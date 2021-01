Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за дегуманизацию уйгуров

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США @ChineseEmbinUS за нарушение политики соцсети. Об этом сообщает Reuters. Поводом послужил твит, цитировавший исследование контролируемой государством газеты China Daily. В нём говорилось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами для производства детей». Соцсеть удалила твит и заменила его ярлыком, указывающим, что пост больше не доступен. Аккаунт китайского посольства не делал никаких новых публикаций с 9 января. Сама страница открывается.

Приостановка работы аккаунта посольства произошла на следующий день после того, как администрация Трампа в последние часы своей работы обвинила Китай в совершении геноцида в Синьцзяне. Это заявление одобрила новая администрация Байдена.

Состояние аккаунта китайского посольства сейчас аналогично тому, что было с личной учётной записью Дональда Трампа до того, как его забанили окончательно, заметили в BBC. После беспорядков на Капитолии 6 января Twitter лишил президента возможности писать новые твиты до тех пор, пока он сам не удалил посты, нарушавшие правила соцсети.

Британский правозащитник, директор проектов Уйгурского Пен-центра Азиз Иса Элькун назвал действия Твиттера «позитивным шагом», а также посоветовал соцсети заблокировать руководителя европейского бюро китайской государственной газеты China Daily Чена Вэйхуа «за отрицание геноцида китайских уйгуров»:

Pleased to hear this positive step has taken by the #Twitter. Twitter Locks Out Chinese Embassy in U.S. Over Post on Uighurs

When will you block @chenweihua — a genocide denial? #World when will you stop #China #UyghurGenocide! #WhereAreMyFamilyMembers?https://t.co/Fo40BMSxwy

— Aziz Isa Elkun (@AzizIsaElkun) January 21, 2021