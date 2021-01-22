Google грозит отключить поиск в Австралии из-за принуждения платить издателям за новости

Корпорация Google пообещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка, который заставит её платить издателям за право использовать их контент. Об этом сообщает Reuters. Поисковый гигант предупредил, что 19 миллионов австралийских пользователей (аудитория корпорации в Австралии) столкнутся с ухудшением качества Google Search и YouTube.

«Если кодекс обретет силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», — заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Австралия готовится принять законы, которые заставят технологических гигантов договариваться о выплатах с местными издателями и вещателями за контент, включённый в результаты поиска или новостные ленты. Если они не смогут заключить сделку, цену определит назначенный правительством арбитр.

Ранее Google в качестве альтернативного варианта запустил новый всемирный проект Google News Showcase, в рамках которого он обещал заплатить за три года издателям один миллиард долларов за их новости. Сообщения будут отображаться в виде «панели истории», благодаря чему издатели смогут использовать хронологию, маркеры и связанные статьи, чтобы побудить пользователей перейти на их сайты. Медиакомпании будут самостоятельно решать, как представить свой контент на платформе.

По словам Мэл Сильвы, сейчас предлагаемый австралийскими властями законопроект сводится к тому, что Google должен будет платить отдельным СМИ за ссылки на их новости в поисковой выдаче и в своих агрегаторах. Сильва назвала такой метод «скользкой дорожкой», которая разрушит существующие бизнес-модели поисковых систем.

«Позиция понятная, жёсткая, и показывает самоосознание Google/Alphabet себя как участника переговоров, а не объекта регулирования. Похоже, что глобальные цифровые корпорации доросли до нового собственного позиционирования, интересно, как дальше это всё пойдет», — комментирует ситуацию у себя в телеграм-канале директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отреагировал на позицию Google, заявив, что страна устанавливает свои правила того, что можно делать на её территории.

«Приветствуем людей, которые хотят работать в Австралии по этим правилам. Но мы не отвечаем на угрозы», — добавил он.

Председатель Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Род Симс, который курировал новые правила, сказал, что не может предсказать, что будут делать технологические гиганты. По его словам, «в серьёзных переговорах всегда есть конфронтация».

Представители Facebook тем временем повторили предыдущую угрозу компании удалить новостной контент из пользовательских лент. Аудитория корпорации в Австралии составляет 17 млн человек.

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