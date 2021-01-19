Власти разрабатывают новое регулирование для борьбы с фишингом

В Госдуме решили выработать с Роскомнадзором новые меры для борьбы с мошенническими сайтами. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, который написал в своём Telegram, что одним из методов регулирования может стать специальная маркировка таких сайтов в браузере и появление виджета, который позволил бы пользователям жаловаться на подозрительные ресурсы.

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил пометить подозрительные сайты в браузере с помощью виджета — это поможет бороться с фишингом. Пользователи смогут пожаловаться на сайт, и, если жалоб будет достаточно, им займется Роскомнадзорhttps://t.co/QtrzAWDLIO — Стартапы и бизнес (@vcru) January 19, 2021

Депутат предложил ввести классификатор сайтов на основе ИИ, который бы предупреждал пользователей о возможном фишинге, а также обязательно модерировать контент на сервисах бесплатного хостинга и провести верификацию для пользователей виртуальных номеров телефонов.

Специалисты в области кибербезопасности, комментируя намерение депутата, обращают внимание на ряд нюансов. Например, механизмом маркировки якобы вредоносных сайтов можно злоупотреблять, а выявить фейковые ресурсы далеко не всегда могут и сами эксперты.

Верификация действительно усложнит регистрацию фейковых ресурсов, а также будет мешать телефонным мошенникам, заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд добавил, что верификация нужна и при регистрации доменов, которые выглядят как сайты брендов или госорганизаций.

Виджет для маркировки и другие подобные инструменты уже есть — их разработали энтузиасты и компании, отмечает Дрозд. Однако, по его мнению, это может привести к тому, что организации будут жаловаться на своих конкурентов, поэтому необходимо оценивать обоснованность жалоб на фишинг.

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