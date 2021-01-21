Госорганы подстегивают интерес к акции протеста предупреждениями к ВК и TikTok

После того, как стало известно о рекордном всплеске распространения информации в TikTok об акции сторонников Алексея Навального, намеченной на 23 сентября, Роскомнадзор обратился к соцсети с требованием «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

По словам надзорного ведомства:

«В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

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В связи с этим РКН получил уведомление Генеральной прокуратуры с просьбой незамедлительно принять «исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok».

«Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями», — говорится на официальном сайте РКН.

Позже такое же обращение адресно получила «ВК».

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные», — говорится в сообщении РКН на официальном сайте.

Ранее Алексей Навальный и его сторонники призвали россиян выйти на улицы 23 января. Они заявили об этом после того, как 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД заключил Навального под стражу на 30 суток.

По сведениям издания Readovka, в TikTok по состоянию на 20 января тег #свободунавальному собрал уже 37 млн просмотров, #23января — 21 миллион.

В «ТикТоке» по большей части сидят молодые люди: обычно они снимают короткие видео с танцами, челленджами и скетчами, но сейчас – обсуждают Навального, готовятся к акциям протеста и призывают выходить на улицы, пишет «МБХ Медиа». Просмотры роликов исчисляются десятками и сотнями тысяч. Например, у ролика самой популярной тиктокерши в России с 19 миллионами подписчиков за пару дней набралось 3,1 миллиона просмотров.

Зашёл в TikTok, а там чуть ли не каждое видео с призывом выходить 23 января. Вот это гражданская позиция, прямо не верится даже! Может зря многие недооценивали этот сервис и его пользователей? — Right Now (@R1ght_Now) January 21, 2021

Кроме этого, молодёжь запустила челлендж «Убрать портрет Путина». Тренд поддержали, в основном, школьники и студенты. Задача простая: в школах, колледжах и университетах убрать фотографии Путина со стендов, из рамок в кабинетах, и вообще отовсюду, где они могут висеть. Некоторые тиктокеры заменяют портрет Путина на портрет Навального.

Нельзя устать от Тиктоков, где школьники снимают с доски портрет Путина pic.twitter.com/23LmhgOpb0 — Открытка (@openrussia_team) January 20, 2021

Российские школьники запустили тренд в ТикТок. Они снимают со школьных стен портреты Владимира Путина и вешают вместо них портреты Алексея Навального. pic.twitter.com/mefE1aibdE — ROMB (@romb_news) January 20, 2021

Мгновенно в тренд попали так называемые туториалы по сбору вещей на митинг. Тиктокеры советуют тепло одеваться, не забывать про маски, пауэрбанки и перекус. Отдельной важной деталью стало молоко: его рекомендуют взять с собой, чтобы, в случае распыления слезоточивого газа промыть им глаза. Многие советуют не брать с собой паспорт: по мнению тиктокеров, так будет проще покинуть отдел полиции, если вас задержат. Но эта рекомендация активно оспаривается: другие утверждают, что в таком случае вашу личность могут устанавливать достаточно долго, а из отдела – никто не отпустит.

Та же самая информация активно распространяется в Twitter и Facebook. Многие из пользователей проявляют при этом достаточно заметный креатив:

Роскомнадзор тут пытается заблокировать тиктоки, в которых призывают гулять 23.01.@roskomnadzor_rf, считай, специально для вас снял :) (Кстати, подписывайтесь: https://t.co/DMuxq8ivnY) pic.twitter.com/AnwiwZIsg4 — Семён Кочкин (@SemyonKochkin) January 20, 2021

Естественно, не прошла мимо пользовательского внимания новость о требовании Роскомнадзора к соцсетям — прогнозируемо интереса к мероприятию это не сбавило, а скорее даже наоборот. Пользователи отнеслись в основном с иронией к желанию властей убрать из информационного поля любые упоминания о митинге 23 января.

Я считаю, что Роскомнадзор должен, конечно, опубликовать на своей странице ссылки на все ролики, подлежащие удалению — Maxim Mironov (@mironov_fm) January 20, 2021

«Времена меняются, — пишет главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, — Тикток — самая революционная соцсеть!»

