Наличие скрытой камеры сделает смарт-часы в России незаконными

Смарт-часы могут быть признаны специальными техническими средствами, ввоз которых на территорию РФ ограничен, если их функционал позволяет осуществлять скрытую фото- и видеосъемку. Об этом говорится в ответном письме руководителя ФТС Владимира Булавина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, опубликованном в Telegram-канале парламентария:

«Вы можете спокойно покупать смарт-часы с фото-видеокамерой, в том числе за рубежом, если: 1. Фото и видеосъемка открыто прописаны в паспорте изделия как стандартная функция устройства;

2. Объектив камеры не скрыт (то есть, его видно невооруженным глазом);

3. И особенно хорошо, если устройство как-то сигнализирует о включенном режиме фото-видеосъемки. Например, световой индикацией или звуком».

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Смарт-часы с функцией скрытой съемки могут признать в России незаконными https://t.co/qMO5h23Z8I — Ведомости (@Vedomosti) January 14, 2021

В ведомстве пояснили, что запрет касается также случая, если такие смарт-часы куплены через оформление заказа на иностранных интернет-площадках. Возможность отнесения смарт-часов к спецтехсредствам зависит от функционала конкретной модели устройства. В ФТС напомнили, что гаджет не считается «шпионским», если функции съемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, объектив встроенной камеры не скрыт, а режим съемки сопровождается работой элементов индикации о ней.

«У одного и того же производителя могут быть в линейке выпускаемой продукции как те смарт-часы, которые будут абсолютно легальны в России, так и те, которые для ношения в нашей стране покупать не стоит», — заключил депутат Горелкин, комментируя ответ ФТС на свой запрос.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в следующей серии умных часов Apple Watch может появиться камера.

Россияне уже неднократно становились фигурантами уголовных дел за покупку или продажу «умных» часов. Так, в 2014 году в Сургуте молодой человек попал под статью 138.1 УК РФ, поскольку в заказанных им из Китая смарт-часах была встроена скрытая камера. В Кемеровской области мужчину обвинили в незаконном обороте специальных технических средств за покупку таких часов — тогда как раз таможенная служба изъяла их и отправила в правоохранительные органы.

Несмотря на принятие уточняющего закона о «шпионских гаджетах», ясности в сложившуюся ситуацию это не добавило, и власти продолжили привлекать россиян по статье 138.1. В Генпрокуратуре сообщили: всего в 2019 году совершено 125 преступлений, предусмотренных статьей 138.1 УК, а за первую половину 2020-го зарегистрировано 87 случаев. То есть уголовному преследованию подверглось более двухсот человек. Депутат Госдумы Андрей Свинцов уверяет, что «если неадекватное применение статьи продолжится, мы еще раз ее откорректируем — более жестко и детально».

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