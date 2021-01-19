Исследование стандартов прозрачности в политической интернет-рекламе

В своём новом отчёте защищающая право на приватность некоммерческая организация Privacy International (PI) рассматривает, как Facebook, Google и Twitter используют инструменты прозрачности в отношении политической рекламы.

На этой карте показаны страны, в которых Facebook и Google применяют повышенные стандарты прозрачности политической рекламы

Работа была подготовлена в сотрудничестве с партнёрскими организациями InternetLab и ELSAM. Вместе с PI они сделали сравнительный анализ избирательной нормативной базы и развития политики онлайн-платформ:

— как эти платформы внедряют инструменты прозрачности для политической рекламы (если вообще внедряют);

— негативные последствия несуществующей или ограниченной прозрачности;

— что можно сделать для повышения стандартов.

В своих исследованиях аналитики опирались на общедоступную информацию об инструментах прозрачности, которые платформы предоставляют различным странам, политику компаний и их отчётность. PI также обратилась к Facebook и Google за разъяснениями и включила туда, где это уместно, их ответы.

В последние годы большое внимание уделяется прозрачности политической рекламы на онлайн-платформах. Растущие проникновение интернета и популярность социальных сетей сделали для политических акторов социальные медиаплатформы ключевым полем битвы за голоса избирателей. И политическая реклама стала популярным оружием. Это означает, что онлайн-прозрачность по отношению к избирателям теперь более необходима, чем когда-либо.

Регулирование политической рекламы платформами социальных сетей остаётся фрагментарным. У каждой платформы колеблющиеся и часто сильно различающиеся стандарты прозрачности для разных стран. Компании определяют политический контент и рекламу тоже по-разному. Google даже использует определение предвыборной рекламы , а у Facebook существует так называемое регулирование «социальных вопросов» — вопросов, которые не имеют прямого отношения к политическим кампаниям, но политически чувствительны (например, иммиграция). Социальные проблемы варьируются от одной страны к другой, и критерии, применяемые Facebook, не очень понятны. За исключением случаев, когда реклама регулируется как «политическая» или в качестве «социальной проблемы», пользователям практически не предоставляется информации о расходах, охвате, целевой аудитории и рекламодателе конкретного объявления. Во многих странах этого регулирования не происходит — отдельные пользователи и гражданское общество в целом остаются в неведении.

Совокупный эффект такой несостоятельной политики приводит к созданию двухуровневой системы внутри каждой платформы с широким нормативным разрывом, разделяющим прозрачность имущих и неимущих. PI обозначила эти проблемы в 2019 году. Хотя с тех пор был достигнут определённый прогресс, организация с грустью наблюдает, что разрыв в прозрачности сохраняется. И как показывает исследование, это влияет на демократию.

[NEW] PI’s new report looks into the global implementation of transparency tools by Facebook, Google and Twitter for political advertising. This report was produced in collaboration with our friends at @internetlabbr and @elsamnews 👇https://t.co/zqkEOhXjKf — Privacy International (@privacyint) January 18, 2021

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Ключевые моменты

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Необходимость обеспечения прозрачности для всех пользователей в во всех странах в одинаковой степени

Выборы в США явились наглядной иллюстрацией разрыва в прозрачности между имущими и неимущими, а также его последствий. Google временно запретил политическую рекламу, а Facebook осуществил несколько существенных изменений, среди которых

— подавление участия избирателей в выборах и переписи населения;

— дополнительные проверки прозрачности расходов кандидатов;

— повышенные требования к проверке брендированного контента;

— предоставление пользователям меньше политической рекламы.

Опциональные инструменты прозрачности, доступные политическим рекламодателям, используются редко и мало способствуют прозрачности политической рекламы. Наличие инструментов прозрачности ещё не означает их использования. Инструменты прозрачности Facebook доступны по всему миру. В одних странах, таких как США и ЕС, они обязательны для рекламодателей, в других нет. При отсутствии достаточных стимулов для применения этих дополнительных инструментов, рекламодатели не используют их.

При отсутствии библиотеки (репозитория) рекламы вредоносный контент может остаться незамеченным. Без регулирования реклама, стремящаяся сыграть на спорных политических вопросах, может быть проигнорирована. Это, в свою очередь, затрудняет, если не делает невозможным, для гражданского общества мониторинг любого потенциального ущерба демократии.

Такие социальные сети, такие как Instagram и WhatsApp, становятся всё более актуальными платформами политической рекламы. Несмотря на то что платформы менее известны как арены политической агитации, использование политической рекламы в WhatsApp и Instagram значительно возросло. Реклама в Instagram может быть включена в библиотеку объявлений, но только в том случае, если она показывается в странах, которые выигрывают от стандартов прозрачности политической рекламы. В странах, которые не получают от этого выгоды, вредный политический контент может остаться непроверенным и незадокументированным.

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Рекомендации

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Основываясь на выводах выше, PI сформулировала следующие рекомендации.

• Онлайн-платформы должны соблюдать повышенные стандарты прозрачности во всём мире в обязательном порядке.

• Социальные сети должны обеспечить одинаковые стандарты прозрачности на всех платформах, используемых для публикации политического контента.

• Онлайн-платформы должны адаптировать свою политику прозрачности под охват всех видов политической рекламы, и принять меры для обеспечения соблюдения этой политики.

• Онлайн-платформы должны обнародовать критерии требований к прозрачности.

• Онлайн-платформы должны придерживаться более высоких стандартов, чем одни только базовые требования.

• Онлайн-платформы должны обеспечить открытый диалог с регулирующими органами по выборам и защите данных.

• Сотрудничество между онлайн-платформами и регулирующими органами имеет ключевое значение для обнародования и тщательного изучения масштабов политической онлайн-рекламы и связанных с ней расходов политических акторов.

Оригинал саммари исследования

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