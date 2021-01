Из-за возмущения пользователей WhatsApp отложил введение новых правил конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp перенёс внедрение обновления пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы помочь пользователям понять новые принципы компании. Об этом сообщается в официальном блоге компании:

.

До 15 мая пользователи смогут ознакомиться с обновлениями и принять их. Компания также сообщила, что будет работать над устранением дезинформации по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp. В сообщении сказано, что все личные разговоры продолжат защищаться сквозным шифрованием, чтобы WhatsApp и Facebook не могли видеть личные сообщения. Также останется скрытым и местоположение пользователей.

Facebook-owned WhatsApp will delay the rollout of a change to its data-sharing practice after a worldwide backlash against the new policy.https://t.co/JnkrSA6bCx

— DW News (@dwnews) January 16, 2021