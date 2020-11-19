В Госдуму внесён законопроект о блокировке Twitter, YouTube и Facebook

Запущенная в ротацию рядом прогосударственных СМИ и Роскомнадзором медиаистерия вокруг якобы цензуры российских новостных порталов популярными зарубежными платформами дала свои плоды — в Госдуме зарегистрирован проект закона №1058572-7, которым вносятся поправки в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Новая инициатива сенатора Алексея Пушкова и шести депутатов, среди которых Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Антон Горелкин, предполагает введение санкций против соответствующих интернет-платформ вплоть до блокировки за «ограничение доступа к материалам российских СМИ». Они предложили ввести в законодательство статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Предполагается, что чиновники будут вести список таких нарушителей.

Статус владельца ресурса, причастного к нарушениям прав и свобод, компании будет присваивать генпрокурор России по согласовнию с МИД в том числе за «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации». Также такое решение может быть принято в случае, если интернет-ресурс ограничивает доступ «к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан». Роскомнадзор сможет вводить полное или частичное ограничение доступа к таким ресурсам с помощью аппаратуры на сетях операторов связи.

«В качестве основания приведены жалобы российских СМИ (Russia Today, РИА Новости, Крым 24) на Twitter, Facebook и YouTube», — заметил руководитель публицистического интернет-журнала It’s My City Дмитрий Колезев.

Глава комитета Госдумы по информполитике и связи, депутат Хинштейн отметил что законопроект был разработан по просьбе Роскомнадзора как некий «механизм реагирования на цензуру против российских граждан и СМИ».

Внесли с коллегами законопроект, разработанный по просьбе @roscomnadzor: теперь у государства появится механизм реагирования на интернет-цензуру против российских граждан и СМИ. https://t.co/DJ0unCjvbO — Александр Хинштейн (@Khinshtein) November 19, 2020

Как мы уже упоминали ранее, провластные СМИ, а также государственные ведомства и политики устроили настоящую кампанию против зарубежных интернет-площадок, прежде всего — Facebook, Twitter и YouTube (владелец — Google), утверждая, что они вводят против отечественных новостных ресурсов цензуру, хотя в ряде случаев потом выяснялось — точно такие же ограничения в связи с политикой сообщества накладывались на другие, в том числе зарубежные средства массовой информации и блогеров, а уже введённые «санкции» порой снимались, как это произошло с фильмом портала «Украина.Ру».

Как считает руководитель «РосКомСвободы» Артем Козлюк, называть цензурой подобные действия нельзя — в данном случае мы видим модерацию ресурса:

«YouTube или другая соцсеть — это частный корпоративный портал, и владелец вправе устанавливать свои правила. Есть администрация, которая рассматривает обращения, модерирует группы, каналы, паблики и сама решает, что является допустимым, а что нет. У Pornhub одни меры допустимого, у Facebook — другие».

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Но это не остановило российские власти. Роскомнадзор слал в американские соцсети одно официальное письмо за другим, требуя прекратить введение ограничений против новостных ресурсов с российским происхождением, затем посоветовал отечественным СМИ переходить на интернет-площадки в РФ. Видимо, Роскомнадзору этого показалось мало (а может российские СМИ слишком неохотно уходят с заграничных площадок), и он обратился к законотворцам.

Накануне внесения законопроекта в Госдуму Роскомнадзор выдал очередной пассаж в адрес Google. Якобы YouTube установил ограничения в отношении одиозного российского журналиста Владимира Соловьёва, после чего его ролики исчезли из категории «В тренде», и надзорное ведомство назвало такую политику сервиса попыткой «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

Пользователи Рунета в основном иронично отнеслись к официальному письму РКН. Так, владелец TgVPN, интернет-эксперт Владислав Здольников написал:

«Вдумайтесь: государственный орган, который блокирует сотни тысяч сайтов, ТРЕБУЕТ от коммерческой компании, находящейся в другой стране, добавлять ролики какого-то <ведущего российского ТВ> в какой-то там раздел».

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Здольников также поймал РКН на непоследовательности, напомнив рекомендацию переходить на российские видеоплатформы.

Но, по-видимому, Роскомнадзор уже начинал эту информационную истерию с вполне себе серьёзными намерениями и далекоидущими планами. Недавно Артём Козлюк в своих высказывал мнение, что надзорное ведомство готовится потихоньку инициировать ограничение доступа и будет инкриминировать социальным сетям отказ в сотрудничестве.

«После ухода Жарова все страницы РКН велись очень вяло, но сейчас их прорвало, и именно в отношении социальных сетей по поводу удаления материалов СМИ. При этом РКН всегда обращает внимание именно на провластные статьи, даже если они достаточно сомнительные. Кроме того, сейчас ведомство посоветовало российским СМИ перейти на отечественные хостинги», — объясняет он.

Собственно, это и случилось. Однако поддержку среди российских пользователей новая инициатива получит вряд ли.

помёт в тренды не пустили ) — Viper (@snakeviper_) November 19, 2020

Хинштейн, Боярский и Пушков написали законопроект, разрешающий Генпрокурору и МИДу блокировать любой ресурс, не выводящий в тренды материалы госСМИ. Речь идет прежде всего о Twitter, Facebook и Youtube. https://t.co/rhlwBzKYTi — SOTA (@SotaVision) November 19, 2020

«Убирайте пропаганду и создавайте достоверную информацию, — комментирует в канале «Эха Москвы» пользователь Siegfried. — Телеграм доблокировались, что создали свой канал. Смешно. Не ну вот серьёзно. Лучше бы работой занимались, а не репрессиями».

Google в этой ситуации нужно опубликовать все данные аналитики ютуба этих каналов.

Чтобы весь мир видел, как эти бесстыжие и брехливые пропагнадисты накручивают себе просмотры с помощью ботоферм. Ещё данные о подписчиках, большинство из которых боты. Опозорить их на весь мир. — Аксиома (@Search_Veritas) November 19, 2020

это какой то дебилизм. мне вообще насрать на отечественные сми это в 99% случаев государственные помойки которые можно использовать толька как официальный источник информации из гос.органов, больше они нахер ни для чего не нужны. из-за этого блкировать соц.сети это маразм! — ็็็็็็็็็็็็็Максим Солнцев (( ͡° ͜ʖ ͡°) at ⌂) (@sunandchamomile) November 19, 2020

«Очень полезная может получиться инициатива, если потом Хинштейн, Соловьев, Симоньян и RT удалят свои аккаунты из твиттера и ютуба навсегда», — считает пользователь Александр Головач.

возня с телеграмом ничему не научила — Joney (@Joney_M_) November 19, 2020

«Попытка воспрепятствовать росту аудитории». YouTube мешает роликам Владимира Соловьёва попасть в тренды, считает Роскомнадзор pic.twitter.com/ZWptdlNDnW — Открытые медиа (@OpenMedia_io) November 19, 2020

Роскомнадзор заставляет пользователя YouTube смотреть шоу Владимира Соловьева pic.twitter.com/hgWhZb5R19 — Pavel Chikov (@pchikov) November 19, 2020

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«Впрочем, вряд ли такой закон будет работать и эффективно применяться, — считает Дмитрий Колезев. — Я уже писал, что реалистичность планов по блокировке YouTube вызывает сомнения. Оснований для блокировки чего угодно и сейчас можно найти с достатком. Законов для этого принято с избытком. Была бы политическая воля и техническая возможность — YouTube заблокировали бы хоть завтра. Но пока не решаются».

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