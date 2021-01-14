Москва может закрыть дорогостоящий проект по слежке за пассажирами и пешеходами

Московские власти могут свернуть проект системы мониторинга пассажиропотока через смартфоны, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в мэрии. Причина кроется в последних обновлениях Android и iOS, которые предусматривают функцию динамичной замены MAC-адресов. Из-за неё получить уникальные адреса телефонов не получится. Выход из ситуации сотрудники проекта пока не нашли — скорее всего, проект будет свёрнут. В Центре организации дорожного движения Москвы, который выступил заказчиком, сообщили, что не в курсе планов по сворачиванию проекта.

На выполнение работ подрядчику (ООО «Информационные технологии будущего») выделялось полгода, однако, судя по актам приемки, опубликованным на сайте госзакупок, уже 24 декабря он поставил и смонтировал все необходимые АПК и получил от мэрии 62,8 млн руб. за выполнение первого этапа работ. При этом на момент заключения контракта уже было известно о последних обновлениях iOS и Android, вышедших в сентябре 2020 года. Всего на закупку АПК для сбора MAC-адресов власти выделили 152,9 млн руб.

Аппаратно-программные комплексы (АПК) должны были установить на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Планировалось, что они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi. Данные хотели передавать в московский департамент информационных технологий. На их основе власти хотели формировать более точные карты пассажиропотока и оптимизировать работу общественного транспорта.

Крупные производители смартфонов решили таким образом замкнуть на себе рынок таргетированной рекламы, прокомментировали в Softline обновления операционных систем. Но, защитные методы, которые установлены по умолчанию в ОС мобильных устройств, как считают эксперты, пользователям не помогут: они лишают пользовательских данных сторонних поставщиков таргетированной рекламы, но не производителей смартфонов.

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сказали, что действия организаторов закупки, которые не учли факт обновления мобильных ОС, могут стать причиной проверки. И либо просто чиновники не успевают за технологиями, либо потраченные средства являются прямым ущербом бюджету.

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