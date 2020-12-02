Хинштейн сравнил блокировку YouTube с ядерным оружием, которое никогда не применят

Законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ распространяется на все интернет-ресурсы независимо от места их регистрации, причём их контент должен быть на русском языке и ориентирован на россиян. Об этом заявил один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн на общественных слушаниях по борьбе с интернет-цензурой в отношении российских СМИ.

Хинштейн уточнил условия блокировки интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ. Глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что контент таких ресурсов должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ:https://t.co/8SMJSfxaDE pic.twitter.com/VjosRgBdfd — ТАСС (@tass_agency) December 2, 2020

Депутат пояснил, что если кто-то проводит цензуру в отношении, например, интернет-страницы, аккаунта русскоязычной общины в Прибалтике, то законопроект его не коснётся. Ограничение же доступа к видеохостингу YouTube, по его словам, малореализуемо:

«Блокировка таких значимых интернет-ресурсов, как тот же YouTube, на территории РФ ― это, в моем понимании, малореализуемая конструкция. Не с точки зрения технической ― здесь как раз понятно, как это сделать, а с точки зрения сущностной. Мы закладываем эту норму как крайнюю меру ответных действий со стороны России в качестве элемента сдерживания».

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Глава комитета Госдумы провел аналогию этой ситуации с ядерным оружием, подчеркнув, что разработчики создали его исходя из того, что оно не будет применяться.

В ГД назвали малореализуемой полную блокировку YouTube на территории России https://t.co/ErERiBRgmA — РАПСИ (@rapsinews) December 2, 2020

«Я хочу выразить надежду на то, что все участники рынка и отрасли правильно и адекватно понимают внесенные инициативы, уважают Российскую Федерацию, российское законодательство, интересы российских граждан, конституционные права и понимают, что у нас должен быть механизм, защищающий права и законные интересы граждан для того, чтобы каждый мог реализовать заложенные в Конституцию права. Мы очень рассчитываем на то, что крупные интернет-ресурсы, работающие в России с уважением и пониманием отнесутся к нашему законодательству, в том числе и к этой инициативе, и она для них станет, надеюсь, определенным сдерживающим фактом», — также сказал депутат.

Напомним, законопроект №1058572-7 был внесен в Госдуму в связи с участившимися случаями введения администрациями зарубежных соцсетей санкций по отношению к аккаунтам российских СМИ. Авторами поправок в законы «Об информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» выступили сенатор Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, среди которых Хинштейн, Сергей Боярский и Антон Горелкин. По их мнению, санкции соцсетей являются «примером необоснованного политического цензурирования со стороны глобальных ИТ-компаний и нарушают права граждан на свободный поиск, доступ и распространение информации».

Документом предусматривается процедура полного или частичного ограничения доступа к интернет-ресурсам, допускающим в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации, а также ограничивающего доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

В своём Telegram-канале депутат Горелкин тоже заявил, что народные избранники не горят желанием ограничивать доступ к YouTube, однако точка давления на платформу им крайне необходима:

«Я не знаю никого из своих коллег, кто реально хотел бы или планировал перекрыть доступ к самому популярному в мире видеохостингу. Наша задача — обозначить крайнюю точку, до которой мы готовы дойти, если компания отказывается работать в России по российским законам. Скорее всего, это не произойдет никогда. Не могу представить менеджера Google, который лишит компанию значительной части зарабатываемых в России денег. Просто у IT-гиганта раньше была возможность встать в позу «а что вы мне сделаете». С принятием нового закона станет понятно — что и при каких условиях. Когда приходит определенность, договариваться проще».

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Горелкин в качестве одного из примеров договороспособности зарубежных компаний привёл кейс с предустановкой российских приложений в iOS: «…Как только прописали законодательно механизм и санкции, сразу нашлось устраивающее всех решение».

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