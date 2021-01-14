Патриотический QR Ирины Яровой

Одиозный депутат Госдумы Ирина Яровая снова вернулась к теме Великой Отечественной войны, предложив в целом, казалось бы, неплохую идею — устанавливать на памятники «информационные надписи и обозначения, содержащие информацию о самом памятнике, а также позволяющие ознакомиться при помощи графического идентификатора — QR-кода с исторической справкой о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, а также имеющимися документами и иной информацией о произошедших событиях и указанных лицах».

Правда, ради этого депутат зачем-то решила разработать целый законопроект №1093689-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества и защиту исторической памяти», который уже зарегистрирован на сайте Государственной думы.

#Законопроект: Предлагается сопровождать памятники Великой Отечественной войны QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о героях и событиях, которым они посвященыhttps://t.co/Fxh4BUzgfE — Государственная Дума (@dumagovru) January 14, 2021

Изменения планируется внести в федеральный закон от 19.05.1995 года №80-ФЗ «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», статья 5 которого дополняется предложением об установлении QR-кодов, требования к содержанию которых определяются Правительством РФ.

Кроме этого, в закон от 14.01.1993 года №4292-I «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в статью о государственном учёте, содержании и благоустройстве воинских захоронений вносится норма о нанесении QR-кодов. Этой же поправкой расширяется понятие «паспорта воинского захоронения» и вносятся другие уточнения организационного характера.

В пояснительной записке Яровая апеллирует к летнему голосованию по поправкам в Конституцию, где в частности «закрепляется положение о памяти защитников Отечества, обеспечении исторической правды и недопущении умаления подвига народа при защите Отечества».

Депутат также заостряет внимание на том, что в действующем федеральном законодательстве «популяризация» в контексте отношения к объектам культурного наследия упоминается почти 60 раз, и прежде всего — в рамках рассмотрения полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, источников финансирования, в том числе программных мероприятий. Но в законодательстве не раскрывается понятие «популяризация памятников истории и культуры», а также «перечень мероприятий, способствующих популяризации памятников истории и культуры», что, «безусловно, требует конкретизации с целью обеспечения единых подходов и эффективного расходования уже предусмотренных бюджетных средств». Яровая предлагает в этом вопросе обратиться к современным технологиям и интернету как к наиболее эффективным способам популяризации.

В финансово-экономическом обосновании уже традиционно заявлено, что дополнительных расходов из бюджета законопроект не потребует.

Не совсем понятно, почему QR-коды на памятниках требуют отдельного закона, если разработка несущих определённую информацию закодированных изображений стало таким же нехитрым и обыденным делом, как почтовая рассылка или репост важной информации в социальных сетях? Рестораны, учебные заведения, музеи и другие учреждения и организации активно используют QR-коды с любым количеством закладываемой информации, а сервисов по их созданию можно найти в интернете бесчисленное количество.

После разработки и принятия пресловутого «пакета Яровой» вряд ли можно охарактеризовать Ирину Анатольевну поборницей высоких технологий, а с учётом внесения совсем уж странного законопроекта о реальных сроках за публикацию изображений преступников времён Второй мировой войны, складывается ощущение, что это очередная попытка сыграть на модной во властных кругах теме. То есть — уже привычный патриотично-правовой пиар.

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