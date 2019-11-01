Минцифры снова отменило учения по «Суверенному Рунету»

Не состоялись учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России, запланированные на 20 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

«Учения не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта «Информационная безопасность» и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — сказали в пресс-службе Минцифры РФ.

Согласно приказу министерства, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте и июне учения были отложены из-за ситуации с коронавирусом и домашнего режима.

На 20 марта планировали работу по блокировке трафика с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Всероссийские учения по работе Рунета начались в декабре 2019 года. Они показали готовность государственных органов и операторов связи результативно реагировать на возможные угрозы, отметили в Минцифры.

1 ноября 2019 года вступил в силу так называемый закон о суверенном интернете, якобы необходимый для того, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится.

Закон подвергся критике и вызвал большой резонанс. Эксперты указывали на то, что «Чебурнет» создается для того, чтобы в случае необходимости отключить Россию от глобальной Сети по аналогии с «Великим китайским файерволом».

Согласно новому исследованию Qrator Labs, Россия по итогам 2019 года опустилась с 11-го на 13-е место в глобальном рейтинге устойчивости. Связано это в том числе и с процессами, вызванными внедрением требований по «суверенизании» Рунета.

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