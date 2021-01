Глава Twitter не гордится блокировкой Трампа, но считает это решение правильным

Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси отреагировал на критику вечной блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа, написав в соцсети длинный тред. По его словам, он не испытывает гордости за это решение, но считает его правильным:

Вместе с тем он признаёт, что «блокировка — это в конце концов наша неспособность содействовать здоровой дискуссии». По его мнению, в данный момент такая скорость принятия решений была нужна, но «в долгосрочной перспективе это пагубно скажется на благородных целях и идеалах свободного интернета».

Дорси снова напомнил, что пошёл на блокировку после чёткого предупреждения Трампа и руководствуясь информацией об угрозах физической безопасности. Он также заявил о необходимости критически посмотреть на несоответствия внутренней политики Twitter и её применения и большей прозрачности при модерации. Однако сказал он и то, что, если люди не согласны с политикой соцсети, они могут просто перейти в другой сервис.

В конце Дорси рассказал о своём видении модели идеального интернета. Она описывается тем, как работает криптовалюта: технология не контролируется и не находится под влиянием отдельного человека или организации. «Это то, чем хочет быть интернет, и со временем такого станет больше».

This concept was challenged last week when a number of foundational internet tool providers also decided not to host what they found dangerous. I do not believe this was coordinated. More likely: companies came to their own conclusions or were emboldened by the actions of others.

