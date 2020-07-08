Депутаты выдают расширяющий понятие «оскорбление» законопроект за инициативу «против хамства чиновников»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным, и вводящий для чиновников штрафы за оскорбление граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Ещё в процессе разработки законопроекта №954048-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан» его авторы, глава думского инфокомитета Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак, во всех СМИ анонсировали свою инициативу как один из способов борьбы с чиновничьим хамством, и как некий вариант «уравновешивания» простых граждан в правах с госслужащими после принятия скандального закона «о недопустимой критике властей».

Однако после внесения выяснилось, что заявления Хинштейна — не более чем популизм. Законопроект оказался таким же сомнительным, как и все предыдущие, которыми были введены те или иные наказания за высказывания в Сети. Инициатива законотворцев касается как госслужащих, так и простых граждан, расширяя действия закона об оскорблениях на интернет.

Информационное сопровождение законопроекта при его принятии не изменилось и на этот раз. Госдума приняла его в первом чтении, всё также делая акцент на якобы введении ответственности госслужащих за оскорбление граждан. На сайте парламента говорится:

«Как отметил Александр Хинштейн, тема очень актуальная и злободневная, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти. Общество всегда очень болезненно реагирует на подобное».

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#Заседание: Документ, одобренный депутатами в первом чтении, предусматривает штрафы до 150 тыс. руб. для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан pic.twitter.com/twbG84LkmY — Государственная Дума (@dumagovru) July 7, 2020

Депутаты умалчивают, что вместе с введением нормы о хамстве чиновников также меняются штрафы для обычных граждан и меняется само понятие «оскорбление».

За оскорбления в интернете граждан предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-100 тысяч, юридических лиц — на 200-700 тысяч. Для муниципальных и государственных служащих теперь первое нарушение будет караться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацией на срок до одного года, за повторное – от 100 до 150 тысяч рублей или отстранение от должности на срок до 2 лет. В Госдуме ещё раз напомнили, что чиновники будут привлекаться к наказанию, даже если находились не на рабочем месте.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект, который называют законопроектом о наказании за хамство чиновников, — делится своими опасениями шеф-редактор Знак.com Дмитрий Колезев. — Но, как я уже писал, главное в нем другое — расширение понятия «оскорбления», возможность наказывать за оскорбления в интернете и увеличение штрафов. То есть это еще один запретительный закон, который подается под популярным соусом защиты граждан перед властью. На законопроект поступили противоречивые отзывы, вполне возможно, что ко второму чтению он сильно изменится — вплоть до исключения из него «популярной» нормы о чиновниках. Будем следить».

По словам же Хинштейна, саму диспозицию понятия «оскорбление» предлагается уточнить, поскольку, «по сложившейся практике, к ответственности за оскорбления сейчас могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику, но есть масса примеров, когда оскорбление не сопровождается матерной бранью, но при этом не становится менее унизительным».

«Кроме того, мы предлагаем установить, что за оскорбление должны нести ответственность лица, допустившие его не только в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или СМИ, как это прописано законом сегодня, но и в информационных и телекоммуникационных системах, в том числе посредством сети Интернет. В условиях цифровых реалий оскорбление, допущенное на автобусной остановке или в газете с тиражом 5 тыс. экземпляров, не менее существенно, чем то, что прозвучало в интернете с числом пользователей в миллионы человек», — считает парламентарий.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский сообщил, что ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента разработают закрытый перечень форм оскорблений.

«Представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как «иные унизительные формы оскорблений», — сказал он.

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