Минцифры предложило заменить водительские права QR-кодом

Минцифры РФ запланировало провести эксперимент, в рамках которого водительское удостоверение заменят мобильным приложением с QR-кодом. Об этом заявил замминистра Олег Качанов на Гайдаровском форуме.

«Мы проработали <…> приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — сообщил замминистра, добавив, что инспекторов ДПС снабдят сканерами. Эксперимент уже согласовали с МВД для запуска в четырёх регионах в 2021 году.

Вместо свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения водитель сможет показать мобильное предложение, где в формате QR-кода находится информация о документах.

«Инспектор смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь и не трясёшься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — сказал Качанов.

Минцифры планирует в 2021 в качестве эксперимента заменить водительские права на приложение с QR-кодом. Проект согласовали с МВД и хотят провести в четырёх регионах Россииhttps://t.co/Yd1FDFBIL1 — Стартапы и бизнес (@vcru) January 15, 2021

В ноябре 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.

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