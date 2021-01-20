Онлайн-кинотеатры не хотят уменьшать иностранную долю

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») в середине декабря прошлого года внёс законопроект №1078725-7, в котором предлагается обязать владельцев медиасервисов с преимущественно российской аудиторией согласовывать с правительственной комиссией долю иностранного участия в уставном капитале, если она превышает 20%.

«Представляется целесообразным скорректировать действующие правила, предусмотрев в части 7 статьи 10.5 обязательность согласования правительственной комиссией доли иностранного владения АВС (аудиовизуального сервиса), превышающей 20%, во всех случаях», — говорится в пояснительной записке.

Представители отрасли сразу же негативно восприняли инициативу депутата. «С нашей точки зрения необходимость в таком регулировании отсутствует. Предлагаемый законопроект может ухудшить инвестиционный климат и замедлить развитие российского рынка аудиовизуальных сервисов», — заявили в пресс-службе «Яндекса».

Видимо, детально ознакомившись с положениями законопроекта, отраслевики начали давать разгромные рецензии на него. Так, основатель и генеральный директор онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов на днях в интервью Forbes заявил, что данная инициатива направлена против всего российского рынка онлайн видеосервисов и на руку глобальным игрокам, прежде всего крупнейшим американским медийным компаниям:

«Я уже даже не говорю про ухудшение инвестиционного климата в приоритетной для иностранных инвестиций области — интернете и технологиях… Это противоречит стратегии инновационного развития России по защите иностранных инвестиций в высокие технологии. Иностранные инвесторы получают сигнал, что сделанные ими инвестиции могут обесцениться в любой момент».

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Он добавил, что ограничения ударят по российским компаниям, а не по иностранным, которые «продолжат черпать свои ресурсы с международного рынка капитала».

Туманов говорит, что ivi — это российская компания, которая была создана в России, у нее российский менеджмент и совет директоров, кроме того, она работает с технологиями, созданными в России, и полностью сфокусирована на русскоязычном сегменте интернета.

Для развития сервис привлекает деньги в том числе с международного рынка, признался Туманов. Среди инвесторов ivi — фонд RTP Global Леонида Богуславского, американский фонд Tiger Global Management, Frontier Ventures, Winter Capital (основным инвестором которого является Владимир Потанин), Baring Vostok, Buran Ventures, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

При этом конкуренция с иностранными компаниями, продолжает основатель ivi, сложная задача сама по себе, поэтому важно не сужать возможности привлекать капитал: это ослабит местных игроков и подстегнет пиратский рынок, который вообще не подлежит никакому регулированию.

Сам Горелкин не согласен с критикой гендиректора ivi. «Всерьез говорить о реальной конкуренции Ivi c Disney+ или HBO Pro вряд ли возможно, — написал он в своём Telegram. — Это игроки абсолютно разных весовых категорий. Шанс, что Ivi станет для них очередным не особо значимым объектом для поглощения, куда больше, чем то, что наш российский ресурс самостоятельно сможет отстоять долю рынка. И дело даже не в инвестициях, про которые говорит господин Туманов и которые он якобы потерял из-за моего законопроекта (как можно потерять то, чего не было?). Американские стриминговые платформы десятилетиями создавали гигантские объемы контента. Они точно победят в конкуренции, если дать им равные шансы с нашими игроками. Поэтому я считаю, что своим законопроектом защищаю будущее российских онлайн-кинотеатров, пытаюсь их сохранить. А мой протекционизм хотят выдать чуть ли не за попытку убийства. Знаете способ лучше — предлагайте! Я открыт для обсуждения. Но оставить все как есть и ждать, пока наш рынок займут американцы, это не вариант».

После этого своё мнение высказала ассоциация «Интернет-видео», которая дала отрицательное заключение на законопроект Горелкина. Авторы заключения, пишет ТАСС со ссылкой на копию документа, считают, что предложение по изменению законодательства основывается «на ложной предпосылке, что иностранные инвестиции в российские аудиовизуальные сервисы от финансовых инвесторов представляют угрозу для государственных или общественных интересов».

