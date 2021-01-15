Следователь потребовала обеспечить явку 43 тысяч зрителей YouTube в Следком

Следственный комитет потребовал от МВД «провести розыскные мероприятия» в отношении пользователей YouTube, которые смотрели стрим отставного полковника Михаила Шендакова, обвиняемого в экстремизме. Об этом пишут «Грани» со ссылкой на материалы дела.

Согласно документу, трансляцию посмотрели не менее 43 386 зрителей, которые оставили 867 комментариев. Старший следователь Л.О. Преображенская попросила начальника УМВД по Красногорску Н.Н. Жукова «обеспечить явку» зрителей видео в городской отдел СК. Однако следователю ответил начальник отдела уголовного розыска Н.А. Крутицкий, сказавший, что полицейским не удалось установить «конкретных лиц», смотревших ролик.

Михаил Шендаков — отставной полковник. Он регулярно участвует в различных акциях, на которых его время от времени задерживают. Придерживается коммунистических взглядов, также известен антисемитскими и гомофобными суждениями. Постоянно принимает участие в стримах на ютуб-канале «Советское телевидение» в качестве гостя. В роликах Шендаков высказывается на разные темы. За одну из речей с июня его судят в городском суде Красногорска по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете).

По версии следствия, в видео «Сурков обещал Донбассу войну» есть признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», а именно — к сотрудникам ФСБ. Также утверждается, что речь Шендакова содержит «психологические и лингвистические признаки призывов к осуществлению действий — побуждение аудитории к совершению описанного в тексте действия» (имеется в виду призыв «херачить» сотрудников ФСБ).

Арестован известный оппозиционер Михаил Шендаков (+видео) https://t.co/XZxnB20WQW 19 октября Красногорский городской суд Московской области изменил меру пресечения известному оппозиционеру, полковнику Михаилу Шендакову — с подписки о невыезде… https://t.co/V3ySX8No0b — Алексей Кощеев (@Gjabubcn) October 20, 2020

По каждому из обвинений ему грозит до пяти лет колонии. В октябре Красногорский городской суд Московской области изменил Шендакову меру пресечения с подписки о невыезде на арест, поскольку он дважды не приходил на судебные заседания из-за административного ареста. Так, в июне он отбывал 30 суток за возложение цветов к могиле неизвестного солдата, в октябре — 7 суток за участие во встрече депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Сергея Митрохина по поводу вырубки леса для строительства хорды. В первом случае Шендакова обвинили в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), во втором -— в том, что ругался матом и «показывал оскорбительные жесты».

Несмотря на то, что Шендаков призывает в видео к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ «по всей стране» (хотя его адвокат отрицает наличие прямых призывов), неопределённое понятие «социальная группа» должно быть исключено антиэкстремистского законодательства, считает информационно-аналитический центр «Сова».

Последнее судебное заседание по делу отставного офицера состоялось в середине января. Следующее запланировано на 20.01.2021 г.

.

.

.