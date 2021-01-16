Из-за возмущения пользователей WhatsApp отложил введение новых правил конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp перенёс внедрение обновления пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы помочь пользователям понять новые принципы компании. Об этом сообщается в официальном блоге компании:

«Мы получили массу отзывов от пользователей, оставшихся недовольными нашим недавним обновлением. Многие обеспокоены слухами и недостоверной информацией, которая получила распространение в связи этим обновлением. Поэтому мы хотим рассказать всем о наших принципах и о том, что именно мы предлагаем нашим пользователям. <…> Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших новых условий пользователями. Мы не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля».

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До 15 мая пользователи смогут ознакомиться с обновлениями и принять их. Компания также сообщила, что будет работать над устранением дезинформации по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp. В сообщении сказано, что все личные разговоры продолжат защищаться сквозным шифрованием, чтобы WhatsApp и Facebook не могли видеть личные сообщения. Также останется скрытым и местоположение пользователей.

Facebook-owned WhatsApp will delay the rollout of a change to its data-sharing practice after a worldwide backlash against the new policy.https://t.co/JnkrSA6bCx — DW News (@dwnews) January 16, 2021

Напомним, 8 января WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым личные данные пользователей мессенджера будут передаваться в Facebook. В частности будут собираться номера телефонов, транзакции и IP-адреса. Подтвердить новое соглашение предлагалось до 8 февраля. Нововведения вызвали негативную реакцию многих пользователей, общественных организаций и экспертов в области персональных данных.

На дискуссию вокруг новой политики WhatsApp недавно отреагировал глава мессенджера Уилл Кэткарт. Он напомнил, что сообщения и звонки в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, и новые правила этого не отменяют. Соответственно, ни WhatsApp, ни Facebook не смогут читать личные чаты и слушать звонки пользователей.

Согласно данным SensorTower, в течение недели после объявления о новых правилах, число загрузок WhatsApp в магазинах Apple и Google cнизилось на 17%. Вместе с тем, ситуация вокруг WhatsApp положительно сказалась на росте числа пользователей Telegram. В начале 2021 года ежемесячное число активных пользователей мессенджера Павла Дурова превысило 500 млн человек.

Также пользователи WhatsApp переходят в мессенджер Signal. По данным The Verge, последний финансировался экс-соучредителем WhatsApp Брайаном Эктоном. Ранее Эктон публично критиковал политику конфиденциальности WhatsApp.

Однако вряд ли перенос сроков поможет компании вернуть доверие пользователей, считает сооснователь «Битрикс 24» Сергей Рыжиков. «Это слишком запоздалая коммуникация, попытка исправить предыдущее плохое информирование о том, что есть», — заявил он Bfm.

«Я так думаю, мессенджер просто дал возможность людям разобраться, что каких-то дополнительных рисков не существует с точки зрения использования персональных данных тех, кто пользуется WhatsApp», — говорит директор департамента информбезопасности компании «Системный софт» Яков Гродзенский. Связи же с европейскими законами, которые якобы запрещают вводить новые правила для жителей ЕС, он не видит.

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