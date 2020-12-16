Запреты, без которых нам не жить

Российские парламентарии приняли в третьем чтении пакет законов, которые ещё на заре своего появления вызывали беспокойство у правозащитников и пользователей Рунета, поскольку, несмотря на декларируемые депутатами благие намерения, по сути они вводят в законодательство новые запретительные нормы и значительно усиливают цензуру.

Разработанный сенатором А.Турчаком и депутатом А.Хинштейном законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения административной ответственности за оскорбление и клевету)» изначально подавался ими как «закон о наказаниях чиновников за оскорбление граждан». По сути же основная задача принятого закона — усиление ответственности для всех граждан на несдержанность в интернете.

Закон расширяет понятие «оскорбление». Под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной (как действует сейчас), но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.

Как видим, принятая депутатами формулировка настолько широкая, что может подразумевать под собой любые высказывания. Поэтому здесь у нас нет никаких иллюзий — «чиновники» в этом законе присутствуют лишь для создания положительного образа новых поправок в российском обществе и СМИ. С нами в данном вопросе солидарен Telegram-канал «Цифровое Средневековье», который утверждает следующее:

«Уточняется, что оскорбление может выражаться не только в неприличной форме, но и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Это резиновое определение даст возможность штрафовать фактически за любое резкое высказывание. Понятие «оскорбление» будет распространяться в том числе на высказывания, допущенные «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». Это тот же самый правовой абсурд, что и в треш-законопроекте Вяткина о клевете. Такое дружное внедрение защиты «неопределённых лиц» показывает, что скоро публично критиковать «чиновников», «депутатов» и «силовиков» будет нельзя в принципе. Самое смешное, что этот законопроект пиарят как «наказание для чиновников, оскорбляющих граждан». Это полная ерунда, конечно, и манипуляция: закон будет одинаков для всех. Просто протаскивается очередной инструмент цензуры под красивую песню».

Админответственность для чиновников вводится отдельным пунктом и рассматривается она как «оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей)».

Наказываться будет штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо дисквалификации на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет. Видимо, оскорблённому гражданину придётся доказывать, что чиновник нахамил ему не как частное лицо, а в момент осуществления своих обязанностей, т.е. не в отпуске и не уволенный задним числом, etc.

Хороший закон.Само понятие ОСКОРБЛЕНИЕ будут трактовать сами чиновники.Меня оскорбят,я буду требовать сатисфакции и отвечу по ЗАКОНУ за клевету.Хороший Закон. — Юрий Дубских (@rokonilos) December 15, 2020

«Также предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей», — эту норму Турчак с Хинштейном «протащили» уже ко второму чтению.

Документ в итоге поддержали 359 парламентариев.

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В третьем чтении поддержан законопроект, внесённый Правительством РФ «Об установлении административной ответственности за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

В соответствии с поправками, максимальные штрафы за пропаганду в интернете наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также наркосодержащих растений и новых потенциально опасных психоактивных веществ могут достигать полутора миллионов — для юридических лиц. Также в качестве наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В свою очередь, для граждан штрафы, в случае принятия законопроекта, могут составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность», — говорится в пояснительной записке.

Документом ужесточается ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков для иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, операторам связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков, также предлагается поднять штрафы: от 10 до 30 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. рублей — для юрлиц, а при повторном нарушении в течение года: для должностных лиц — до 30–50 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500–800 тыс. рублей.

К принятому документу также масса претензий, особенно с учётом правоприменительной практики.

«Мы, разумеется, против пропаганды наркотиков где угодно, — пишет «Цифровое Средневековье, — но проблема законопроекта – снова в резиновой формулировке. И есть реальная опасность, что пропагандой будет считаться все, что захочет СК или полиция. Например, носки с рисунком листочка конопли. Оснований думать, что будет как-то иначе, увы, нет».

Здесь также хочется вспомнить уже многочисленные случаи наказания средств массовой информации за материалы по теме наркотиков. Как мы уже неоднократно писали, власти выдавливают из информационного поля саму возможность дискуссии по теме наркомании и психотропных веществ, поэтому и в отношении данного закона у нас нет никаких иллюзий — каким образом он будет применяться.

Исходя из комментариев депутатов, тема наказаний за распространение информации о наркотиках, интегрируется в законодательство по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Законы, которые принимает госдума, — это и есть пропаганда наркотиков. — WeedowsXP (@WeedowsXp) December 16, 2020

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Окончательно принят закон, который обязывает граждан отчитываться в Федеральную налоговую службу (ФНС) России о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Зарубежные электронные кошельки россиян будут контролироватьhttps://t.co/PNVaE7GAqJ — Учет.Налоги. (@nalog365) December 16, 2020

Как ранее отметил Анатолий Аксаков, комментируя положения законопроекта, сейчас граждане России, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета, должны представлять информацию об этих операциях в ФНС, а по электронным счетам таких действий они совершать не обязаны, а это «пробел», повышение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Законопроект должен эту проблему устранить.

«Документ обязывает граждан представлять налоговым органам отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тысяч рублей в год».

Принятыми ко второму чтению поправками предусматривается, что ограничения приема электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг, для переводов денежных средств без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.

Банк России теперь вправе установить требования об обеспечении поставщиком платежного приложения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением такого приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт. ЦБ также получает право прописать для платежных приложений перечень и порядок оказания услуг клиентам. Как пояснил ранее автор поправки, сенатор Николай Журавлев, ЦБ получит право обязывать сервисы бесконтактной оплаты принимать и использовать национальные платежные инструменты (карту «Мир»).

При этом оператор по переводу денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения также при условии обеспечения поставщиком соответствия приложения требованиям, установленным Банком России. В настоящее время такие требования касаются только защиты информации при переводах денежных средств. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

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Приняты поправки, упрощающие порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Данный закон можно отнести к тем, которые должны положительно сказаться на жизни граждан. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин:

«Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал Госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении».

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«Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением», — считает Председатель Государственной Думы.

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Но заканчивать свой рабочий день на положительной ноте депутаты не захотели. Сегодня стало известно, что комитет по инфополитике приступил к работе над законопроектом, «регулирующим распространение социальной рекламы в интернете».

«Мы живем в изменившейся реальности, которая заставляет нас совершенствовать существующее законодательство, адаптировать его к современным реалиям», — заявил глава комитета Александр Хинштейн.

На заседании депутаты отметили, что социальные проекты выполняют важную функцию в обществе, развивая эмпатию, сострадание, помогают самоопределению каждого человека.

«По итогу заседания Комитет начнет работу над законопроектом, регулирующим распространение социальной рекламы в интернете. Мы живем в изменившейся реальности, которая заставляет нас совершенствовать существующее законодательство, адаптировать его к современным реалиям, — отметил Александр Хинштейн. — Государство должно создавать условия для развития и поддержки социальных проектов. Поэтому важно законодательно закрепить подходы к социальной рекламе в интернете. При этом наши предложения должны быть направлены на создание равных и зеркальных условий для всех сторон, которые действуют в этой сфере».

«Представители интернет-компаний заявили о поддержке подобного решения и готовности к сотрудничеству и совместной работе со всеми заинтересованными сторонами. С точки зрения бизнес-сообщества, законопроект должен установить общие, понятные и прозрачные, равноприменимые ко всем площадкам правила, критерии и требования работы с соцрекламой», — говорится на сайте парламента.

Что уж это будет за законопроект и какого рода регулирование он готовит интернет-отрасли, остаётся только догадыватьмя.

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