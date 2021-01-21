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21.01.2021

Госорганы подстегивают интерес к акции протеста предупреждениями к ВК и TikTok

Роскомнадзор по указанию Генпрокуратуры потребовал от обеих соцсетей пресекать «вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги», но лишь раззадорил пользователей, устроивших состязание в креативе по привлечению новых участников на митинг 23 января

RKN i GP vs VK i TikTok  

После того, как стало известно о рекордном всплеске распространения информации в TikTok об акции сторонников Алексея Навального, намеченной на 23 сентября, Роскомнадзор обратился к соцсети с требованием «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

По словам надзорного ведомства:

«В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

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В связи с этим РКН получил уведомление Генеральной прокуратуры с просьбой незамедлительно принять «исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok».

«Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями», — говорится на официальном сайте РКН.

Позже такое же обращение адресно получила «ВК».

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные», — говорится в сообщении РКН на официальном сайте.

Ранее Алексей Навальный и его сторонники призвали россиян выйти на улицы 23 января. Они заявили об этом после того, как 18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД заключил Навального под стражу на 30 суток.

По сведениям издания Readovka, в TikTok по состоянию на 20 января тег #свободунавальному собрал уже 37 млн просмотров, #23января — 21 миллион.

В «ТикТоке» по большей части сидят молодые люди: обычно они снимают короткие видео с танцами, челленджами и скетчами, но сейчас – обсуждают Навального, готовятся к акциям протеста и призывают выходить на улицы, пишет «МБХ Медиа». Просмотры роликов исчисляются десятками и сотнями тысяч. Например, у ролика самой популярной тиктокерши в России с 19 миллионами подписчиков за пару дней набралось 3,1 миллиона просмотров.

Кроме этого, молодёжь запустила челлендж «Убрать портрет Путина». Тренд поддержали, в основном, школьники и студенты. Задача простая: в школах, колледжах и университетах убрать фотографии Путина со стендов, из рамок в кабинетах, и вообще отовсюду, где они могут висеть. Некоторые тиктокеры заменяют портрет Путина на портрет Навального.

Мгновенно в тренд попали так называемые туториалы по сбору вещей на митинг. Тиктокеры советуют тепло одеваться, не забывать про маски, пауэрбанки и перекус. Отдельной важной деталью стало молоко: его рекомендуют взять с собой, чтобы, в случае распыления слезоточивого газа промыть им глаза. Многие советуют не брать с собой паспорт: по мнению тиктокеров, так будет проще покинуть отдел полиции, если вас задержат. Но эта рекомендация активно оспаривается: другие утверждают, что в таком случае вашу личность могут устанавливать достаточно долго, а из отдела – никто не отпустит.

Та же самая информация активно распространяется в Twitter и Facebook. Многие из пользователей проявляют при этом достаточно заметный креатив:

Естественно, не прошла мимо пользовательского внимания новость о требовании Роскомнадзора к соцсетям — прогнозируемо интереса к мероприятию это не сбавило, а скорее даже наоборот. Пользователи отнеслись в основном с иронией к желанию властей убрать из информационного поля любые упоминания о митинге 23 января.

«Времена меняются, — пишет главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, — Тикток — самая революционная соцсеть!»

«Роскомпозор против ТикТока — практически битва Голиафа с Давидом. Уверен, с тем же результатом», — считает омский активист и политбеженец Виктор Корб.

«Прокремлевские политологи рассуждают, что «навальнисты используют детей как разменную монету, втягивают их в опасные политические игры» и т.п. Таким образом начисто отказывая школьникам и молодым людям в какой-либо самостоятельности, субъектности», — считает главред It`s My City Дмитрий Колезев:

«Впрочем, это относится не только к школьникам. Во власти вообще часто склонны считать, что гражданин сам по себе не может пойти на митинг, выступить против власти, с чем-то не согласиться, потребовать справедливости. Если он такое делает, то его обязательно попросили, подкупили, подослали… Это глубоко укоренившаяся в начальственных мозгах конспирология: «Все не просто так, за этим кто-то стоит». Я уверен, что все проще. Нужно ли удивляться, что дети и молодые люди возмущены происходящим, если последние годы власть запрещала концерты их любимых исполнителей, цензурировала интернет, регулярно угрожала заблокировать соцсети, пичкала подростков низкопробной патриотической пропагандой? А их родители беднели с каждым годом после присоединения Крыма… Да, молодые люди легче вовлекаются в протест. Но неужели власть не видит своей ответственности в том, что снять портрет Путина со стены становится социально одобряемым поведением для школьников?»

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«Мне нравятся современные школьники. По-моему, это очень интересное поколение», — подытоживает журналист, вспомнив также, что «в его годы» в школах не висело никаких портретов Президента Бориса Ельцина.

«Во-первых, если даже тикток начал говорить о Навальном, то жить этому режиму не долго, а во-вторых, если туда пришли тролли, то Путин это понимает. И это хорошо. Потому что сделать там он ничего не сможет. Как и здесь. Только дружбаны его денег намоют», — написал коломенский активист Вячеслав Егоров в своём Facebook.

«Вот Кирилл Викторович Кабанов волнуется и предлагает запретить TikTok в России, потому как «там дети» и другие дети зовут их в тиктоке на митинг в эти выходные. Почему дворец за миллиард долларов построен для президента, почему частный объект охраняется ФСО, кому дворец принадлежит, почему его строительство финансируют друзья президента — это не вызывает у вас волнения, как у главы Национального антикоррупционного комитета, Кирилл Викторович?» — рассуждает замдиректора Transparency International Russia Илья Шуманов, прочитав пост председателя «Национального антикоррупционного комитета» с соответствующей обеспокоенностью за подрастающее поколение.

Роскомнадзор снова ещё больше расшевелил Сеть, пытаясь предотвратить распространение «запрещёнки». Впору переименовать «эффект Стрейзанд» в «грабли Стрейзанд», на которые власти наступают уже далеко не в первый раз.

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