Чиновникам приказали избавиться от криптовалют до апреля

Министерство труда и социальной защиты РФ выпустило информационное письмо, в котором сообщило государственным служащим о необходимости избавиться от сбережений в криптовалюте до 1 апреля 2021 года.

«Чиновники обязаны осуществить отчуждение цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровой валюты вне зависимости от страны выпуска», – говорится в письме.

Также письмо устанавливает запрет для госслужащих на владение и использование этих видов активов. Избавиться от валюты должны сотрудники федеральных органов власти, высшие органы исполнительной власти в регионах, госслужащие Центробанка, а также работники отдельных организаций, отмечается в документе, который был размещен в Telegram-канале «Незыгарь».

Напомним, в первой половине декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает чиновников и претендентов на соответствующие должности декларировать сведения о криптовалюте и токенах, принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям.

Первую отчетность необходимо подать в срок с 1 января по 30 июня 2021 года.

О сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенных в 2020 году, сообщать не требуется.

Законопроект о налогообложении операций с криптовалютой для граждан внесен в Госдуму в начале декабря 2020 года.

С 1 января в РФ вступил в силу закон «О ЦФА». Он признает криптовалюты имуществом и запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг на территории страны.

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