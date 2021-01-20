Чиновников предлагают обучить молодёжному сленгу и ведению TikTok

Институт прогрессивного образования предлагает открыть для чиновников из Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды», сообщает Общественное телевидение России. Курсы призваны помочь госслужащим освоить сферу технологий и современную молодёжную культуру. Под последней подразумевается геймификация, ведение социальных сетей (TikTok, Instagram), «модный» сленг и актуальные мемы.

«Следование современным тенденциям, налаживание диалога и знание актуальных проблем детства и юношества пойдут на пользу развитию системы образования, которое является условием и предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы», — говорится в обращении на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Помимо перечисленного выше Институт прогрессивного образования выдвинул идею ежегодно проверять чиновников на знание интересов молодёжи. Авторы инициативы считают, что осведомлённость о современной повестке положительно скажется на образовании.

Если инициативу поддержат, то Институт прогрессивного образования готов разработать программу курса, подключить молодых блогеров к обучению чиновников.

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