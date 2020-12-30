Итоги’2020, часть I — «Законы года»

Прошедший 2020 год запомнится не только борьбой с COVID-19 и обнулением Конституции, но и небывалой активностью депутатов Госдумы. Далеко не только эти темы, которые отложили в сознании большинства россиян глубокий отпечаток, взбудоражили умы законотворцев, решивших зарегулировать всё интернет-пространство, начиная от оскорблений, заканчивая деятельностью кабельных операторов. Вычитать такое количество поправок вряд ли под силу даже армии самых опытных юристов, однако депутаты как-то умудрились проделать путь от ознакомления до одобрения в самые кратчайшие сроки, причём перед самым Новым годом Президент Владимир Путин также смог ознакомиться и подписать львиную долю наштампованного депутатами законодательного массива.

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Старт властной активности начался уже в первые дни 2020 года, когда Правительство выступило с инициативой ввести административную ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Депутаты поддержали инициативу кабмина, и теперь подобная информация будет наказываться штрафами: до 30 000 рублей – для граждан, для должностных лиц – до 100 000 руб., и юрлиц – до 1,5 млн руб. Кроме того, за несвоевременную блокировку сайтов с подобной пропагандой операторов связи будут штрафовать на сумму до 800 тысяч рублей. Закон был подписан Президентом.

Знакомые с печальной правоприменительной практикой правозащитники и журналисты уверены – под данный закон будет подпадать всё, что заблагорассудится «товарищу майору» или «гражданину прокурору», поскольку тренд на выдавливание любой дискуссии о наркотиках из СМИ существует уже давно и ежегодно только усиливается, а наказание граждан за невинные фотографии носочков с изображением конопли уже дало старт государственной наркоистерии на более низовом уровне.

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Получил поддержку пока только в первом чтении законопроект №986128-7 об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети, предполагающий реальное лишение свободы от 5 до 10 лет за «склонение к употреблению наркотиков», и если пропаганда привела к смерти по неосторожности двух и более человек — то на срок от 12 до 15 лет. Судя по настроениям «в верхах», данная инициатива имеет все шансы стать законом уже в новом, 2021 году.

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Чем склонение к употреблению отличается от пропаганды @meduzaproject https://t.co/lJgfwSgfvp — фонд андрея рылькова (@RylkovFond) December 29, 2020

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По поручению Президента РФ Владимира Путина были разработаны и приняты законы, которыми вводятся административная и уголовная ответственность за распространение недостоверной информации.

За фейки, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, теперь полагаются штрафы до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей с конфискацией или без таковой.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, введены штрафы до 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

«Уголовка» была введена за фейки о «чрезвычайной ситуации»: до трех лет ограничения свободы свободы за заведомо ложную информацию (возможен штраф до 700 тыс. руб.); до пяти лет лишения свободы за ложную информацию, которая привела к смерти или «иным тяжким последствиям» (возможен штраф до 2 млн рублей).

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За фейки о коронавирусе в России возбуждено 37 уголовных дел С марта полиция составила более 450 протоколов за фейковые новости https://t.co/2pWqs84xyn — Business FM (@Radio_BFM) December 19, 2020

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В феврале прошлого года вступили в силу последние подзаконные акты к закону «О суверенном Рунете», и в его рамках власти планировали провести учения, однако всякий раз их откладывали. В сентябре Роскомнадзор разразился угрозами в адрес операторов связи, требуя установить Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), но на самом деле, по мнению отраслевых экспертов, речь идёт о средствах фильтрации трафика (DPI). Депутаты Госдумы разработали законопроект об админответственности за неисполнение требований закона «О суверенном Рунете».

Документ был принят в первом чтении, и тоже имеет все шансы стать законом в новом году. Он предусматривает штрафы до 700 тыс. (при повторном нарушении — до миллиона) рублей. Перед голосованием разгорелись нешуточные дебаты, и многие депутаты оппозиционных фракций настаивали на том, что закон «О суверенном Рунете» попросту не работает, поэтому власти и получают саботаж на местах, и даже введение драконовских штрафов не накроет интернет цензурным колпаком.

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ГД приняла в I чтении проект о штрафах за неисполнение закона о суверенном Рунете.

Подробнее: https://t.co/ykdE5nxKwh Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко pic.twitter.com/bUgprWKFBu — Москва 24 (@infomoscow24) December 24, 2020

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Принят закон о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов за отказ удалять запрещенную в РФ информацию по требованию Роскомнадзора. Непринятие мер по ограничению доступа будет грозить штрафом до миллиона рублей. Аналогичные штрафы введены и за неудаление противозаконной информации. За повторное совершение данных правонарушений — штрафы до 8 млн рублей.

