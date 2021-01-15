«Википедии» исполняется 20 лет

15 января крупнейшей в мире свободной онлайн-энциклопедии «Википедия» исполняется 20 лет. «Википедия» постоянно совершенствуется и смотрит в будущее, желая превратиться в более устойчивый и объективный ресурс знаний, говорится на сайте «Викимедиа РУ».

.

«Википедия превратилась из кажущейся невозможной идеи в место, где мы можем сотрудничать, делиться и узнавать обо всем все что угодно. Это глобальные усилия добровольцев, которые ставят знания и сотрудничество выше всех конфликтов и личных интересов. Мы стремимся сохранить целостность и ценность информации в то время, когда миру нуждается это больше всего», — Кэтрин Мар, генеральный директор «Фонда Викимедиа».

.

На сегодняшний день крупнейшая онлайн-энциклопедия содержит более 55 млн статей более чем на 300 языках (89% материалов не на английском), из них на русском языке — около 1,7 млн статей. Каждый месяц её редактируют более чем 280 тыс. добровольцев по всему миру. «Википедия» редактируется 350 раз в минуту и прочитывается более 8 тыс. раз в секунду.

14 января число правок в английской «Википедии» перевалило за миллиард (одна правка — это нажатие кнопки «Сохранить» после редактирования страницы).

«Для сравнения: в русской «Википедии» —111 424 574 правки, что в 10 раз меньше. А суммарно во все 314 энциклопедий на разных языках изменения вносились 2 902 080 170 раз. Скоро будет ещё трёхмиллиардный юбилей», — рассказал «РосКомСвободе» исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

.

Just in time for #Wikipedia20, a few hours ago, English Wikipedia reached its BILLIONTH* recorded edit. 🥳 — Wikipedia (@Wikipedia) January 14, 2021

.

Во время коронавирусной пандемии наблюдался рекордный рост ежедневного трафика. Исследования показали, что «Википедия» является одним из наиболее просматриваемых источников медицинской информации, и её роль в обеспечении надежного доступа к информации о «COVID-19» во время пандемии привела к важному сотрудничеству со Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в октябре 2020 года.

.

«В мире, где информация все больше превращается в товар, модель Википедии всегда основывалась на вере в то, что знания принадлежат всем людям», — сказал основатель «Википедии» Джимми Уэйлс. — «Википедия» вынуждает нас выйти за пределы наших эхо-камер и бороться с тем, как на самом деле может выглядеть общее понимание мира. В конце концов, статья в «Википедия» одна и та же, независимо от того, кто или где вы находитесь в мире, и если что-то не так в статье, вы можете ее изменить».

.

«Википедия» стремится отразить сумму всех человеческих знаний. Такие инициативы, как «WikiProject Women in Red» («ВикиПроект Женщины в Красном»), «WikiGap», «AfroCROWD», а ещё Equity Fund направлены на то, чтобы более полно отражать разнообразие мира.

.

.

Поделитесь своей любимой историей о Википедии в социальных сетях с помощью #Wikipedia20 и отметьте @Wikipedia в ваших постах.

Чтобы сделать пожертвование и продолжать поддерживать будущее Википедии, посетите сайт donate.wikimedia.ru (если Вы гражданин РФ) или donate.wikimedia.org (если нет).

Присоединиться к виртуальному торжеству можно на странице мероприятий.

.

Just in time for #Wikipedia20, a few hours ago, English Wikipedia reached its BILLIONTH* recorded edit. 🥳 — Wikipedia (@Wikipedia) January 14, 2021

.

«РосКомСвобода» поздравляет «Википедию», её авторов и пользователей и желает ключевой онлайн-энциклопедии дальнейшего успешного развития!

Прочитать о том, как изменилась за 20 лет русская «Википедия», можно в ноябрьском интервью с исполнительным директором «Викимедиа РУ» Станиславом Козловским.

.

.

.