Финансовая отрасль видит риски от внедрения цифрового рубля

Ассоциация банков России провела обсуждение доклада «Цифровой рубль» ЦБ с банками, платёжными системами и IT-компаниями при участии представителей регулятора. Подавляющее большинство банков положительно оценили постановку ЦБ вопроса о цифровом рубля, но назвали возможные риски негативных последствий от его внедрения цифрового рубля оценены как высокие, особенно для небольших и региональных банков.

Банки отметили негативные последствия внедрения цифрового рубля https://t.co/TjEwutkjAK — Интерфакс (@interfax_news) January 13, 2021

Более 40% респондентов дали предложения по уточнению его отдельных характеристик, в том числе путём наделения свойствами цифрового рубля безналичных расчётов через банки. По мнению этих кредитных организаций, это повысит эффективность данной модели и снизит издержки на внедрение инноваций. Ассоциация рассчитывает, что её позиция будет учтена при формировании концепции цифрового рубля.

Ранее другие участники финансового рынка тоже представили ЦБ свой взгляд на цифровой рубль. Например, они обратили внимание на то, что у регулятора не сформулирована в явном виде специфическая новая цель, ради которой должен быть внедрен цифровой рубль.

«То, что там описано, вполне может быть решено имеющимися средствами, и в первую очередь нужно определиться с тем, для чего он нужен, а не с формами реализации проекта»,— считают в Национальной платёжной ассоциации.

В Национальном совете по финансовому рынку (НСФР) ещё отметили и отсутствие чёткости описания последствий введения каждой из моделей. Кроме того, банки опасаются прямого выхода на рынок самого регулятора, который начнет конкурировать с коммерческими организациями, рассказали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

И НСФР, и АЭД уверены, что цифровой рубль может представлять угрозу и для ликвидности банковского сектора: введение цифрового рубля и конверсия части безналичных денег в цифровые рубли снизят ликвидность всей банковской системы, что пропорционально снизит объем потенциальных кредитных ресурсов в экономике в целом.

Аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики, созданного Московской школой управления «Сколково» и Российской экономической школой, также назвали риски внедрения цифрового рубля в России. Ими они сочли подрыв доверия к ЦБ и низкий спрос на эту форму денег у населения. Текущую концепцию цифровой валюты аналитики оценили в 5 баллов из 10, а её востребованность — и вовсе в 2 балла. Впрочем, рост всеобщего интереса к цифровому рублю займет в разы меньше времени, чем это потребовалось банковским картам, возразил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина https://t.co/q96ZuvglHd — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) December 2, 2020

Банк России заявил, что начнёт самостоятельно эмитировать цифровые рубли, которые станут третьей формой денег и не будут аналогом криптовалют, в декабре минувшего года. Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. По задумке ЦБ, как и безналичные деньги, цифровой рубль сделает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.

.

.

.