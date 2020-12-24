Посты об иноагентах: 2500 рублей с конфискацией компьютера

Госдума занялась ужесточением законодательства об иностранных агентах. Так, на днях парламентариями был принят закон, которым данный статус может быть присвоен физическим лицам, занимающимся в России политической деятельностью, получая деньги за свою деятельность из-за границы.

Также в перечень иностранных агентов будут включены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование.

Указанных политических объединений и физлиц обяжут подать заявление о включении их в список иностранных агентов. Также они должны будут предоставить в Минюст данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, которые они получили от иностранных источников.

Кроме того, закон запрещает иностранным агентам занимать должности на государственной и муниципальной службе, также им запрещен допуск к государственной тайне. К тому же на них распространят требование обязательно указывать при публикации любых своих новостей и материалов, что они относятся к иноагентам. При публикации в СМИ и интернете будет требование указывать связь с иноагентом организации, которая получила такой статус, и любого ее сотрудника.

Но на этом депутаты решили не останавливаться. В первом чтении был принят законопроект №1060950-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения ответственности за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента». Документом вводятся штрафы за распространение информации «без соответствующей маркировки» о физических лицах и организациях, которые признаны иностранными агентами.

Как следует из текста законопроекта, гражданам, распространившим сообщение об иноагентах без указания на то, что организация внесена в соответствующий список, грозит штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения — то есть, как утверждают депутаты, компьютера, с которого распространено сообщение.

Должностным лицам грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, также с конфискацией предмета правонарушения. Самим организациям-иноагентам за неуведомление Минюста о финансировании из иностранных источников грозят штрафы на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, а за распространение своих материалов без соответствующей маркировки — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил голосовать против инициативы:

«Я хочу, чтобы депутаты поняли, что они делают. Докладчик говорит: мы не знаем, как это будет работать, мы надеемся, что конфискации не будет. Вот сегодня мне прислали сообщение о [депутате Госдумы Дмитрии] Вяткине, например. Перед тем, как это переслать, мне надо зайти на сайт Минюста и посмотреть, не внесен ли он в список иноагентов. Иначе я не имею права сообщение о нем пересылать! Нас после того, как мы будем принимать этот законопроект, нас уже не «бешеным принтером» будут называть, а «врагами народа», потому что я что-то не припомню, чтобы мы народу в последнее время что-то дружественное сделали»».

.

Напомним, Иванов столь же эмоционально высказался о законопроекте, которым вводятся штрафы за неисполнение операторами связи и владельцами точек обмена трафиком требований закона «о суверенном Рунете». По мнению парламентария, последние инициативы представителей фракции «Единая Россия» направлены на усиление слежки и цензуры.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный высказал опасение, что штрафы могут коснуться миллионов граждан России, которые могут случайно распространить информацию, не зная о том, что какая-то организация признана иностранным агентом.

«Не хотелось бы забегать вперед, что будет принято решение о конфискации предмета. Мы в своем законопроекте прописываем, но это будет только на основании решения суда», — заверил автор новеллы, депутат от «Единой России» Андрей Альшевских. «Цель этого закона — оградить вмешательство в наши внутренние дела. А если вам какой-то иностранный агент что-то отправит — идите в суд объяснять, случайно это было или с умыслом. Ну не дети, коллеги, не дети! Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным», — поддержал идею спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В итоге законопроект был одобрен. Сейчас у депутатов есть 30 дней для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта.

Ранее против репрессивного законодательства в отношении НКО выступали многочисленные правозащитные организации России, в числе которых фонд «Общественный вердикт», Санкт-Петербургская организация «Гражданский контроль», Московская Хельсинкская группа, ПЦ «Мемориал», Сахаровский центр, Центр защиты прав СМИ, Международный Мемориал, Центр «Сова». Кроме того, омбудсмен по правам человека при Совете Европы Дуня Миятович рекомендовала Госдуме не принимать новые законы как репрессивные, опасаясь, что они повлияют на и без того скудную свободу объединений в России.

Термин «Иностранный агент» в России не несёт никакой смысловой нагрузки, но созвучен термину «Враг народа», и те, кто пытаются вколотить его в головы доверчивых граждан, чётко понимают, что делают.

Вот они и есть настоящие враги народа и нашей страны. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 23, 2020

«К слову об иноагентах, — пишет главред It`s My City Дмитрий Колезев, — вчера таковым Минюст назвал екатеринбургскую АНО «Акцент», которая является юридическим лицом Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге. Того самого центра, который проводил нашумевшую Уральскую неделю гордости. Политической деятельностью признали изучение общественного мнения и мониторинг нарушения прав членов ЛГБТ-сообщества».

Михаил Ходорковский на «Эхе Москвы»: «Путин хочет донести, что любой человек в оппозиции либо дурак, либо иностранный агент» — Эхо Москвы (@EchoMskRu) December 18, 2020

Виталий Аверин, член совета незарегистрированного движения за права избирателей «Голос»: «Вопрос состоит в том, как государство будет доказывать иностранное финансирование незарегистрированного объединения. Наверное, сначала Минюст найдет его информационный ресурс, на котором размещались якобы политические публикации. Затем они попытаются доказать, что у ресурса был иностранный источник финансирования. С этим сложнее». Движение отказалось от статуса юридического лица после того, как Минюст признал его «иноагентом».

Новейшие законы Госдуры не оставляют вариантов: нужен реестр частных данных силовиков, благо не обязательно вести его в России) — ❌Фёдор Крашенинников❌ (@Fyodorrrrr) December 23, 2020

Судя по заголовкам из пуш-уведомлений, за короткий срок Госдума запретила всё, кроме уплаты налогов и восхваления всевеликого. — Анатолий Кравченко (@tikaipo) December 23, 2020

.

.

.