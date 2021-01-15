Систему распознавания лиц научили определять политические предпочтения по фото

Психолог из Стэнфордского университета США Майкл Косински разработал алгоритм распознавания лиц, который якобы может определить политические предпочтения по фотографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature. По словам разработчика, он может угадывать взгляды — либеральные или консервативные — с точностью до 72%. К слову, человек якобы может определять политические взгляды по фотографии с точностью в 55%, что значительно ниже, чем у ИИ.

«Алгоритмы превосходно распознают сигналы и знаки, которые ни один человек никогда не сможет увидеть. Они все больше превосходят нас в визуальных задачах, начиная от диагностики рака кожи и распознавания лиц, заканчивая оценками личных атрибутов, таких как сексуальная ориентация (76% против 56%), тип личности (64% против 57%) и, как показало новое исследование, политическая ориентация», — говорится в статье.

Чтобы натренировать алгоритм, специалист использовал снимки более миллиона человек из США, Канады и Великобритании (в том числе около 350 тыс. людей, не относящихся к европеоидной расе), а также данные об их поле, возрасте и политических взглядах. Фотографии исследователь взял из их профилей в Facebook и из неназванного сервиса онлайн-знакомств. Проанализировав все эти снимки, алгоритм выделил около 2000 признаков, по которым можно определить, либерал или консерватор (распознаются только два типа) изображён на фотографии.

Ранее Косински разрабатывал систему для определения сексуальной ориентации человека, и тоже по фотографии. За это его раскритиковали коллеги, поскольку такая система может угрожать безопасности и тайне личной жизни людей. Методы работы алгоритма близки к физиогномике — определению типа личности человека по чертам лица, которую экспериментальные психологи считают псевдонаукой.

Учёный надеется, что его новая система сможет работать не только с жителями США, Канады и Великобритании, но и других стран.

.

.





.