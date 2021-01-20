Власти Новосибирской области подали в суд на «Сиб.фм» за клевету

Правительство Новосибирской области объявило о подаче иска о защите деловой репутации к сайту Sib.fm из-за публикаций об издевательствах в детском интернате:

«Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, в связи с распространением изданием «Сиб.фм» недостоверных сведений негативного характера в отношении ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», учреждением подан иск в арбитражный суд о защите деловой репутации, а также заявление мировому судье о привлечении к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ – «Клевета»».

.

В министерстве уточнили, что требования связаны с тем, что «в ряде СМИ со ссылкой на третьих лиц неоднократно появилась непроверенная информация о насильственных действиях в отношении воспитанников стационарного учреждения». Чиновники обратились в правоохранительные органы, чтобы проверить достоверность данных. На сайте арбитража пока нет данных об иске, уточняет Tayga.info.

Новосибирский интернат подал в суд на сайт «Сиб.фм» из-за публикаций о возможных издевательствах в учрежденииhttps://t.co/GX9zfoizH9 pic.twitter.com/93UjS8HSxD — Тайга.инфо (@taygainfo) January 20, 2021

.

Минтруда и соцразвития региона ранее обратилось с призывом к СМИ «воздержаться от публикаций непроверенной информации о работе подведомственных соцучреждений», а также заявило о проведении проверки Следственным управлением СКР по Новосибирской области.

Также, по заверениям властей, «в новогодние праздники министерство уже провело проверку подведомственного учреждения в части соблюдения установленных правил содержания детей, организации питания и реабилитационного процесса, обеспечения безопасности пребывания детей в учреждении». Был проведен опрос сотрудников, проверена документация, состояние материальной базы и данные системы видеонаблюдения.

«В стационарном учреждении работают представители надзорных и правоохранительных органов с целью проверки изложенной в ряде СМИ информации о противоправных действиях в отношении воспитанников интерната со стороны обслуживающего персонала», — заявляют власти.

Конфликт вокруг интерната начался после того, как в начале января родственники воспитанника новосибирского интерната, 17-летнего Матвея, заявили об истязаниях в учреждении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Молодой человек находился в учреждении с 25 декабря 2019 года по 29 декабря 2020-го.

«В декабре 2020 года, в результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях, — считают в СК. — Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма». Но комиссия минтруда и соцзащиты не нашла нарушений в условиях проживании подростка.

Позже Om1 и Sib.fm со ссылкой на матерей бывших пациентов учреждения написали, что в интернате были случаи изнасилования воспитанников-инвалидов (и мальчиков, и девочек), а также аборты. Следственный комитет объявил проверку.

В самом интернате «выражают возмущение» публикациями СМИ, которые «затрагивают честь и достоинство как самих сотрудников, так и деловых партнеров, родителей воспитанников» и становятся «поводом для возникновения болезненной стрессовой ситуации в коллективе». В учреждении, по данным его сайта, 400 воспитанников.

На днях на Sib.fm появилась ещё одна публикация о насилии в интернате, основанная на свидетельствах родственников помещённых туда подростков. «Поиск очевидцев осложняется тем, что мамы особенных детей боятся, что отделение реабилитации могут закрыть или туда перестанут пускать родителей. Поэтому они предпочитают не рассказывать о том, что происходило в интернате», — сообщает издание.

.

.

.