещал «разобраться в ситуации».

Редакция сайта удалила комментарий пользователя, отметив, что сделала это по требованию Роскомнадзора.

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