Рунет теряет устойчивость

По итогам 2019 года Россия потеряла две позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета и заняла в нем 13-е место, следует из отчета компании Qrator Labs, с которым ознакомился «Ъ». В тройку стран с самым устойчивым интернетом входят Бразилия, Германия и Швейцария. Устойчивость рунета относительно сегментов интернета других стран в последние годы постоянно снижается: например, еще по итогам 2015 года Россия занимала в рейтинге третье место после Великобритании и США.

Россия ухудшила позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивыми сегментами национального интернета, опустившись с 11-го на 13-е место, следует из отчета Qrator Labs. Эксперты связывают это с продолжающимся укрупнением рынка интернет-операторов и сра…https://t.co/7GtVskJfW2 — Коммерсантъ (@kommersant) September 7, 2020

Отчет Qrator Labs представляет собой результаты исследования влияния возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов Интернета. В России, как и ранее, таким оператором выступает «Ростелеком». Сбой в его работе приведет к тому, что 5,08% сетей российского интернета будут недоступны.

Наибольший риск возможности сбоев в работе российского сегмента интернета связан с укрупнением в стране игроков рынка связи, отмечает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков:

«В ситуации, когда идет активная скупка малых игроков крупными участниками рынка, отказ одной из таких сетей может привести к проблемам уже на национальном уровне. Например, американский оператор связи CenturyLink, ставший пару лет назад крупнейшим игроком рынка связи США, на прошлой неделе допустил инцидент, который привел к масштабному отказу не только сетей CenturyLink, но и огромного числа других интернет-провайдеров. Консолидация отрасли неизбежно приводит к такого рода проблемам вне зависимости от качества менеджмента отдельных игроков».

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Согласно отчету TMT Consulting по итогам первой половины 2020 года, в России четыре интернет-провайдера формируют почти 70% абонентской базы в стране — это «Ростелеком», «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»), МТС и «Вымпелком» («Билайн»).

Повысить устойчивость сегментов интернета может использование сетевыми операторами наряду с протоколом IPv4 (Internet Protocol version 4; создан в 1981 году) более продвинутой версии IPv6 (создана в 1996 году), считают эксперты. В мире чуть больше 30% пользователей работают по новому протоколу, в России же этот показатель немногим превышает 5%.

«В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на 5. В этом году оно достигло в общей сложности 40, — комментирует Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. — Однако самый важный факт, который следует отметить, — это значительные улучшения в надежности и IPv4, и IPv6. Более того, в будущем неизбежен момент, когда новая версия протокола IP займет лидирующие позиции и в нашем рейтинге станет основной».

«Надежность IPv6, даже с учетом частичной доступности, выглядит лучше, чем у IPv4. Средняя доля сетей, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, составляет 36,22% для IPv4 и 28,71% для IPv6. При этом, к сожалению, степень внедрения IPv6 в странах в два раза ниже, чем в случае с IPv4: современной версии протокола предстоит пройти еще долгий путь до полного развертывания на сетях операторов связи», — резюмирует Артем Гавриченков, предполагая, что «нынешних участников рынка трудно заставить перейти на новый протокол, потому что им придется модернизировать оборудование и аппаратно-программные комплексы, а это серьезные траты».

Ранее эксперты Qrator Labs объясняли, что большую роль в устойчивости Рунета играет его связность, которая зависит от количества трансграничных переходов — чем их больше, тем связь устойчивей. Поэтому принятый в прошлом году закон о «суверенизации» российского сегмента Сети делает его уязвимым. Согласно последним данным Общества защиты интернета (ОЗИ), индекс связности интернета пока продолжает оставаться достаточно высоким, однако по сравнению с 2019 годом можно видеть достаточно ощутимое его падение в году нынешнем.

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