Детский митинг — страшное дело для власти.

Дети еще не научились боятся, а ещё если попробовать их разгонять или не дай бог бить — общество никогда этого не простит. Понятно почему нервничают https://t.co/1kKrKGIS9y — Максим Кац (@max_katz) January 20, 2021

«Роскомпозор против ТикТока — практически битва Голиафа с Давидом. Уверен, с тем же результатом», — считает омский активист и политбеженец Виктор Корб.

Пусть от ветра потребуют, чтоб он не дул — Евгений Ройзман (@roizmangbn) January 20, 2021

«Прокремлевские политологи рассуждают, что «навальнисты используют детей как разменную монету, втягивают их в опасные политические игры» и т.п. Таким образом начисто отказывая школьникам и молодым людям в какой-либо самостоятельности, субъектности», — считает главред It`s My City Дмитрий Колезев:

«Впрочем, это относится не только к школьникам. Во власти вообще часто склонны считать, что гражданин сам по себе не может пойти на митинг, выступить против власти, с чем-то не согласиться, потребовать справедливости. Если он такое делает, то его обязательно попросили, подкупили, подослали… Это глубоко укоренившаяся в начальственных мозгах конспирология: «Все не просто так, за этим кто-то стоит». Я уверен, что все проще. Нужно ли удивляться, что дети и молодые люди возмущены происходящим, если последние годы власть запрещала концерты их любимых исполнителей, цензурировала интернет, регулярно угрожала заблокировать соцсети, пичкала подростков низкопробной патриотической пропагандой? А их родители беднели с каждым годом после присоединения Крыма… Да, молодые люди легче вовлекаются в протест. Но неужели власть не видит своей ответственности в том, что снять портрет Путина со стены становится социально одобряемым поведением для школьников?»

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«Мне нравятся современные школьники. По-моему, это очень интересное поколение», — подытоживает журналист, вспомнив также, что «в его годы» в школах не висело никаких портретов Президента Бориса Ельцина.

Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить информацию, которая призывает несовершеннолетних участвовать в «противозаконных протестных массовых мероприятиях» Подождите, но как же ПЕРВАЯ ПОПРАВКА и СВОБОДА СЛОВА?! — Alexey Kovalyov (@Alexey__Kovalev) January 20, 2021

«Во-первых, если даже тикток начал говорить о Навальном, то жить этому режиму не долго, а во-вторых, если туда пришли тролли, то Путин это понимает. И это хорошо. Потому что сделать там он ничего не сможет. Как и здесь. Только дружбаны его денег намоют», — написал коломенский активист Вячеслав Егоров в своём Facebook.

Как похорошел тикток за последние несколько дней pic.twitter.com/nOk8XlPnPL — сахарная княжна (@yasakharnaya) January 20, 2021

«Вот Кирилл Викторович Кабанов волнуется и предлагает запретить TikTok в России, потому как «там дети» и другие дети зовут их в тиктоке на митинг в эти выходные. Почему дворец за миллиард долларов построен для президента, почему частный объект охраняется ФСО, кому дворец принадлежит, почему его строительство финансируют друзья президента — это не вызывает у вас волнения, как у главы Национального антикоррупционного комитета, Кирилл Викторович?» — рассуждает замдиректора Transparency International Russia Илья Шуманов, прочитав пост председателя «Национального антикоррупционного комитета» с соответствующей обеспокоенностью за подрастающее поколение.

Зашёл в ТикТок и прям офигел от происходящего. Там неожиданно началась не слабая движуха. Куча видео про то как вести себя на митинге и почему нужно обязательно идти.

Все смеялись над ТикТоком как несерьёзным сервисом, а окажется, что это самая мощная соцсеть, пробуждающая массы. — Constantine (@CKonovalov) January 20, 2021

Роскомнадзор снова ещё больше расшевелил Сеть, пытаясь предотвратить распространение «запрещёнки». Впору переименовать «эффект Стрейзанд» в «грабли Стрейзанд», на которые власти наступают уже далеко не в первый раз.

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