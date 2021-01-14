Глава Twitter не гордится блокировкой Трампа, но считает это решение правильным

Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси отреагировал на критику вечной блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа, написав в соцсети длинный тред. По его словам, он не испытывает гордости за это решение, но считает его правильным:

«Мы столкнулись с исключительными и неприемлемыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить усилия на том, чтобы обеспечить общественную безопасность. То, что высказывания в онлайне могут привести к нанесению вреда в реальной жизни — это очевидно. И это [понимание] движет нашей внутренней политикой».

Вместе с тем он признаёт, что «блокировка — это в конце концов наша неспособность содействовать здоровой дискуссии». По его мнению, в данный момент такая скорость принятия решений была нужна, но «в долгосрочной перспективе это пагубно скажется на благородных целях и идеалах свободного интернета».

«Необходимость предпринимать такие действия размывает дискуссию и разделяет нас. Это мешает что-то прояснить, искупить вину или научиться чему-то. Это создаёт опасный, как я считаю, прецедент: власть отдельного человека или корпорации становится выше части глобальной общественной дискуссии».

Дорси снова напомнил, что пошёл на блокировку после чёткого предупреждения Трампа и руководствуясь информацией об угрозах физической безопасности. Он также заявил о необходимости критически посмотреть на несоответствия внутренней политики Twitter и её применения и большей прозрачности при модерации. Однако сказал он и то, что, если люди не согласны с политикой соцсети, они могут просто перейти в другой сервис.

В конце Дорси рассказал о своём видении модели идеального интернета. Она описывается тем, как работает криптовалюта: технология не контролируется и не находится под влиянием отдельного человека или организации. «Это то, чем хочет быть интернет, и со временем такого станет больше».

This concept was challenged last week when a number of foundational internet tool providers also decided not to host what they found dangerous. I do not believe this was coordinated. More likely: companies came to their own conclusions or were emboldened by the actions of others. — jack (@jack) January 14, 2021

Ранее Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт главы государства из-за риска «подстрекательства к насилию». После этого Трамп заявил, что Twitter — «это не про свободу слова». «Мы не будет молчать!» — написал он в официальном, не личном аккаунте президента США, однако Twitter почти сразу удалил там его посты. В них Трамп также заявил, что рассматривает возможность создания собственной, альтернативной Twitter платформы.

За своё решение Twitter был подвергнут критике за нарушение права на свободу слова. Однако ИТ-гиганты обычно ссылаются на то, что, поскольку они являются частными организациями, а не государственными, закон не распространяется на модерацию их платформ.

Сейчас неясно, как новоизбранный президент США Джо Байден намерен регулировать Big Tech, хотя, вероятно, это будет его законодательная цель, пишет BBC.

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