Google за три года заплатит издателям миллиард долларов за их новости

Google за три года заплатит издателям один миллиард долларов за их новости в рамках нового проекта Google News Showcase, сообщает Reuters. Новости будут отображаться в виде «панели истории», благодаря чему издатели смогут использовать хронологию, маркеры и связанные статьи, чтобы побудить пользователей перейти на их сайты. Издатели смогут самостоятельно решать, как представить свой контент на платформе.

«Этот подход отличается от других наших новостных продуктов тем, что он опирается на редакторский выбор отдельных издателей о том, какие истории и как показывать читателям», — рассказал генеральный директор Google Сундар Пичаи.

По его словам, финансовые инвестиции направлены на общую устойчивость новостных партнёров Google по всему миру. Также этот шаг должен помочь корпорации выиграть очки в условиях повышенного контроля со стороны регулирующих органов по всему миру.

Совет европейских издателей, членами которого являются News UK, The Guardian, Pearson, the New York Times и Schibsted, однако, от действий Google не в восторге. Там считают, что корпорация теперь сможет диктовать условия и подрывать законодательство, направленное на проведение честных переговоров, утверждая тем временем, что помогает финансировать производство новостей.

Google не единственный американский технологический гигант, которого вынуждают платить за новости, в похожей ситуации находится ещё и Facebook. В апреле на фоне пандемии коронавируса и снижения рекламных доходов медиа австралийские власти объявили, что обяжут Google и Facebook платить местным СМИ за использование новостного контента, а также предоставлять данные об активности пользователей и их предпочтениях. В ответ на это Facebook пригрозил заблокировать для пользователей из Австралии новости на платформе.

Проект News Showcase будет будет запущен сначала в Германии (СМИ Der Spiegel, Stern, Die Zeit) и Бразилии (Folha de S. Paulo, Band и Infobae). Далее проект развернут в Бельгии, Индии, Нидерландах и других странах. Около 200 издателей в Аргентине, Австралии, Великобритании, Бразилии, Канаде и Германии подписали соответствующие лицензионные соглашения.