«Ни представители отрасли, ни независимая правовая экспертиза, проведенная в 2020 году, не подтверждают наличие проблем, которые автор законопроекта пытается решить своей инициативой», — сказано в документе.

В ассоциации, членами которой являются компании, управляющие видеосервисами — ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и ViP Viasat Play — полагают, что законопроект безосновательно лишает российские аудиовизуальные сервисы преимущества, приравнивая их к иностранным, и ограничивает отечественные компании в возможности привлечения капитала на открытом рынке. Или же вынуждает их менять структуру собственности, если иностранные инвестиции в них были привлечены ранее.

«С учетом того, что конкуренцию развивающимся российским аудиовизуальным сервисам составляют мультинациональные корпорации с несопоставимо большими финансовыми ресурсами, это будет означать для отечественных компаний потерю доли рынка и перспектив развития», — сказано в заключении. По данным ассоциации, реализация предлагаемых законопроектом изменений повлечет прямой ущерб интересам России через уменьшение стоимости принадлежащих ей активов.

Представитель видеосервиса Start сказал ТАСС, что привлечение международных инвесторов открывает игрокам доступ к существенным потокам финансирования, что просто необходимо в условиях жесточайшей конкуренции с мировыми гигантами. «Финансовые ресурсы, которые можно приобрести на бирже, сейчас необходимы в первую очередь для инвестиций в локальный контент. Ближайшие 5 лет — период роста, это время инвестиции в отрасль, а не поиска прибыли, — сказал собеседник агентства. — Совершенно невозможно конкурировать с глобальными лидерами вроде Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO MAX, Apple TV+ и др., когда они тратят на контент и развитие платформ, доступных в том числе в РФ, миллиарды долларов ежегодно». Например, Netflix в 2021 году потратит на оригинальный контент 19 млрд долл, в то время как весь совокупный годовой оборот онлайн-кинотеатров в России не доходит до 0,5 млрд долл, напомнил представитель сервиса.

В Медиакоммуникационном союзе (МКС), представляющем интересы вещателей и операторов, инициативу Горелкина также не поддержали. «Мы не поддерживаем данный законопроект и считаем, что он будет препятствовать развитию отрасли», — сказал агентству представитель союза.

И эту критику депутат воспринял также достаточно болезненно:

«Классическая схема интернет-бизнеса в мире — создать успешно растущее предприятие, а потом продать его бигтеху за хорошие деньги. В этом нет ничего плохого, один из лучших вариантов так называемой стратегии выхода в бизнесе. Легко понять, что в итоге это приводит к монополизации рынка несколькими крупными компаниями. Как правило, американскими. Нам, в России, подобного сценария очень хотелось бы избежать. Я в своем законопроекте предлагаю вариант действий, обеспечивающий сохранение российских стриминговых сервисов за российскими собственниками. Ассоциация интернет-видео, при всем искреннем уважении к ее членам, никакого варианта взамен моего не предлагает. И при этом никак не может гарантировать, что завтра все наши онлайн-кинотеатры не вольются в империи HBO или Disney. Они этого даже не обещают».

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«В свое время в Яндексе были недовольны моим похожим законопроектом и предложили встречное решение, которое в итоге осуществилось и принесло очевидную пользу компании — акции Яндекса после этого подорожали до рекордной отметки. Мой нынешний законопроект еще не принят, в него можно внести любые поправки. Но участники рынка вместо того, чтобы предложить более конструктивный, на их взгляд, подход, хотят, чтобы от них просто все отстали. Это так не работает, коллеги», — уверяет Горелкин.

Ранее «Интернет-видео» и МКС поддерживали многие инициативы властей по регулированию Сети. Первые усиленно боролись с пиратством, в том числе поучаствовали в разработке «второго антипиратского» закона 364-ФЗ, а также наблюдают за его правоприменением. Вторые разработали законопроект о жёстком регулировании OTT-сервисов и мессенджеров, подвергшийся жёсткой критике практически всех отраслевиков, в том числе и со стороны «Интернет-видео» (всё из-за того же ограничения по иностранному владению). Правда, потом он был разбит на два отдельных законопроекта и внесён в Госдуму депутатами А.Луговым и Ш.Саралиевым.

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