Более серьезная ответственность — за неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или о наркотиках. Это может повлечь наложение административного штрафа до 8 млн рублей.

В свою очередь, повторное нарушение данных норм влечет наложение административного штрафа до 15 млн рублей. Штраф за повторный отказ удалить такие материалы для юридического лица привязали к выручке. Он составит «от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки <…> за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение». Авторы поправок в пояснительной записке делают акцент на нарушениях, допущенных иностранными соцсетями — такими как YouTube, Facebook и Twitter.

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Госдума приняла в итоговом чтении спорный закон, дополняющий КоАП новой статьёй 13.41, которая грозит владельцу интернет-ресурса крупным штрафом за отказ удалять запрещенную информацию. Штраф за повторный отказ для юрлиц привязали к выручке компании https://t.co/TccYSYcd6S — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) December 23, 2020

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Весной депутаты реанимировали законопроект о блокировке «пиратских» приложений за 2018 год, который был принят к лету, а вступил в силу 1 октября. Уже на следующий день правообладатели предъявили иски к мобильным приложениям — под их прицел попали программы для скачивания и проигрывания музыки. Согласно этому закону, Роскомнадзор после решения суда должен направить в магазин приложений (напр., App Store или Google Play) уведомление о нарушении авторских прав в конкретном приложении. Далее владелец магазина должен сообщить владельцу приложения о необходимости в течение суток ограничить доступ к пиратскому контенту, в противном случае магазин его блокирует.

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Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы https://t.co/9AdBBH4aZi — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) May 27, 2020

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Как противовес закону о штрафах за «недопустимую критику власти» депутатом Александром Хинштейном и сенатором Андреем Турчаком был разработан законопроект, которым были вдвое увеличены штрафы за оскорбления в интернете. Кроме этого, «онлайн-оскорбление» приравняли к публичным. Авторы позиционировали свою инициативу как «законопроект против хамства чиновников», но это оказалось не более чем популистским ходом, поскольку ужесточение наказаний коснётся теперь всех граждан.

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Чиновников будут штрафовать за хамство Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей чиновникам за оскорбление граждан при живом общении, в СМИ и Интернетеhttps://t.co/JSzSgYKWX8 — Парламентская газета (@pnpru) December 30, 2020

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Как отметили эксперты, принятый закон кишит «резиновыми» определениями, которые дадут властям возможность штрафовать практически за любое резкое высказывание. При этом оскорбление в интернете наказывается штрафом в два раза большим, чем за обычное (гражданам — до 10 тыс. руб., должностным лицам — до 100 тысяч, юрлицам — до 700 тыс. рублей). Повышается и наказание за непринятие мер к недопущению оскорбления в Сети — штраф до 100 тысяч рублей.

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Депутаты выдают расширяющий понятие «оскорбление» законопроект за инициативу «против хамства чиновников» https://t.co/a9C8UfTkyv — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 8, 2020

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Ко второму чтению Турчак с Хинштейном «протащили» норму с административной ответственностью за клевету, которая предусматривает штраф для юрлиц до 3 миллионов рублей.

Закон вступит в силу через 15 дней после подписания Путиным, которое произошло 30 декабря 2020 года.

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Пристальное внимание власти уделили в 2020 году криптовалютам. Летом был принят закон «О цифровых финансовых активах», которым даются определения ЦФА и цифровой валюты, регулируются сделки с такими активами, но при этом устанавливается запрет на оплату криптовалютой товаров и услуг на территории России. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Новые правила вступили в силу 1 января 2021 года.

Минфин подготовил поправки к этому закону, согласно которым майнерам будет запрещено совершать любые сделки с криптовалютой. За нарушения граждане будут караться штрафом до 100 тысяч рублей или лишением свободы до 7 дет, юрлица — штрафом до 1 млн рублей. Отраслевые эксперты сразу подвергли эти поправки жёсткой критике, спрогнозировав окончательный уход криптовалюты в «серую зону», а также обессмысливание «закона о ЦФА».

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Подготовленные Минфином РФ поправки в закон «О цифровых финансовых активах (ЦФА)» запрещают майнерам получать криптовалюту. https://t.co/voaxYZkG9K — Пиратская партия (@ru_pirateparty) September 4, 2020

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Кроме этого, Минфин предложил ввести уголовную ответственность за отказ декларировать криптовалюту. Также на обменники и биржи могут возложить обязанность сообщать в налоговую о переводах цифровой валюты российскими пользователями, идентификация которых будет осуществляться по платёжным реквизитам банковских карт и IP-адресу. Отказ от декларирования криптокошелька, если через него прошло более 1 млн руб. в год, может стать уголовно наказуемым деянием вплоть до трех лет лишения свободы. Этим же документом Минфин предлагает отнести криптовалюту к имуществу — премьер-министр Мишустин позже подтвердил это намерение.

