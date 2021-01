«Википедии» исполняется 20 лет

15 января крупнейшей в мире свободной онлайн-энциклопедии «Википедия» исполняется 20 лет. «Википедия» постоянно совершенствуется и смотрит в будущее, желая превратиться в более устойчивый и объективный ресурс знаний, говорится на сайте «Викимедиа РУ».

На сегодняшний день крупнейшая онлайн-энциклопедия содержит более 55 млн статей более чем на 300 языках (89% материалов не на английском), из них на русском языке — около 1,7 млн статей. Каждый месяц её редактируют более чем 280 тыс. добровольцев по всему миру. «Википедия» редактируется 350 раз в минуту и прочитывается более 8 тыс. раз в секунду.

14 января число правок в английской «Википедии» перевалило за миллиард (одна правка — это нажатие кнопки «Сохранить» после редактирования страницы).

Just in time for #Wikipedia20, a few hours ago, English Wikipedia reached its BILLIONTH* recorded edit. 🥳

— Wikipedia (@Wikipedia) January 14, 2021