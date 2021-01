Исследование стандартов прозрачности в политической интернет-рекламе

В своём новом отчёте защищающая право на приватность некоммерческая организация Privacy International (PI) рассматривает, как Facebook, Google и Twitter используют инструменты прозрачности в отношении политической рекламы.

Работа была подготовлена в сотрудничестве с партнёрскими организациями InternetLab и ELSAM. Вместе с PI они сделали сравнительный анализ избирательной нормативной базы и развития политики онлайн-платформ:

— как эти платформы внедряют инструменты прозрачности для политической рекламы (если вообще внедряют);

— негативные последствия несуществующей или ограниченной прозрачности;

— что можно сделать для повышения стандартов.

В своих исследованиях аналитики опирались на общедоступную информацию об инструментах прозрачности, которые платформы предоставляют различным странам, политику компаний и их отчётность. PI также обратилась к Facebook и Google за разъяснениями и включила туда, где это уместно, их ответы.

В последние годы большое внимание уделяется прозрачности политической рекламы на онлайн-платформах. Растущие проникновение интернета и популярность социальных сетей сделали для политических акторов социальные медиаплатформы ключевым полем битвы за голоса избирателей. И политическая реклама стала популярным оружием. Это означает, что онлайн-прозрачность по отношению к избирателям теперь более необходима, чем когда-либо.

Регулирование политической рекламы платформами социальных сетей остаётся фрагментарным. У каждой платформы колеблющиеся и часто сильно различающиеся стандарты прозрачности для разных стран. Компании определяют политический контент и рекламу тоже по-разному. Google даже использует определение предвыборной рекламы , а у Facebook существует так называемое регулирование «социальных вопросов» — вопросов, которые не имеют прямого отношения к политическим кампаниям, но политически чувствительны (например, иммиграция). Социальные проблемы варьируются от одной страны к другой, и критерии, применяемые Facebook, не очень понятны. За исключением случаев, когда реклама регулируется как «политическая» или в качестве «социальной проблемы», пользователям практически не предоставляется информации о расходах, охвате, целевой аудитории и рекламодателе конкретного объявления. Во многих странах этого регулирования не происходит — отдельные пользователи и гражданское общество в целом остаются в неведении.

Совокупный эффект такой несостоятельной политики приводит к созданию двухуровневой системы внутри каждой платформы с широким нормативным разрывом, разделяющим прозрачность имущих и неимущих. PI обозначила эти проблемы в 2019 году. Хотя с тех пор был достигнут определённый прогресс, организация с грустью наблюдает, что разрыв в прозрачности сохраняется. И как показывает исследование, это влияет на демократию.

