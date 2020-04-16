В Госдуме реанимировали законопроект о блокировке пиратских приложений

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг одобрил ко второму чтению законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Напомним, проект закона №386109-7 «О внесении изменений в статьи 15-2 и 15-7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав)» был внесён в Госдуму депутатами М.Мукабеновой, О.Николаевым и А.Ющенко в феврале 2018 года. Летом того же года он был принят в первом чтении, после чего отложен до поступления правок, на что отводился месяц, который в итоге затянулся на два года.

Документом предлагается блокировать теперь уже не только сайты, но мобильные приложения, нарушающие авторские права. Законопроект вводит термин «программное приложение». Под этим предложено понимать «программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете». Также вводится термин «владелец программного приложения».

Автор законопроекта Марина Мукабенова перечислила ряд поправок, одобренных ко второму чтению. Так, предлагается обязать информационный ресурс самостоятельно ограничивать доступ в случае отказа или бездействия владельца программного приложения. Предлагается также обязать оператора связи ограничивать доступ к приложению после получения информации от Роскомнадзора. Предполагается, что законопроект вступил в силу в октябре 2020 года.

Эксперты при правительстве РФ предлагали доработать законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Они просили исключить риски злоупотребления правом и применения законодательной инициативы за пределами сегмента мобильных приложений, следует из заключения рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве РФ.

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