Эксперты попросили власти отозвать и переработать законопроекты о регулировании криптовалют.

По словам главы юридической практики «РосКомСвободы» Саркиса Дарбиняна:

«Принятый закон — это не то, чего ожидало крипто-сообщество. Он не отвечает интересам российских специалистов в этой области. Рекомендации, которые мы отправляли от лица экспертов в Минфин, к сожалению, не были учтены и, что важно, уголовные составы за недекларирование криптовалют не были изменены. С нашей точки зрения, эти составы должны были быть перенесены в КоАП, в противном случае налицо явный перегиб регулирования. Завышенная планка по административным составам (свыше 400 тыс. за недекларирование) нам тоже кажется не совсем справедливой. Одновременно с этим отсутствие нормальной работы судебной системы и правоохранительных органов пагубно влияет на стремление держателей криптоактивов декларировать своё имущество: они опасаются возбуждения уголовных дел без оснований, обысков и отжима токенов и криптовалюты и поэтому никто не хочет декларировать криптовалюту в России».

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Очередной способ борьбы с «серыми» SIM-картами предприняли депутаты также под конец осенней сессии. Ими был принят закон о дистанционной регистрации SIM-карт и о возможности блокировать утерянные мобильные телефоны по номеру IMEI. Автор документа, Максим Кудрявцев, в пояснительной записке мотивировал принятие поправок в закон «О связи», в частности, борьбой с лжеминированиями. Операторы связи выступили против этой инициативы, поскольку каждой компании она будет обходиться в 10 миллиардов рублей ежегодно.

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Крупнейшие операторы связи МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» обратились в администрацию президента, правительство и Госдуму с предупреждением о том, что потери от принятия законопроекта о дистанционной идентификации абонентов будут составлять 10 млрд руб…https://t.co/PvKs3LMuoM — Коммерсантъ (@kommersant) December 7, 2020

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Но парламентарии не услышали отрасль. Теперь для идентификации абонента, в том числе при подключении виртуальных сим-карт eSIM, будет использована единая биометрическая система (ЕБС) «Ростелекома». Оказание услуг пользователям корпоративных сим-карт будет возможно только после внесения сведений о них и их номерах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Аналогичная обязанность по внесению сведений предусмотрена для владельцев устройств интернета вещей.

Для оказания услуг оператор должен будет в течение минуты проверять сведения в ЕСИА или подтверждать данные об абоненте по запросу от оператора ЕСИА. Это будет контролировать Роскомнадзор с помощью системы мониторинга, которой оператор должен будет дать доступ к сведениям об абонентах и их устройствах.

Закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.

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Сразу после голосования за принятие поправок к Конституции РФ уже знакомые нам своей запретительской деятельностью депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас разработали законопроект, ужесточающий антиэкстремистское законодательство по части «нарушения территориальной целостности РФ». Касается это и публичных призывов в интернете, которые депутаты почему-то решили карать суровее, чем за озвученные без применения Сети и СМИ.

Если правонарушение произошло впервые, то сначала наступает административная ответственность, и гражданам за онлайн-сепаратизм полагается штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, юрлицам — до 500 тыс. При повторном деянии (280.1 УК РФ) наступает уголовная ответственность, предусматривающая штрафы до 400 тысяч рублей, а также лишение свободы до 4 лет.

В Уголовный кодекс вводится новая статья 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

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Путин подписал сегодня ряд законов, среди которых — о введении ответственности за «отчуждение» российских территорий и о приоритете Конституции над международными соглашениями. https://t.co/FagMc3oXpE — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 8, 2020

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Не оставляли власти без внимания и тему «иностранных агентов». В Госдуму был внесён большой пакет поправок, расширяюший это понятие и на физлиц тоже, а также вводящий запрет на распространение ими информации в СМИ и Сети без указания на то, что он выполняет функции «иноагента».

Принятый в декабре в I чтении документ расширяет перечень иностранных источников, финансирование из которых является одним из условий для признания некоммерческой организации иноагентом, путем включения в него российских юридических лиц, конечными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Инициативой также вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Кроме того, законопроект запрещает регистрировать структурные подразделения иностранных НКО в жилых помещениях.

