Депутаты предлагают штрафовать за оскорбление «группы лиц» в интернете

В Госдуму внесли законопроект №954048-7, который приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Авторами его выступили сенатор Андрей Турчак и депутат, глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн. Последний ранее анонсировал данный законопроект, позиционируя его как «закон о наказании для чиновников», однако это оказалось больше пиар-ходом, так как в реальности законопроект касается и госслужащих, и простых граждан, а также расширяет действие закона об оскорблениях на интернет и вносит ещё ряд сомнительных поправок, о которых мы расскажем ниже.

Как и обещали, вместе с А.Турчаком внесли сегодня в @dumagovru законопроект об ответственности госслужащих за оскорбление граждан — поправки в статью 5.61 КоАП. https://t.co/eizPb7oF9T — Александр Хинштейн (@Khinshtein) May 12, 2020

Депутаты предлагают изменить понятие «оскорбление», им будет считаться «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность, форме». Штраф за такое оскорбление предлагают увеличить с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч.

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным. За это предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей. Документ также вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан — за первое нарушение от 50 до 100 тысяч рублейhttps://t.co/FGsVLq8tiS — TJ (@tjournal) May 12, 2020

Кроме этого, законопроект вносит в статью 5.61 КоАП РФ поправку «или унижение достоинства группы лиц», тем самым фактически расширяя круг тех, кого можно посчитать оскорбленными и наказывать российских пользователей за грубые высказывания в их сторону.

Предполагаем, что действовать данная норма будет примерно так же, как «разжигание ненависти или вражды к социальной группе», и теперь резкий выпад в сторону, к примеру, депутатов Госдумы будет восприниматься «оскорблением группы лиц».

После слов «выраженное в неприличной форме» в закон также вносится дополнение «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность», что тоже расширит поле для поиска «нарушителей». Чего теперь коснётся новая поправка — метафор, мемов, частушек или гифок — остаётся только гадать.

Возможно, основной смысл законопроекта как раз кроется в этих двух расширительных поправках.

Авторы документа также предложили отнести оскорбления в интернете к публичными. За это граждан предлагают штрафовать на 5-10 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-10 тысяч, юридических лиц — на 200-700 тысяч. Депутаты также предлагают наказывать должностных и юридических лиц за «непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информаци или интернете».

Законопроект вводит наказание за оскорбление также для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Наказание коснётся чиновника, даже если он был не при исполнении обязанностей.

Напомним, год назад был принят закон о наказании за «недопустимую критику» властей. Правоприменительная практика показала, что чаще всех «пострадавшим» по данному закону становился Президент России Владимир Путин, ну и реже — региональные и федеральные чиновники, а также органы власти.

Многими общественными деятелями, политиками, а также пользователями Рунета озвучивался тезис о том, что данным законом нарушен баланс в правах между чиновниками и простыми гражданами, поэтому назрел вопрос о введении такой ответственности для госслужащих. В декабре 2019 года Путин согласился с идеей о наказании чиновников, которые позволяют себе оскорблять граждан. «Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный, ещё хамит, людей оскорбляет, ему там не место», — заявил он. В январе 2020 года президент поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Предложения должны представить ему к 1 июля.

О том же, что получилось у Турчака с Хинштейном, можно судить по содержанию предлагаемых ими поправок, но более детальную оценку, видимо, вскоре дадут юристы и правозащитники.

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