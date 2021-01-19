Хакеры изменили украденные данные о вакцине COVID-19 для подрыва доверия

Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) заявило о том, что при публикации хакеры изменили украденные ранее данные о вакцине COVID-19, сообщает Associated Press. EMEA, впрочем, не объяснило, какая именно информация была изменена:

«Мы видели, что часть корреспонденции была опубликована разрозненно и не в первоначальном виде, а также с комментариями или дополнениями от преступников».

Эксперты по кибербезопасности говорят, что такая практика типична правительственных дезинформационных кампаний.

Ранее итальянская фирма по кибербезопасности Yarix заявила, что обнаружила утечку в 33 Мбайт на известном подпольном форуме под названием «Ошеломительное мошенничество! Злой «Пфффайзер»! Поддельные вакцины!». Похоже, что данные там появились 30 декабря, а позднее утекли на другие сайты, в том числе в Dark web.

В Yarix полагают, что киберпреступниками хотели нанести «значительный ущерб» репутации и авторитету EMA и американской фармацевтической компании Pfizer, которая производит вакцину COVID-19.

Консультант по кибербезопасности Лукас Олейник находит негативные последствия более широкими:

«Это беспрецедентная операция направлена против проверки фармацевтического материала на соответствие требованиям и потенциально может привести к большому негативному влиянию на здоровье европейцев, если сумеет подорвать доверие к вакцине».

К слову, в декабре в России Роскомнадзор предупредил интернет-ресурсы и СМИ о недопустимости публикации фейков о вакцинации с похожей формулировкой — «это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан». Подразумевается ли под недостоверной информацией, допустим, критика вакцины, отечественный регулятор не пояснил.

В EMA заявили, что правоохранительные органы принимают все «необходимые меры» в ответ на взлом и продолжают уголовное расследование.

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