Правозащитники и юристы считают этот законопроект попыткой усиления давления на неподконтрольные властям организации и «правовым маразмом». Тем не менее, после 13 января, когда намечено внесение поправок ко второму чтению, этот законопроект имеет шансы быть принятым в таком же ускоренном режиме.

Ранее был принят другой закон, согласно которому иноагентами будут теперь признавать физлиц за политическую деятельность. Под «политической деятельностью» в законе подразумевается организация и участие в митингах и шествиях, а также участие в выборах, деятельности политических партий и формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе с помощью опросов и исследований.

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Из 390 депутатов против проголосовал всего один — Сергей Иванов из ЛДПРhttps://t.co/oDgNfEb24R — Meduza (@meduzaproject) December 27, 2020

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Документом вводятся штрафы за распространение информации «без соответствующей маркировки» о физических лицах и организациях, которые признаны иностранными агентами.

Как следует из текста закона, гражданам, распространившим сообщение об иноагентах без указания на то, что организация внесена в соответствующий список, грозит штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения — то есть, как утверждают депутаты, компьютера, с которого распространено сообщение.

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Тетя из Украины прислала вам денежку ко дню рождения? Поздравляем, вы потенциальный иноагент! Больше никаких постов с рецептами, инструкций для переживших домашнее насилие или «Возвращения имен» — под ограничения могут попасть абсолютно разные вещи. — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 25, 2020

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Закон вступил в силу со дня его опубликования, т.е. — 30.12.2020 г.

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С весны прошлого года власти начали кампанию против иностранных социальных сетей — они обвинялись в цензуре, поскольку применяли правила своей модерации к некоторым российским СМИ, чьи публикации в этот форма не вписывались. Поэтому депутаты решили наказывать за «непослушание» YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и другие площадки блокировкой или замедлением работы сайта на территории России. Один из авторов этих поправок, Александр Хинштейн, сравнил данную меру «с ядерным оружием, которое никогда не применят».

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Хинштейн сравнил блокировку YouTube с ядерным ударом по Вашингтону https://t.co/9Pqzdv9Vzb — Интерфакс (@interfax_news) December 9, 2020

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Закон приняли в сжатые сроки. Роскомнадзор получил право на блокировку интернет-ресурсов, «допускающих ограничения в отношении российских СМИ», а также уже вышеупомянутое замедление трафика. Кроме этого, в будущем могут ввести штрафы, законопроект о которых внесут позднее. Надзорное ведомство также сможет полностью или частично блокировать ресурсы, которые ограничивают значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения или другим.

По мнению руководителя «РосКомСвободы» Артёма Козлюка теперь повышается шанс, что в России ограничат доступ к крупнейшим в мире интернет-ресурсам. В комментарии для BBC он отметил:

«Я не удивлюсь, если уже в следующем году мы увидим записи в реестре о блокировке Твиттер, Фейсбука, YouTube или каких-то еще других интернет-сервисов. Чем тяжелее контент, который генерирует та или иная платформа, тем легче применить к нему санкции. Если говорить про Youtube, то можно таким образом снизить качество, делая препятствия с помощью оборудования, которое находится на стороне оператора связи, что хотя он вроде как не будет заблокирован, но пользоваться им будет сложно».

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Депутат Антон Горелкин разработал законопроект, регламентирующий работу с общедоступными персональными данными. Он предлагает операторам общедоступных персональных данных (список операторов еще предстоит создать) размещать и распространять опубликованные пользователями данные без их согласия. Также предлагается обязать операторов удалять персональные данные россиян и менять параметры разрешения по их обработке по первому запросу. Согласие на обработку данных может даваться непосредственно оператору, либо через специальную информационную систему Роскомнадзора.

Ассоциация больших данных выступила против этой инициативы, поскольку написанный Горелкиным законопроект содержал множество логических ошибок и в целом только усложнит обработку общедоступных данных. Бизнес попросил депутатов не принимать проект закона, но законотворцы отрасль не услышали. «Закон Горелкина» был принят в череде тех законопроектов, которые рассматривались в той странной спешке, о которой уже писалось выше.

Закон частично вступает в силу 1 марта 2021 года, кроме требования к операторам о сроках публикования информации об условиях обработки ПД, которое вступает в законную силу с 1 июля 2021 года.

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Был введён запрет на публикацию данных о жизни и работе силовиков, судей, военнослужащих и сотрудников контролирующих органов (закон «о праве на ЛСДУЗ»).

