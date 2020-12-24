Депутаты одобрили штрафы за игнорирование требований «суверенного Рунета»

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект №1061159-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за отдельные правонарушения в области связи и информации)», который вводит штрафы для операторов связи и владельцев точек обмена трафиком за неисполнение требований закона «о суверенном Рунете» (90-ФЗ).

Соответствующую инициативу внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Закон «о суверенном интернете» был принят в мае 2019 года с целью «обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации», но большинство экспертов увидели в нём лишь желание властей взять под тотальный контроль всю Сеть. Согласно этому закону, операторы связи «для обеспечения устойчивости российского сегмента сети интернет» должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае чрезвычайных ситуаций. Еще одна цель — «централизованный мониторинг и защита граждан от информации, запрещенной к распространению в РФ».

Закон должен позволить Роскомнадзору в случае возникновения «угроз функционированию интернета на территории РФ» осуществлять централизованное управление трафиком.

Хинштейн и Боярский в пояснительной записке отметили, что отсутствие в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за несоблюдение обязанностей, предусмотренных законом о суверенном интернете, «формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей». В связи с этим они предложили ввести штрафы за такие нарушения.

Так, например, ответственность вносится за непредоставление в Роскомнадзор информации, в том числе об имеющихся у операторов номерах автономных систем, о сетевых адресах, принадлежащих автономной системе, о местах установки средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами территории РФ, о маршрутах сообщений электросвязи, об инфраструктуре сети связи.

Предлагаемые суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц, например, варьируются от 20 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

Законопроектом также предлагается установить административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения — в этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Перед голосованием разгорелись нешуточные дебаты, во время которых как сами авторы поправок, так и критики законопроекта сказали очень много интересного.

Во-первых, нельзя не отметить новой тенденции, которая заключается в том, что инициаторы последних законов, направленных на усиление цензуры и слежки, перестали озадачивать себя поиском убедительной аргументации в думских прениях, ограничиваясь пафосными заявлениями. К примеру, сегодня депутат Хинштейн несколько раз прибегал к упоминанию «многонационального народа России», в интересах которого якобы и происходит данная «суверенизация» Сети.

Во-вторых, инициаторами поправок не предоставляется никаких исследований, статистических обоснований, из-за чего, собственно, они и решили зарегулировать ту или иную отрасль. Так, на вопрос депутата Андрея Куринного (КПРФ) о списке злостных нарушителей 90-ФЗ Хинштейн ответить не смог, пообещав предоставить такой список позже (видимо, имелось в виду второе чтение).

Высказывавшиеся депутаты не могли в целом понять смысла вносимых в законодательство поправок. Многие выразили мнение, что и закон-предтеча — «о суверенном Рунете» — не слишком-то наполнен смыслами.

Либерал-демократ Сергей Иванов в своей привычной манере обрушился с критикой всех последних инициатив единороссов, в частности — Хинштейна с Боярским. По его мнению, операторы должны будут «поставить мифические коробочки», чтобы власти могли всё отслеживать, «а в случае чего — блокировать». Он назвал попытки «всё отключать» повторением «белорусского сценария», когда за неотфильтрованную информацию будут наказывать операторов. Также представитель ЛДПР напомнил:

«Наша фракция была тогда против принятия закона о «суверенном рунете», так и сейчас не рекомендует голосовать за новый законопроект. Знаете, как бы вы ни пыжились, слава богу, прогресс не стоит на месте, и мы всё равно будем получать ту информацию, которая нам нужна, без всяких барьеров».

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В ответ на комментарий Иванова Хинштейн, как уже говорилось выше, разразился пафосным заявлением о «многонациональном народе России», а также косвенно признал, что принятый более чем полгода назад федеральный закон 90-ФЗ не работает, поэтому необходимо внести в КоАП поправки, которые заставят отраслевиков его соблюдать. «Если не научимся уважать своё законодательство, мы никогда не добьёмся построения правового государства», — закончил он свой спич.

Законопроект ожидаемо был принят в первом чтении большинством голосов.

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