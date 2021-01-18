Роскомнадзор внёс в международную антипиратскую базу более 1,7 тысяч сайтов

Роскомнадзор внес в базу данных ALERT Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1768 доменных адресов сайтов – злостных нарушителей авторских прав. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём официальном «ВК»-паблике и других соцсетях.

✍🏼 Роскомнадзор внес в международную базу более 1,7 тыс. пиратских сайтов. Подробнее: https://t.co/PpFxKyX6fv pic.twitter.com/nN2rwmZ0wQ — Роскомнадзор (@roscomnadzor) January 18, 2021

В базу попали адреса сайтов, «на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав».

«По каждому из ресурсов Мосгорсудом были приняты решения об ограничении доступа на постоянной основе на территории России в соответствии со статьей 15.6 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», — уточняет РКН.

Доменные адреса внесены в базу в октябре-декабре 2020 года в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Роскомнадзором и ВОИС в сентябре 2020 г. База данных ALERT представляет собой механизм, который позволяет государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах.

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