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В Госдуму внесён законопроект «о праве на ЛСДУЗ и ЙФЯУ9» | РОСКОМСВОБОДА https://t.co/m2HOmaJBkt — pmihail1 (@pmihail1) December 8, 2020

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Поправки сделают невозможным распространение любых сведений о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.

Распространять сведения о них можно будет только по решению суда при расследовании уголовного дела или после разрешения «должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность».

Правозащитники и журналисты считают это мерой, которая сделает невозможной публикацию расследований в отношении силовиков и топ-чиновников.

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Под конец года единороссы «достали с антресолей» проект закона 2017 года о регулировании деятельности социальных платформ. Туда было внесено несколько новых правок, которые ставят сервисы с посещаемостью более 500 тысяч пользователей в сутки в достаточно жёсткие правовые рамки. Теперь РКН будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.

Закон вступит в силу с 1 февраля и обяжет соцсети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Речь идет о:

материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий;

данных о способах изготовления и использования наркотиков;

информации о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

информации, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

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Госдума приняла поправку об обязанности социальных сетей с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. — Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) December 22, 2020

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Владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к такой информации. А если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, то в течение суток обязан отправить данные в Роскомнадзор. Временно сообщение или видео все равно нужно заблокировать, а контрольное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений.

В том случае, если пользователю будет казаться, что ограничение соцсеть наложила предвзято, то он сможет обратиться в Роскомнадзор. Ведомство будет уполномочено принять решение о восстановлении доступа.

Лица, которые посчитают, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться за судебной защитой — в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

За неудаление противоправного контента накажут. На это как раз и направлен закон о крупных штрафах для соцсетей и других интернет-ресурсов, о котором говорилось выше.

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Депутат Дмитрий Вяткин тоже сделал россиянам предновогодний подарок, внеся в Госдуму сразу два законопроекта, ужесточающих наказания за слова, в том числе — произнесённые или написанные в Сети. Первым вносятся изменения в статью 213 УК РФ, предполагая за «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения» повышенные штрафы и даже реальный срок до пяти лет.

Второй призван бороться с клеветой, которая, по словам автора, «вся переместилась в интернет». Он вносит изменения в статью 128.1 УК, и тоже предполагает крупные штрафы и лишение свободы до 5 лет. Причём принятый депутатами закон должен защитить не кого-то конкретного, кто посчитает себя пострадавшим от клеветы, а ещё и «нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределённых».

Естественно, ничего, кроме желания запугать пользователей, особенно тех, кто занимается расследованием теневой деятельности российских политиков, в этом законе нет. Как бы пафосно депутат Вяткин ни вещал от имени ветеранов боевых действий или медицинских работников.

Обе инициативы единоросса Госдума приняла во всех чтениях, одобрены Советом федерации и подписаны Президентом. Причем эти законы — далеко не единственные «правовые шедевры» Вяткина.

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Госдума приняла законопроект о возвращении лишения свободы в качестве наказания за клевету. В УК вводят понятие «клеветы в интернете», а судить будут и за клевету о «нескольких лицах, в том числе индивидуально неопределенных». Объясняем, что это значит https://t.co/N7vWBPeUqc pic.twitter.com/PPN6n4fv9Q — Медиазона (@mediazzzona) December 23, 2020

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В 2021 году вряд ли народные избранники «ослабят хватку», поскольку уже внесены, а некоторые даже приняты в первом чтении следующие законопроекты:

установление админответственности за нарушение законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (штрафы до полумиллиона руб.) — законопроект прошёл первое чтение;

возможный запрет зарубежных или неодобренных властями криптопротоколов;

очередной «пакет Яровой» — уже относительно усиления ответственности за «реабилтитацию нацизма», предполагающий миллионные штрафы, и лишение сводобы сроком до 5 лет, — оба законопроекта приняты в I чтении;

регулирование деятельности кабельных операторов с полным доступом Роскомнадзора к их сетям;

принудительный сбор ДНК осуждённых и даже подозреваемых — документ также принят в первом чтении;

запрет демонстрации изображений нацистов в интернете.

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Запреты в Интернете начинались типа борьбой с педофилией,а закончились штрафами и посадками за оскорбление величия, за пикеты и митинги, за неуважение к ворам и убийцам, за Правду о чинах, царях и режиме! Гулаг прет из всех щелей — липкий страх совка, о свободе слова нет и речи! — AVRELY (@Rouslan5) December 28, 2020

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Есть также небольшие видеообзоры некоторых законов, о которых мы написали в этом дайджесте, их сделали главред It’s My City Дмитрий Колезев и канал «Редакция» Алексея Пивоварова:

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